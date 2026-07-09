Mi peor enemigo Band Lit resuelve demanda contra Sony por cláusula de streaming de 1998.

Los miembros de la banda de rock Lit han llegado a un acuerdo para poner fin a una demanda de $800,000 contra Sony Music por regalías de transmisión de su catálogo de los años 90.

Un expediente judicial del martes (7 de julio), obtenido y reportado primero por Billboard, dice que Sony ha acordado un “acuerdo en principio” con el cantante de Lit A. Jay Popoff, el guitarrista Jeremy Popoff, el bajista Kevin Baldes y el patrimonio del difunto baterista Allen Shellenberger. La banda es conocida principalmente por el exitoso sencillo de 1999 “My Own Worst Enemy”, que pasó 11 semanas en el puesto número 1 de la lista de Airplay Alternativo de Billboard y tiene más de 500 millones de reproducciones en Spotify.

Un acuerdo de liquidación por escrito está en proceso de finalización actualmente. Los términos del acuerdo no han sido divulgados, y los representantes de Lit y Sony no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la resolución.

Los miembros de Lit demandaron a Sony en marzo, buscando una mayor parte de sus regalías de transmisión. La importante compañía discográfica, cuya subsidiaria RCA Records firmó a Lit en 1998, hasta entonces había estado pagando a los músicos una tasa de regalía grabada básica del 14% en Estados Unidos por reproducciones en Spotify y otros servicios de transmisión digital.

Sin embargo, Lit argumentó que tenía derecho a más debido a una cláusula en el contrato discográfico de 1998 con RCA que asignaba a la banda el 50% de las ganancias netas de las licencias de uso del máster de su música. En un paréntesis, el contrato indica que un ejemplo de esto sería “la licencia de RCA a otra persona del derecho de incorporar una grabación máster en un sitio web en un formato de ‘transmisión’, que no está sujeto a la ‘descarga digital’ de esa grabación máster por parte de un espectador”.

No está claro cómo esta cláusula se incluyó en el contrato discográfico de Lit, ya que la transmisión de música aún estaba en sus primeras etapas en 1998; los MP3 se inventaron solo en 1993, y las primeras plataformas de transmisión populares como PressPlay y Rhapsody no se lanzaron hasta principios de la década de 2000. Incluso Napster, que alojaba descargas de música en lugar de transmisiones, no llegó hasta 1999.

Los miembros de Lit afirmaron que este lenguaje contractual anómalo les otorgaba $800,000 en regalías de transmisión supuestamente mal pagadas. Según la demanda, la banda intentó negociar una división más favorable antes de ir a juicio, pero Sony ofreció “una defensa a medias” de la tasa de regalía tradicional y luego dejó de responder por completo.

En mayo, un abogado de Sony dijo en un expediente judicial que la banda “inició discusiones de liquidación” después de presentar la demanda. Un juez cerró el caso tras la notificación del acuerdo el martes.