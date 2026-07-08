Estados Unidos se está preparando para el conflicto cibernético con una estructura militar que aún trata el ciberespacio como una función secundaria de apoyo.

Tenemos soldados para tierra, marineros para el mar, aviadores para el aire y guardianes para el espacio. Pero en el ciberespacio, un dominio sin fronteras donde las fuerzas estadounidenses están en conflicto con adversarios todos los días, aún no tenemos un servicio militar cuyo propósito central sea construir una fuerza de calidad y experta, equipada con las capacidades más avanzadas, para la guerra en el dominio cibernético.

Durante más de una década, Washington ha intentado parchear este problema en lugar de solucionarlo. El Congreso ha otorgado nuevas autoridades al Comando Cibernético de EE. UU. El Pentágono ha ajustado organizaciones, presupuestos y flujos de capacitación. Los líderes senior han logrado que la estructura actual funcione mejor de lo que debería. Pero esas reformas no han cambiado el hecho básico de que no hay un servicio militar que vea la organización, capacitación y equipamiento de fuerzas para el dominio cibernético como su primera y principal prioridad.

El trabajo del Comando Cibernético es emplear capacidades cibernéticas en operaciones militares. Pero aún depende de los servicios existentes para reclutar, capacitar, retener y desarrollar a las personas que llevan a cabo esas misiones y equiparlas con las capacidades necesarias para hacerlo. En el resto de las fuerzas armadas, esa división del trabajo está clara: los servicios construyen fuerzas, y los comandos combatientes las emplean.

El ciberespacio sigue siendo la excepción. La Armada debe construir flotas, el Ejército debe construir poder terrestre, la Fuerza Aérea debe lograr superioridad aérea, y así sucesivamente. Cada servicio tiene responsabilidades cibernéticas, pero cada uno también tiene misiones centrales que natural y adecuadamente tienen prioridad. El ciberespacio es importante para todos los servicios, pero no es la misión central de ninguno de ellos.

El resultado es una fuerza cibernética más débil de lo que el país necesita. La empresa cibernética de las fuerzas armadas todavía lucha con problemas inconsistentes de reclutamiento y retención. Un joven estadounidense que pueda escribir código, detectar debilidades en el software o comprender cómo se rompen los sistemas digitales puede ser exactamente lo que el país necesita, incluso si esa persona no encaja en el molde estándar para reclutar, promover y retener de los servicios existentes.

El talento cibernético no crece por casualidad. Debe reclutarse deliberadamente, capacitarse continuamente y retenerse a través de un modelo de carrera que premie el dominio técnico, en lugar de obligar a los mejores operadores a pasar a roles de mando o gestión solo para avanzar. El país necesita personas que puedan pasar años convirtiéndose en expertos en operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas, no personal obligado a pasar por sistemas que nunca fueron construidos para la misión.

La amenaza está evolucionando demasiado rápido para justificar continuar con soluciones marginales al sistema actual. China, Rusia, Irán, Corea del Norte y actores criminales están apuntando a las redes, infraestructura crítica y sistemas militares de EE. UU. La inteligencia artificial solo aumentará la velocidad y escala de las operaciones cibernéticas. Estados Unidos no puede seguir confiando en una fuerza cibernética unida a través de múltiples servicios, cada uno con diferentes prioridades, incentivos y reglas de personal.

Un nuevo informe de la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales muestra cómo construir una Fuerza Cibernética con una misión claramente definida, no una burocracia dispersa. Su tarea debería ser organizar, capacitar y equipar fuerzas para operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas. No debería tomar el control de cada red de tecnología de la información militar ni absorber cada función tecnológica dentro del Departamento de Defensa. Los servicios existentes deberían seguir operando y asegurando las redes y sistemas vinculados a sus propias misiones.

Una Fuerza Cibernética también fortalecería el Comando Cibernético. Gran parte de este debate trata a un nuevo servicio como un juicio sobre el desempeño del Comando Cibernético. No lo es. El Comando Cibernético alberga a algunos de los guerreros cibernéticos más talentosos de nuestra nación. Lo que necesitan es un mejor sistema de generación de fuerza detrás de ellos.

Las fuerzas armadas de EE. UU. se han adaptado antes cuando nuevos dominios se volvieron centrales para la guerra. La Fuerza Aérea fue creada porque el poder aéreo se volvió demasiado importante para seguir siendo secundario a las prioridades de otro servicio. La Fuerza Espacial se creó porque el espacio necesitaba su propia cultura y enfoque. El ciberespacio ha llegado al mismo punto: las fuerzas estadounidenses ya están en contacto diario con adversarios en línea, los ciberataques pueden interrumpir operaciones militares e infraestructura civil por igual, y la inteligencia artificial está haciendo que el dominio sea más rápido y peligroso.

Durante demasiado tiempo, el ciberespacio ha sido tratado como responsabilidad de todos y, por lo tanto, no como la primera prioridad de nadie. Nuestros adversarios no están esperando a que nos organicemos. Están creando capacidades, probando nuestras defensas y preparándose para el próximo conflicto. Estados Unidos no debería entrar en esa lucha con fuerzas cibernéticas generadas como una misión secundaria por servicios construidos para otros dominios.

Si el ciberespacio es verdaderamente un dominio de guerra, merece su propio servicio construido para luchar en él.

[Nota de Contexto: El artículo aborda la necesidad de establecer un servicio militar específico dedicado al ciberespacio para garantizar la efectividad en operaciones cibernéticas.]

[Nota de Verificación de Datos: El artículo es una opinión de expertos en ciberseguridad y defensa cibernética, no contiene información falsa ni desinformación.]