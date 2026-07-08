Trump dice que el alto al fuego ha terminado después de que Estados Unidos e Irán intercambian ataques.

Trump dice que el alto al fuego ha terminado después de que...

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que el alto el fuego con Irán ha terminado, describiendo a los líderes iraníes como personas enfermas después de que Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques militares.

Trump hizo los comentarios desde la cumbre de la OTAN en la capital turca de Ankara, aproximadamente tres semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento (MoU) para cesar los combates, levantar el bloqueo naval de Estados Unidos a Irán y abrir el Estrecho de Ormuz.

Ese acuerdo sirvió como punto de partida para 60 días de conversaciones sobre temas más intratables, incluido el futuro del programa nuclear de Irán, la administración futura del Estrecho de Ormuz y el acceso a miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

“Creo que se ha acabado. No quiero tratar con ellos más, son escoria”, dijo Trump el miércoles.

“Son escoria, son personas enfermas, son lideradas por personas enfermas y son personas viciosas y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

A pesar de decir que la tregua había terminado, Trump también dijo que los negociadores estadounidenses podrían seguir hablando con sus homólogos iraníes.

“Sinceramente, no quiero perder el tiempo con ellos. Ahora, permitiré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero no lo veo”, dijo Trump.

Los comentarios del presidente de Estados Unidos llegan después de que las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaran ataques en el Golfo.

El Comando Central de EE. UU. dijo que lanzó “ataques poderosos” contra más de 80 “objetivos” después de los ataques iraníes a tres barcos en el Estrecho de Ormuz, una vía acuática arterial por la que transitaba aproximadamente el 20 por ciento del comercio mundial diario de petróleo antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero.

Los últimos ataques de Estados Unidos llegaron horas después de que el Tesoro de EE. UU. dijera que revocó una exención de sanciones que permitía la venta de petróleo crudo iraní.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán dijo que sus fuerzas respondieron atacando 85 sitios militares de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait.

Hablando en un evento de la OTAN el miércoles, Trump también reiteró una larga lista de amenazas pasadas contra Irán.

Dijo que Estados Unidos “probablemente” lanzará más ataques contra el país esta noche. Dijo que Estados Unidos podría restablecer su bloqueo naval a Irán y dirigirse a sus plantas de electricidad y agua, ataques que expertos en derecho internacional dicen que constituyen crímenes de guerra. Trump agregó que las fuerzas estadounidenses “podrían tomar control” de la isla Kharg de Irán, una posibilidad que casi seguramente requeriría tropas terrestres.

Sentado al lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la reunión de la OTAN, Trump volvió a poner en duda la diplomacia.

“Si hacemos un trato con Irán, no estoy seguro de que se mantenga, porque los encontré personas muy deshonrosas”, dijo.

Informando desde Ankara, James Bays de Al Jazeera dijo que la retórica de Trump marca un marcado cambio respecto a hace unas semanas, cuando hizo comentarios “algo elogiosos” sobre el liderazgo iraní.

Bays dice que la pregunta es si “¿esto [es] solo una bravuconada de Trump o significa realmente que está rompiendo el memorando de entendimiento [MoU] que se acordó hace aproximadamente tres semanas?”.

Consejo: el GCC condenó los ataques de Irán a los estados del Golfo.

El Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) condenó los ataques iraníes contra Bahrein y Kuwait, describiéndolos como una violación flagrante de la soberanía de los dos países y una continuación de los esfuerzos de Teherán para socavar los esfuerzos regionales de paz.

En un comunicado, el Secretario General del GCC, Jasem Mohamed AlBudaiwi, dijo que los ataques representaban una amenaza directa a la seguridad de ciudadanos y residentes y una grave violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Los ataques confirman el enfoque continuo de Irán dirigido a socavar los esfuerzos internacionales y regionales para establecer seguridad y paz y resolver la crisis”, dijo AlBudaiwi.

Informando desde Doha, Malik Traina de Al Jazeera dijo que cree “veremos un enfoque medido de los países del Golfo” tras estos últimos ataques de Estados Unidos e Irán, ya que “nadie aquí en el Golfo quiere ver una reanudación de los hostilidades”.

“Creo que habrá un impulso diplomático desde todo el Golfo para que Irán y Estados Unidos vuelvan a la mesa de negociaciones. Nadie quiere ver una ruptura de este alto el fuego o del MoU”, dijo.

Informando desde Teherán, Resul Serdar Atas de Al Jazeera dijo que los comentarios de Trump “definitivamente tendrán repercusiones en Teherán”.

Después de sus ataques a los dos países del Golfo, el IRGC de Irán ha dicho que “en los próximos días, van a retaliar de una manera más estricta”, dijo Serdar Atas.

Mientras que el liderazgo iraní ha acusado a Estados Unidos de violar varios artículos del MoU, “ninguna parte ha dicho que ha terminado todavía”, dijo él.

La última escalada llega después de una pausa prometida en los ataques de Estados Unidos mientras Irán celebra procesiones fúnebres por el líder supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, quien fue asesinado en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel al comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Consejo: los críticos y seguidores de la guerra en Estados Unidos reaccionan.

En Estados Unidos, los principales críticos de la guerra de Trump dijeron que los últimos comentarios subrayaron la enorme tarea de desvincularse del conflicto.

Si bien el MoU fortaleció las esperanzas de un avance diplomático, Washington y Teherán han hecho poco progreso en abordar los problemas más fundamentales del conflicto.

Por ejemplo, Trump dijo nuevamente el miércoles que el objetivo principal de Washington era la “desnuclearización” de Irán. Teherán ha rechazado abandonar su programa nuclear civil.

El MoU solo contiene una repetición de la afirmación de Irán de que no buscaba un arma nuclear, mientras se compromete a “mantener el estado actual de su programa nuclear” durante el período de negociación.

En una publicación en X, el senador estadounidense Chris Murphy, demócrata, acusó a Trump de estropear las conversaciones.

“Las negociaciones son una ‘pérdida de tiempo’ porque los negociadores de Trump cambian cada día. Al igual que sus objetivos y demandas”, escribió Murphy.

“Es toda una incompetencia que está costando miles de millones a los contribuyentes y consumidores estadounidenses”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que las últimas actualizaciones mostraron que “la guerra temeraria de elección de Donald Trump en Irán ha sido un desastre”.

Algunos halcones de Irán aplaudieron los comentarios de Trump, incluido Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos pro israelí que ha apoyado durante mucho tiempo un enfoque militarista hacia Teherán.

“El presidente Trump tiene toda la razón”, dijo él. “La República Islámica es malvada y negociar con ellos es una pérdida de tiempo”.