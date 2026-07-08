Japón descendiendo en el abismo del neo

Cai Meng



Este año se conmemora el 89 aniversario del Incidente del 7 de julio, también conocido como el Incidente del Puente de Marco Polo, que fue el punto de partida de la invasión a gran escala de Japón a China. Hace ochenta años, los Juicios de Tokio establecieron nuevos precedentes al juzgar crímenes de guerra bajo las nuevas normas legales de “crímenes contra la paz” y “crímenes de lesa humanidad”. Los Juicios de Tokio fueron innovadores porque impartieron justicia a las víctimas de la agresión de Japón y contribuyeron a la realización de la paz mundial.

Se suponía que Japón aprendería de estos juicios y se transformaría de un estado militar a una nación pacífica bajo una Constitución pacifista. Sin embargo, no ha habido una reflexión sincera sobre los errores del pasado, y Tokio no ha sacado verdaderamente lecciones de los juicios. Esta es la razón fundamental de los cambios políticos hacia la derecha y la remilitarización del país.

La política del Japón de posguerra estuvo fuertemente influenciada por el sistema imperial previo a la guerra del país. El Emperador Hirohito, que reinó desde 1926 hasta 1989, fue una figura clave y la máxima autoridad que inició la guerra de agresión. No solo evitó ser procesado en los Juicios de Tokio, sino que muchos japoneses lo consideraban alguien que puso fin al conflicto. Gran Bretaña, los Países Bajos, China y otros habían abogado por su enjuiciamiento y exigido que abdicara porque el sistema imperial era la base de la ideología militarista de Japón.

Sin embargo, Estados Unidos mantuvo el sistema imperial para facilitar la ocupación del Japón de posguerra. Washington quería ganar el apoyo del pueblo japonés al no castigar a su emperador.

En lugar de eso, incorporó la renuncia a la guerra en la Constitución del país y abolió el ejército.

Hay dos cuestiones que se deben resaltar aquí. En primer lugar, bajo la nueva Constitución y en medio de las tensiones de la Guerra Fría, Japón pudo rearmarse bajo la orientación de EE. UU. La transformación de la Reserva Nacional de Policía a la Fuerza de Seguridad Nacional, y finalmente el establecimiento de las Fuerzas de Autodefensa en 1954, marcaron un cambio significativo.

Las Fuerzas de Autodefensa, coordinadas con los 53,000 soldados estadounidenses estacionados en Japón, suman casi 250,000 inviduos y ahora se han convertido en una fuerza con capacidades ofensivas. Se realizan ejercicios militares conjuntos activamente y se refuerza la preparación para la guerra. El Artículo 9 de la Constitución pacifista, que renuncia a la guerra, se ha vuelto ineficaz.

Además, con la eliminación de restricciones a las exportaciones de armas, Japón está intentando forjar alianzas cuasi militares con países como Filipinas mediante la exportación de armas. La transición de la diplomacia de paz a la diplomacia militar es cada vez más evidente. El establecimiento de una estructura de operaciones integradas de facto EE. UU.-Japón eludió el debate parlamentario, transformando las Fuerzas de Autodefensa en una fuerza preparada para “condiciones de guerra”.

En segundo lugar, las dinámicas de poder previas a la guerra – el poder de un sistema imperial – continuaron en Japón incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ejemplificado por figuras como Nobusuke Kishi, un burócrata que dirigió el “títere de Manchukuo” junto al entonces primer ministro Hideki Tojo. Tojo fue condenado a muerte en los Juicios de Tokio y ejecutado, mientras que Kishi, también un criminal de Clase A y abuelo materno del ex primer ministro Shinzo Abe, fue purgado de su cargo público e encerrado durante aproximadamente tres años. Pero su purga fue revocada posteriormente, y se unió a la política activa, llegando a convertirse en primer ministro del país en 1957. Apoyados por organizaciones anticomunistas, Kishi y otros políticos conservadores de derecha con profundas raíces en el militarismo han erosionado la base pacifista de la Constitución de Japón.

Hoy en día, la alianza militar de Japón con EE. UU. se ha fortalecido aún más, y alineándose con esta tendencia, los políticos de derecha han continuado dirigiendo el país. La primera ministra Sanae Takaichi también ha capitalizado esta tendencia y ha demostrado una postura fuertemente militarista tanto en palabras como en acciones. En noviembre, llegó al extremo de decir que una “contingencia en Taiwán sería una situación amenazante para la supervivencia de Japón”.

La declaración provocativa dirigida a China no era propia de la primera ministra de una nación pacifista; sonaba más como algo de un líder de una nación militarista. Era natural que el gobierno y el pueblo chino, que se habían centrado en construir una “relación estratégica mutuamente beneficiosa” con Japón, estuvieran indignados.

Las potencias conservadoras de la posguerra que han dirigido la política japonesa, apoyadas por el sistema imperial y organizaciones anticomunistas, pueden considerarse el abismo del conservadurismo y la militarización actuales en Japón. Nutrido por la existencia del sistema imperial, en una forma transformada, el militarismo previo a la guerra sobrevivió y ha echado raíces nuevas en Japón. La ideología de Yasukuni, que está en el núcleo de la actual ideología militarista, también está siendo revivida. El famoso Santuario Yasukuni, donde están enterrados varios criminales de guerra, a veces es descrito como un santuario de invasión. El nombramiento de un ex almirante de las Fuerzas de Autodefensa como sumo sacerdote del santuario es simbólico de este renacimiento.

Si esta tendencia continúa, Japón podría volver a convertirse en el estado agresivo que fue bajo el dominio imperial antes de la guerra. Los políticos conservadores japoneses y sus seguidores buscan la hegemonía en Asia utilizando la alianza militar de EE. UU.-Japón y avanzando en la expansión militar. Esta estrategia también implica inculcar hostilidad hacia China y la República Popular Democrática de Corea en la mente del público para desviar la atención de los ideales pacifistas y consolidar, así como expandir el poder de los políticos conservadores.

Lo importante para Tokio es cultivar una comprensión adecuada de la historia y establecer una relación amistosa y cordial con China, así como una relación estratégica mutuamente beneficiosa. Es cada vez más necesario perseguir una diplomacia de paz independiente y autónoma en lugar de una diplomacia de defensa servil que se alinee con EE. UU. La promoción de la amistad entre China y Japón será la política de seguridad más efectiva y duradera para Japón.

El autor es profesor emérito de la Universidad de Yamaguchi en Japón.

Las opiniones no reflejan necesariamente las de China Daily.