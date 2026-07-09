Copa Mundial de la FIFA 2026: Dentro de la producción de BBC Sport en EE. UU., Canadá y México desde el primer pitido hasta la gran final – SVG Europe

Los equipos de BBC Sport ahora están de camino a los EE. UU. para brindar cobertura en vivo desde la cancha en la semifinal y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A medida que la Copa Mundial de la FIFA llegue a sus etapas finales, los nombres más importantes de BBC Sport estarán en el terreno de los EE. UU. A partir de las semifinales, Gabby Logan, Mark Chapman y Kelly Cates presentarán en vivo desde las ciudades anfitrionas para BBC TV y BBC Radio 5 Live, junto con el equipo de expertos estrella de la BBC, Wayne Rooney, Micah Richards y Joe Hart, quienes brindarán análisis expertos, información exclusiva y todo el drama desde dentro del torneo.

Aunque el equipo principal de presentación está cruzando el charco ahora, un número significativo de personal de producción, reporteros, comentaristas y expertos han estado en el terreno para BBC Sport en los EE. UU., Canadá y México desde antes de que sonara el primer pitido de esta Copa del Mundo.

SVG Europa se reunió con el productor ejecutivo de BBC Sport, Phil Bigwood, sobre cómo ha sido la producción para la transmisión en los países anfitriones hasta ahora.

El estudio de BBC Sport en Salford ha llevado toda la acción a los espectadores durante la mayor parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero ahora el equipo está en los EE. UU. para conocer de cerca la semifinal y la final.

en el suelo

Si bien BBC Sport aprovecha al máximo la transmisión mundial y otros materiales de la emisora ​​anfitriona, también está en el sitio con las configuraciones técnicas del lugar y los equipos de ENG, como ha sido muy obvio a través de su cobertura en vivo de los juegos de Inglaterra y Escocia hasta el momento, así como de otros partidos clave que ha transmitido.

Comentarios Bigwood: â€œEn los partidos importantes, no es ciencia espacial ni algo nuevo, es el tipo de cosas que hemos hecho antes en términos de cámaras adicionales, canchas, entrevistas y la capacidad de hacer cosas fuera del estadio.

“También están sucediendo muchas más cosas con nuestros equipos digitales y de noticias y eso se coordina centralmente junto con nuestra cobertura televisiva. La FIFA y HBS han implementado algunas innovaciones que estamos explotando, por lo que hay más oferta que nunca”.

Hay dos equipos técnicos del estadio en el terreno con un productor, cada uno en un flypack configurado, a lo que Bigwood se refiere como “luces OB”. Estas unidades se mueven según los juegos seleccionados por la BBC y han priorizado los juegos de Inglaterra y Escocia.

Bigwood dice sobre las luces OB: “Tenemos dos luces OB recorriendo todo el país, principalmente haciendo juegos de Home Nation, pero lo que pasa con ellas es que nos pueden hacer transmisiones en vivo o grabarnos desde cualquier lugar. También tienen la tarea de brindarnos una sensación más importante dentro del país, conociendo a las naciones anfitrionas, ya sean fanáticos de otros juegos, contribuyentes, ex jugadores, todo ese tipo de cosas”.

La tecnología de producción para las luces OB y ​​en el IBC está a cargo de Gravity Media, que proporciona el kit para el estadio, y Timeline TV, que proporciona la instalación en el IBC en Dallas.

Los dos kits de luces OB se están utilizando en los países anfitriones con equipos adicionales almacenados en Nashville, Tennessee, en el centro de los EE. UU., para su uso cuando la presentación se realice en el lugar más adelante durante el torneo.

Bigwood comenta sobre por qué los kits de iluminación de unidades móviles se almacenan de forma centralizada: “Uno de los grandes desafíos de producción para todas las emisoras es que hay 27 días sin día de descanso para los partidos. Los grupos van directamente a los últimos 32 y van directamente a los últimos 16. Entonces, para nosotros y para ITV, y de hecho para FIFA y HBS, con Inglaterra en el último grupo, no es sencillo hacer nuestras selecciones de partidos de última etapa cuando todo fluye desde las naciones locales. ¿Cómo podemos llevar la tecnología a los lugares correctos, en los estadios correctos y a tiempo con las sedes tan dispersas?

“Si regresamos a Qatar y obviamente, dada la proximidad de los estadios, fue más sencillo y teníamos un modelo diferente allí donde acordamos asociarnos con ITV y estar presentes desde cada estadio. Mientras que en este caso, no es logísticamente posible ni rentable hacerlo.

“Entonces, en términos de ese kit técnico, se ha trabajado mucho en este plan”, dice. “Tenemos que tratar de adivinar dónde podríamos ir, tenemos que estar preparados para hacerlo con poca antelación. Es un verdadero cubo de Rubik”.

(Imagen: BBC / Holly McCandless-Desmond, Charlie Clift)

Equipos de la nación local

BBC Sport también cuenta con dos equipos ENG que están integrados en los campamentos de los equipos de Inglaterra y Escocia. Los equipos de Home Nation también cuentan con reporteros digitales que trabajan con ellos de los equipos digitales, de audio y de historias de la BBC, que siguen aspectos más centrados en las noticias del torneo.

Bigwood señala: “Luego tenemos a los dos equipos de Home Nation también. Ellos, como sugiere el nombre, están en los campamentos de equipo, pero son un poco diferentes de [how we've done that] anteriormente porque tenemos equipos digitales adjuntos a ellos. Los equipos de reporteros digitales y el equipo de Sports Stories de la BBC están cubriendo todo el contenido periodístico que necesitamos”.

“También tenemos grupos que trabajan en la Oficina de la BBC en Estados Unidos. Obviamente su conocimiento local es crucial”. Un ejemplo es el experto mexicano Will Grant. “Así que confiamos en él para todo lo relacionado con México”, dice Bigwood.

En el lado digital, los equipos que trabajan con los equipos de las naciones locales están trabajando filmando y recopilando contenido para televisión, así como para las diversas plataformas de BBC Sport.

Además de sus propios equipos de la BBC que deambulan por las ciudades anfitrionas reuniendo material, también se está haciendo uso de los más de 100 equipos ENG de la FIFA, cuyo contenido es accesible a través del sistema de servidor FIFA Max, que contiene miles de horas de contenido para que lo utilicen los titulares de los derechos.

Explica: “El servidor de FIFA es una rica fuente de material para nosotros. Es realmente bueno que también pongan a disposición los anuncios. Es importante para la FIFA que creen las piezas para una audiencia neutral para todas las emisoras, pero claramente nos vamos a inclinar hacia Escocia o Inglaterra, por lo que tener la capacidad de obtener los anuncios y luego adaptarlos a lo que necesitamos es increíble”.

Presentadores de deportes de la BBC [L-R]: Micah Richards, Joe Hart, Steph Houghton y Ellen White (Imagen: BBC / Holly McCandless-Desmond)

Cobertura unida

Uno de esos equipos de BBC Sport ENG está trabajando con el equipo de comentaristas principales para proporcionar más contenido sobre lo que están haciendo los comentaristas. Bigwood comenta: “Por ejemplo, Alan Shearer está en Estados Unidos, por lo que nos aseguramos de que esté visible y en la pantalla, y luego hemos trabajado muy de cerca con la BBC de Escocia para hacer algo similar para su equipo de comentaristas que trabaja para BBC Network”.

BBC Scotland también ha proporcionado contenido de red para BBC Sport bajo la dirección del productor principal de BBC Scotland, Simon Vincent, “está haciendo exactamente el mismo trabajo que Andy Fraser está haciendo para nosotros con Inglaterra”, señala Bigwood.

“Están trabajando para nosotros y proporcionándonos contenido. Pero además, la BBC de Escocia envió gente adicional en términos de recopilación de noticias y elementos periodísticos”. La BBC de Escocia también ejecuta parte de su propia programación adicional.

Bigwood agrega: “Esto está más unido que nunca porque también utilizamos a Liam McLoud y James McFadden en los comentarios de juegos en red que presentan a Escocia y otros partidos, por lo que estamos obteniendo el mejor y más eficiente uso de los equipos que viajan”.

Y añade: “En general, tenemos una huella decente en todos los países anfitriones”.

Equipos de comentaristas

Los comentaristas de BBC Sport están en Estados Unidos, México y Canadá, cubriendo todos los partidos en vivo desde los estadios y también hay puestos de comentaristas fuera del metro, incluso en las oficinas de BBC Studios en Nueva York, en el IBC en Dallas y en Salford para algunos de esos partidos fuera de horario que no serán vistos por una gran cantidad de espectadores en casa, dice Bigwood.

“Tenemos comentarios in situ para todos los juegos importantes”, señala. “Guy Mowbray, Steve Wilson, Steve Bower, Jonathan Pearce, Robyn Cowen, Steven Wyeth y Liam McLeod, además de nuestro equipo de co-comentaristas, pero también hay una variedad de equipos de comentaristas de radio que ayudan con la cobertura televisiva, incluido Alistair Bruce-Ball. BBC Radio 5Live tiene los derechos de todos los juegos, mientras que la mitad los comparte con ITV en TV, por lo que también los compartiremos con ellos; algunos comentaristas de radio están Voy a venir y hacer algunos comentarios de televisión y viceversa. Estamos compartiendo comunicaciones debido a todos los desafíos logísticos.

Los comentaristas externos se utilizan especialmente para los partidos que se juegan por la noche en el Reino Unido, donde las cifras de audiencia no son tan altas.

Él dice: “Estamos celebrando muchos juegos nocturnos en Salford, donde si el inicio es a las 3 o 4 de la madrugada, la audiencia será menor. Creo que esa es la forma más inteligente de hacerlo. También utilizamos comentarios de la transmisión mundial para lo más destacado”.

La FIFA ofrece múltiples equipos de comentaristas y co-comunicadores, que encajan en el rompecabezas de contenido y cobertura de BBC Sport. Algunos de ellos son nombres familiares para la BBC y aparecen en programas como Match of the Day, “por lo que tiene mucho sentido usarlos cuando necesitamos momentos destacados breves”.

Presencia de IBC

En el período previo a la Copa del Mundo, Bigwood estuvo a cargo de coordinar con la FIFA y su emisora ​​anfitriona, HBS, sobre los planes para la cobertura de BBC Sport. Debido a su relación con la FIFA y la emisora ​​​​anfitriona, ha estado basado en el IBC en Dallas durante todo el torneo, moviéndose dependiendo de dónde se llevan a cabo los juegos en vivo de BBC Sport.

El equipo de BBC Sport presente en esta Copa del Mundo no estará trabajando desde el IBC esta vez. Si bien cada Copa del Mundo es diferente, en esta, dadas las grandes distancias entre los estadios, ubicar equipos y estudios completos alrededor de los países anfitriones o en el IBC no es ni económico ni práctico.

BBC Sport tiene personal técnico en el IBC, pero Bigwood es el único miembro del personal de producción que reside regularmente.

Bigwood comenta sobre el IBC para la Copa Mundial 2026: “Históricamente, es posible que todas las emisoras hayan estado en el lugar, pero los tiempos están cambiando, y para el IBC esta vez es un centro técnico clave para la recopilación y entrega de todas las distintas transmisiones.

“En el IBC tenemos alrededor de una docena de personas en distintos turnos”, continúa. â€œEstá en el espacio más pequeño que hemos tenido, pero desde mi perspectiva, incluso la FIFA y HBS han dividido sus operaciones; algo del lado digital de las cosas para [the host broadcast] está de vuelta en Londres, pero la mayoría de las personas con las que tratamos todavía están [in the US at] la sede de la FIFA y HBS”.

Estar en la planta de Dallas es una parte importante de la operación de producción, sostiene Bigwood. Dice que poder hablar con la gente del IBC es una forma importante de encontrar información que, en última instancia, ayuda a la producción general.

“Tener la capacidad de ver a todo el mundo de forma regular y obtener esos pequeños datos de inteligencia sobre lo que está pasando, eso es realmente importante.

“No siempre se pueden hacer cosas por correo electrónico o en reuniones remotas; Es importante simplemente poder sentarnos con la gente y comprender los desafíos tanto de su lado como del nuestro”, continúa Bigwood. “Todo el mundo se está ahogando en correos electrónicos y, inevitablemente, a veces es imposible estar al tanto de todo, por lo que estar aquí en el IBC y poder tener esas conversaciones para nosotros es realmente importante”.

rampa final

Ahora que los equipos de presentación y los productores de BBC Sport se mudan de Salford a Nueva York para estar en el terreno de juego para la semifinal y la final, todo está en juego tanto para el equipo de Inglaterra como para atraer la atención de los espectadores en casa.

“Es la Copa del Mundo y es lo más importante de la BBC, así que definitivamente estaremos allí y a medida que las cosas comiencen a mejorar y las audiencias aumenten (dado que la final es a las 8 p. m., hora del Reino Unido, vamos a tener audiencias masivas), definitivamente estamos buscando ajustar nuestro plan de cobertura”, concluye Bigwood.

â€œTendremos una sensaciÃ³n mucho mÃ¡s grande dentro del estadio e inevitablemente tendremos mÃ¡s tiempo al aire. Haremos más en todo el país. ¡Estamos absolutamente mejorando!”.