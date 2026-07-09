Argentina reembolsará 4.000 millones de dólares, desafiando a los críticos que dudaban del rumbo

Argentina se dispone a realizar un pago importante de sus bonos en dólares esta semana, logrando una hazaña que pocos inversores creían posible mientras el país se niega a recurrir a los mercados mundiales de deuda.

El gobierno dice que ya ha obtenido los fondos necesarios para cubrir la obligación semestral de 4.300 millones de dólares, divididos entre el principal y los intereses de sus bonos en moneda extranjera. También ha identificado otras fuentes de financiación que eliminan la necesidad de recurrir a los mercados internacionales de deuda durante el resto del mandato del presidente Javier Milei, que se extiende hasta finales de 2027.

Los inversores habían instado al ministro de Economía, Luis Caputo, a aprovechar una ventana de oportunidad para recaudar capital antes de que la guerra en Medio Oriente sacudiera los mercados. En cambio, el gobierno se abstuvo, argumentando que los costos de endeudamiento seguían siendo demasiado altos. El lunes, Caputo redobló su apuesta y reveló un plan de financiamiento que excluye la emisión de deuda internacional este año, confiando en cambio en bonos locales en dólares, préstamos respaldados multilateralmente y otras fuentes de menor costo. A

“Ir al mercado es sólo otra opción, no un objetivo”, dijo Caputo a los periodistas. El objetivo del gobierno, afirmó, es refinanciar la deuda lo más barato posible. Los funcionarios agregaron que el Tesoro ya tiene alrededor de 4 mil millones de dólares en depósitos para el pago de esta semana y que los ingresos del financiamiento respaldado por multilaterales llegarían antes de que los bonos venzan el jueves.

Este será el segundo gran pago de deuda de Argentina para 2026, después de que la nación sudamericana pagara una suma similar a los tenedores de bonos a principios de año. Desde marzo, el Tesoro ha recaudado aproximadamente 4.000 millones de dólares mediante ventas de bonares, o bonos denominados en dólares emitidos localmente. Los bonos vencen en 2027 y 2028, con rendimientos que promedian el 6,9 por ciento, muy por debajo del aproximadamente 8,6 por ciento que los inversores estiman que Argentina pagaría actualmente en el exterior.

El lunes, Caputo anunció planes para recaudar otros 2.000 millones de dólares a través de colocaciones nacionales similares para fin de año, al mismo tiempo que dependería de préstamos respaldados por multilaterales con tasas de interés de alrededor del seis al siete por ciento. El miércoles, el gobierno formalizó parte de esa estrategia al confirmar hasta 3.200 millones de dólares en préstamos de BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Si bien la base de la estrategia actual de Caputo es el mercado interno, marca un cambio brusco con respecto a la ola de ventas internacionales de bonos durante su mandato bajo el ex presidente Mauricio Macri.

En los meses previos a la fecha límite clave de esta semana, muchos inversores insistieron en que Argentina necesitaría vender bonos globales para cumplir con la mayor parte de sus pagos de 2027.

“Los inversores expresaron mucho a principios de año la necesidad de que Argentina acudiera a los mercados, como lo hizo Ecuador”, dijo Gustavo Medeiros, jefe de investigación de Ashmore Group, señalando las preocupaciones generalizadas sobre los niveles de reservas internacionales de Argentina. Sin embargo, el gobierno ha tenido mucho éxito en acumular dólares este año, añadió.

Muchos inversores todavía esperan que las amplias reformas económicas de Milei allanen el camino para el tan esperado regreso a Wall Street. Eso podría ocurrir más adelante este año si los diferenciales siguen estrechándose, dijo Medeiros. Joe Delvaux, gestor de cartera de Amundi, dice que si bien la emisión en la segunda mitad de 2026 es una posibilidad, es más probable que se retrase hacia principios de 2027.

Por el momento, sin embargo, el Tesoro argentino dice que puede financiarse más barato en casa mientras espera que se ajusten los diferenciales de los bonos globales. La deuda aún se negocia muy lejos de sus pares con calificaciones similares, con rendimientos de los bonos en dólares de referencia en el rango alto del ocho por ciento, por encima de lo que los funcionarios dicen que está justificado dada la posición fiscal más sólida del país y la mejora de las exportaciones.

“Hasta ahora se ha demostrado que es la estrategia correcta”, dijo Graham Stock, estratega senior de mercados emergentes de RBC BlueBay Asset Management. “Demostrar acceso al mercado sería positivo, pero tienen razón al decir que no debería ser a cualquier costo”.

Sin embargo, la actual combinación de financiamiento de Argentina deja poco margen de maniobra en caso de que alguna de sus fuentes de financiamiento falle, de que las condiciones del mercado se deterioren antes de las elecciones presidenciales del próximo año o de que cualquier volatilidad relacionada con las elecciones aumente los diferenciales soberanos.

“Están teniendo mucho cuidado de no emitir a tasas altas, probablemente por preocupación sobre el impacto que esto puede tener en las métricas de déficit”, dijo Jimena Zúñiga, economista argentina de Bloomberg Intelligence. “Esa es una preocupación razonable, pero conlleva riesgos significativos porque podrían haber shocks que socaven esos planes para 2027, y podrían estar perdiendo una buena ventana de emisión ahora”.

Argentina tiene alrededor de 25 mil millones de dólares en deuda con vencimiento en 2027, que planea pagar con 5 mil millones de dólares de ventas de bonos locales el próximo año, así como compras de dólares del banco central, desembolsos del Fondo Monetario Internacional, ingresos de privatizaciones y efectivo remanente del superávit financiero de este año.

“Desde la perspectiva de un inversor, nos sentiríamos más cómodos si lo lograran antes del próximo año”, dijo Jared Lou, gestor de cartera de William Blair. “No tienes idea del tipo de volatilidad que tendrás al entrar en el ciclo electoral”.

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por David Feliba, Bloomberg