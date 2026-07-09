Padrastro acusado de agresión sexual mientras la policía amplía la investigación sobre la dosis letal del ingrediente Benadryl en una niña

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Un hombre de Connecticut está acusado de agredir sexualmente a su hijastra de 12 años, quien fue encontrada muerta en su casa con una dosis letal de difenhidramina (el ingrediente activo de Benadryl) en su sistema, según las autoridades.

Anthony Federline, de 39 años, fue acusado en abril de agresión sexual en primer grado y riesgo de lesiones a un menor tras la muerte de Eve Rogers, según el Departamento de Policía de Enfield.

Las autoridades ahora están buscando buscar en las cuentas de Facebook y Snapchat de Federline, la cuenta CVS Caremark de la familia y dos cuentas de Amazon como parte de una investigación sobre la muerte de la niña, según muestran documentos judiciales, según WFLA.

Rogers fue encontrada muerta en su casa el 18 de marzo. Según documentos judiciales, su madre la encontró en el piso de su habitación parcialmente desnuda, con una manta cubriendo la parte inferior de su cuerpo. Sangre y otros fluidos corrían por su nariz, según los documentos.

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Se le realizó un kit de agresión sexual a la niña antes de su autopsia, y se determinó que Federline era uno de los “contribuyentes de un hisopo de ADN”, según una orden de arresto, según WFLA. No se han presentado cargos en relación con la muerte de la niña.

El médico forense dijo a la policía que las pruebas toxicológicas indicaron una dosis letal de difenhidramina en el organismo de la niña. Fluoxetina, también conocida como Prozac, también se encontró en su sistema a pesar de que no se la recetaron, según las órdenes de registro, informó el medio.

El informe mostró un nivel de difenhidramina de 23.000 ng/ml en la sangre de Rogers, informó WFLA. Las concentraciones letales se enumeran en 4.390 ng/ml para niños y 14.720 ng/ml para adultos, según el informe. El médico forense dijo que Rogers habría tenido que ingerir alrededor de 1,8 litros de difenhidramina líquida para alcanzar el nivel encontrado en su sangre.

Los investigadores dijeron que no está claro cómo ingirió la gran dosis encontrada en su organismo.

La madre de Rogers dijo a los detectives que usó su cuenta de Amazon para comprar medicamentos, cápsulas de Sleep Aid y un “dispositivo de placer sexual” para su hija de 12 años, informó el medio. Sin embargo, los investigadores dijeron que no se encontraron colorantes en el sistema de la niña que indicaran que había ingerido cápsulas de Sleep Aid, a pesar del alto nivel de difenhidramina detectado en su sangre.

Su madre también dijo que había encontrado conversaciones inapropiadas entre su hija y personas desconocidas en Internet, pero la policía no encontró estas conversaciones durante sus búsquedas.

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Federline dijo a los detectives que utilizó aplicaciones como Facebook y Snapchat para hablar con su hijastra, pero afirmó que las conversaciones no eran sexuales.

Nuevas órdenes de registro muestran que los investigadores están investigando la actividad en línea de Federline durante los meses previos a la muerte de la niña.

Federline se ha declarado inocente de los cargos de agresión sexual y riesgo de lesiones a un menor. Deberá regresar a la corte a finales de este mes.