El jefe del ejército advierte a los nuevos reclutas contra el mal uso de las redes sociales, dice que los infractores corren el riesgo de ser despedidos

El jefe del ejército advierte a los nuevos reclutas contra el mal...

El jefe del ejército advierte a los nuevos reclutas sobre el mal uso de las redes sociales, dice que los infractores corren el riesgo de ser despedidos | TheCable

Waidi Shaibu, jefe del estado mayor del ejército, ha advertido a los soldados recién reclutados sobre el uso indebido de las redes sociales.

El jefe del ejército, inculca el principio de no incidir en noticias falsas, ni difundir información que pueda comprometer la seguridad nacional, ni exponer información confidencial. (detalles contextuales y de verificación de hechos)