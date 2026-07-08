Coco Gauff vs. Karolina Muchova: ¿Quién ganará?

WIMBLEDON, Inglaterra — Coco Gauff no pudo ocultar su respeto por Karolina Muchova.

“Creo que es una de las jugadoras más talentosas del circuito”, dijo Gauff. “Estoy segura de que seguirá avanzando en este nivel”.

Esto fue hace casi tres años, después de que ambas jugaran por primera vez en el torneo de Cincinnati. Gauff ganó el partido 6-3, 6-4, obteniendo así su título más importante hasta la fecha. Sin embargo, han jugado muchas veces desde entonces, y aunque sus trayectorias han sido radicalmente diferentes, ambas han tenido diversos grados de éxito.

Gauff, de 22 años, ha ganado desde entonces dos títulos individuales importantes y se ha mantenido en el top 10. Por su parte, Muchova, de 29 años, llegó a la final de Roland Garros en 2023, pero ha lidiado con varias lesiones que la han mantenido alejada de las canchas por períodos prolongados, incluyendo una cirugía de muñeca que la mantuvo fuera durante gran parte de la temporada en 2024.

Pero el martes en el Club de Wimbledon, ambas avanzaron a las semifinales por primera vez. Para ambas jugadoras, esto completa el set de las semifinales de Grand Slam, habiendo alcanzado esta etapa en los cuatro torneos principales. Solo es la segunda vez desde el US Open de 2003 en la que varios jugadores logran esta hazaña al mismo tiempo.

Gauff y Muchova se enfrentarán ahora el jueves en la Corte Central con un lugar en la final de Wimbledon en juego. Ambas son conscientes de la gran oportunidad, y con un grupo de cuartofinalistas menos experimentadas en el otro lado del cuadro, quien gane su enfrentamiento probablemente sea la favorita para llevarse el título.

A continuación, lo que necesitas saber antes del emocionante duelo de semifinales entre las dos.

El caso de Gauff

Desde que hizo su avance en Wimbledon como una clasificada de 15 años en 2019 y llegó a la cuarta ronda, Gauff ha tenido dificultades en el césped. Aunque había llegado a los octavos de final en dos ocasiones, no había ganado un partido en la superficie en dos años antes del torneo de este año.

Perdió en la primera ronda en 2025 y cayó en la primera ronda en su único torneo de preparación este año en Berlín. Al ser preguntada en la cancha sobre cómo se sentía al llegar a las semifinales, Gauff ni siquiera pudo ocultar su sorpresa. “Honestamente, bastante loco”, dijo.

Amplió durante su conferencia de prensa más tarde: “Si me hubieras dicho [en Berlín] que estaría en las semifinales de este torneo, habría dicho, ‘Eres gracioso'”.

Pero habiendo tenido más tiempo para prepararse en el césped después de una sorprendente eliminación en la tercera ronda en Roland Garros, Gauff se ha visto más cómoda en la superficie que nunca. Y aunque las victorias son impresionantes, es la lucha y la determinación que ha mostrado durante su carrera lo que lo hace aún más impactante.

Gauff ha necesitado llegar al tercer set en cuatro de sus cinco partidos hasta ahora, luchando para cerrar en sus partidos de segunda y tercera ronda y teniendo que remontar en la cuarta ronda y el martes contra Jessica Pegula en los cuartos. A lo largo de todo esto, no se ha permitido entrar en pánico y simplemente ha encontrado la manera de ganar.

Contra Pegula, tuvo un comienzo lleno de errores, con cuatro dobles faltas y 17 errores no forzados en el primer set, pero mostró una mejora dramática en los dos sets siguientes. Utilizó su fuerte saque, logrando siete aces en el día y uno registrando 126 millas por hora, y aprovechando su primera oportunidad de rompimiento en el octavo juego del segundo set. Cerró el set para forzar el tercer y definitivo en el siguiente juego con un ace.

“Ella se mostró fuerte en los puntos de presión, pensé, realmente bien”, dijo Pegula después del partido. “Cuando necesitó concentrarse y simplemente no perder una bola, eso es lo que hizo.

“Pero eso, creo, es clásico de Coco. Creo que eso ha sucedido en todos nuestros partidos. Solo depende de si soy capaz de capitalizarlo o no. Pero ella es la mejor del mundo en eso”.

Gauff es ahora la mujer más joven en llegar a todas las semifinales de Grand Slam desde Maria Sharapova en 2007. Gauff dijo que se ha vuelto cada vez más segura a medida que ha avanzado en el torneo y ha demostrado exactamente de lo que es capaz.

“He jugado contra tres oponentes seguidos que siento que son realmente duros en general, pero especialmente para mí en césped”, dijo Gauff. “Sentí que en el primer set quizás estaba abandonando algunos puntos demasiado pronto, ya sea tratando de salir del rally o pegándole demasiado fuerte.

“Al final, me concentré realmente en mi juego y me di cuenta de que no tengo que jugar un punto espectacular cada vez para ganar, aunque hubo algunos puntos espectaculares. Creo que simplemente confiar en mí misma, confiar en que mis golpes son lo suficientemente buenos para estar con cualquiera en esta superficie”.

Gauff y Muchova nunca han jugado en césped antes, pero se han enfrentado seis veces desde ese primer enfrentamiento en Cincinnati en 2023. Y esos resultados solo deberían ayudar aún más a la autoconfianza de Gauff: Ha ganado seis de sus siete encuentros, incluyendo ambos partidos en los Grand Slam.

Sin mencionar que después de ganar sus primeros cuatro encuentros, incluido en las semifinales del US Open 2023, Gauff ganó el título en los cuatro eventos.

El caso de Muchova

Quizás mejor descrita como la jugadora favorita de tu jugadora favorita, Muchova ha sido desde hace mucho tiempo elogiada por muchos de sus pares y predecesores por su juego dinámico y versátil, su versatilidad y su talento atlético. Incluso antes de su partido de cuartos de final en el US Open en septiembre, Naomi Osaka hizo eco de los comentarios de Gauff y la llamó “una de las jugadoras más talentosas que existen”.

Mats Wilander, siete veces campeón de Grand Slam y ex número 1 de la ATP, una vez la llamó “la jugadora de tenis más completa en el lado femenino en el mundo”.

Su habilidad y potencial rara vez han sido cuestionados.

Pero, como se mencionó anteriormente, Muchova ha sido plagada por lesiones y ha sido interrumpida durante largos períodos. Cuando está sana, es difícil de vencer. Muchova ganó el título de nivel 1000 en Qatar en febrero, derrotando a Victoria Mboko en la final. Mboko también fue elogiosa después del partido.

“Ella puede jugar en ataque, en defensa, y puede hacer slice y cambiar las cosas, así que realmente me sorprendió”, dijo.

El césped ha sido un desafío en los últimos años. Aunque llegó a los cuartos de final en Wimbledon en 2019 y 2021, había tenido un desalentador récord de 0-4 desde entonces. Pero este año, todo parece haberse juntado. Ganó el primer título de su carrera en césped en el Abierto de Bad Homburg el mes pasado y ahora está en una racha de nueve victorias consecutivas, la más larga de su carrera.

Mientras Gauff ha tenido que luchar por muchas de sus victorias durante la quincena, Muchova ha estado en control en gran parte. Solo ha perdido un set, contra la campeona de 2024 Barbora Krejcikova en la cuarta ronda. Krejcikova estaba decepcionada por el resultado pero admitió que no había mucho que pudiera haber hecho en el “gran partido”.

“Ella tiene un talento increíble”, dijo Krejcikova. “Hoy, algunos de los tiros que jugó, ¡locos! … Realmente está bien clasificada en este momento. Está sana. Eso también es lo más importante para ella. Cuando está sana, juega un gran tenis. También está en gran forma. Jugar realmente bien la semana anterior. Ahora mismo, sí, todavía está en la ola. Está surfeándola”.

Contra la resurgente Osaka el martes, Muchova estuvo en su característica forma, mostrando su técnica de saque y volea, así como su slice y variedad creativa. Aunque ambas tuvieron 24 ganadores, Muchova solo cometió 21 errores no forzados, en comparación con los 32 de Osaka. Osaka dijo que le costaba encontrar energía y simplemente no podía encontrar respuestas para todo lo que Muchova le enviaba en el partido apretado.

“Siento que con Muchova, quiero decir, su slice, yendo hacia adelante, tiene unas manos realmente buenas”, dijo Osaka. “Eso es realmente difícil en césped”.

Ninguna mujer ha ganado el título de Wimbledon después de ganar un evento previo en césped desde Sharapova en 2004, pero Muchova ahora está a solo dos partidos de lograrlo. Aunque es muy consciente de su historial desequilibrado contra Gauff, ganó su último enfrentamiento en los cuartos de final de Stuttgart en abril, en arcilla.

Sabe que será una batalla pero sonaba optimista al hablar con los reporteros el martes por la noche.

“Bueno, ella es simplemente una gran atleta en general”, dijo Muchova sobre Gauff. “Una de las mejores en el mundo en nuestro deporte. Es difícil jugar contra ella. Estoy feliz de que [estemos] 0-0 en el césped. Eso es un poco mejor equilibrio para mí allí”.

Entonces, ¿quién ganará?

En el momento de la publicación, Muchova es la leve favorita en las apuestas para ganar el título de Wimbledon, con Gauff justo detrás. Pero el partido del jueves realmente podría ir en cualquier dirección. Al igual que ambos de sus partidos de cuartos de final, podría determinarse por solo un puñado de puntos cruciales en los momentos más importantes. Y ambas han demostrado que pueden ganar esos puntos.

Entonces, en última instancia, podría ser solo una cuestión de experiencia. Gauff ha ganado en los escenarios más importantes cuando las apuestas son más altas, y Muchova simplemente no lo ha hecho. Todavía. El jueves marcará la décima aparición en la Corte Central de la carrera de Gauff, y después de vencer a Pegula, dijo que entrar en ella ya no le provoca nervios. Muchova, que se enfrentó a Osaka en la Corte No. 1 el martes, nunca ha jugado en ella.

En un partido que debería estar reñido entre dos jugadoras con tanto impulso y habilidad, eso podría marcar la diferencia.