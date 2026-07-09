Ucrania proporciona a sus tropas un manual sobre la protección de bienes culturales

El ejército de Ucrania ha publicado un nuevo manual sobre la “protección de valores culturales en caso de conflicto armado”.

Según una introducción en el sitio web de la organización militar Na Zviazku, en la que se publicó el 23 de junio, el manual establece las principales obligaciones de los soldados ucranianos según el derecho internacional humanitario, los diferentes niveles de protección otorgados a los bienes culturales, las precauciones a integrar en la planificación operativa y los procedimientos para identificar, informar y documentar los ataques contra el patrimonio.

El manual fue creado con la colaboración de dos expertos del Centro Regional de Derechos Humanos, una organización fundada en Sebastopol en 2013 que se vio obligada a trasladarse a Kiev después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Andrii Lutsyk, uno de los coautores, afirma que la necesidad del manual se hizo evidente después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

El objetivo era hacer que “el derecho internacional humanitario y la lógica de toma de decisiones que establece” fueran fácilmente accesibles para los oficiales militares que “simplemente no tienen tiempo para trabajar a través de extensos documentos teóricos”, dice Lutsyk. Cubre desde lo básico de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, hasta la identificación de tesoros culturales y su embalaje para evacuación.

El texto está ilustrado en todo momento con ejemplos de objetos de arte incautados ilegalmente por Rusia y sitios culturales destruidos en combate. El uso de ilustraciones en el manual tiene como objetivo “crear una conexión emocional con el patrimonio cultural porque la experiencia muestra que este factor a veces puede determinar cuán cuidadosamente se acerca un miembro del servicio a su protección”, dice Lutsyk.

Entre las ilustraciones se encuentra la de cerámica apropiada por representantes rusos durante excavaciones ilegales en la antigua ciudad de Panticapaeum en Crimea ocupada. El 29 de junio, Alexander Butyagin, un arqueólogo del Museo del Hermitage del Estado que fue arrestado en Polonia el año pasado bajo cargos de liderar excavaciones arqueológicas ilegales en Crimea y posteriormente liberado en un intercambio de prisioneros, dijo que el museo suspendía su trabajo allí “hasta que la situación mejore”, informó la agencia de noticias Tass. Los ataques ucranianos a la infraestructura rusa han bloqueado prácticamente la península de Crimea en el Mar Negro.

La guía se ha adaptado basándose en la experiencia de Ucrania durante la guerra, dice Lutsyk. “Nos dimos cuenta de que las recomendaciones y procedimientos existentes desarrollados por Unesco, la OTAN, Icom y otras organizaciones internacionales, así como los mecanismos proporcionados por el derecho internacional humanitario, no siempre se corresponden con las realidades de este conflicto. La mayoría de las recomendaciones describen un modelo ideal en el que hay tiempo suficiente, recursos adecuados, comunicación segura y la capacidad de implementar todas las medidas necesarias. La guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado que, en la práctica, a menudo falta al menos uno de estos elementos, y a veces todos al mismo tiempo”, explica Lutsyk.

La coautora Yaroslava Sementsova, analista del centro, dice que los eventos desencadenados por la invasión de Rusia en 2014 al este de Ucrania “demostraron que el patrimonio cultural nunca es simplemente una víctima colateral de la guerra”. Los autores del manual querían que el personal militar ucraniano entendiera la importancia de cuidar el patrimonio cultural para el esfuerzo de guerra.

En la guerra moderna, un adversario puede explotar deliberadamente cualquier incidente relacionado con bienes culturales para generar hostilidad hacia el personal militar, desacreditar sus acciones o justificar las suyas propias, explica Lutsyk. Los bienes culturales y todo lo que los rodea hace tiempo que dejaron de existir fuera de la política. Cualquier evento traumático relacionado con la memoria cultural adquiere casi de inmediato una dimensión política. Puede utilizarse como una herramienta de presión moral contra el lado contrario, como parte de operaciones de información o como un medio para justificar la agresión.

El autor principal del manual es Denys Grechko, investigador del Instituto Nacional de Arqueología y mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU). Grechko dice que la unidad de Protección de Bienes Culturales del ejército marcó 58 elementos del patrimonio cultural con 184 emblemas de protección “Escudo Azul” y participó en la evacuación de 44 estatuas a Polovtsian del siglo XI-XIII de la zona de conflicto al Museo Histórico Nacional Dmytro Yavornytskyi en Dnipro para su custodia. El mapeo digital de sitios culturales se ha integrado en el sistema de conciencia situacional del ejército ucraniano basado en la nube Delta utilizado para planificar y llevar a cabo operaciones militares.

La invasión rusa de Ucrania ha resultado en daños y destrucción de sitios de patrimonio cultural en todo el país. Kyiv-Pechersk Lavra, uno de los santuarios más importantes de Ucrania y Patrimonio Mundial de la Unesco, fue alcanzado y seriamente dañado por ataques rusos el 15 de junio, al igual que el vecino Complejo Nacional de Museo y Cultura Mystetskyi Arsenal. El Estudio de Cine Dovzhenko en la capital de Ucrania también fue atacado el 15 de junio y el Museo de Arte de Kharkiv en el este de Ucrania fue atacado un día antes.

La cultura y el patrimonio cultural de Ucrania, como su manifestación material, siempre han sido y siguen siendo entre los objetivos militares más importantes de Rusia, dice Grechko. El objetivo del manual es “hacer todo lo posible para preservar nuestro patrimonio cultural, minimizar su pérdida y llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Preservar estos sitios no se trata solo de cultura. Se trata de nuestra memoria y de nuestra responsabilidad con las generaciones futuras.”