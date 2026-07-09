Banda de hermanas: Memorial mantiene vivas las historias de veteranas de Wisconsin

MILWAUKEE – Han servido a nuestro país desde la Guerra Revolucionaria, y muchos ni siquiera se consideran veteranas. A pesar de que las mujeres son el grupo de más rápido crecimiento en el ejército de EE. UU., todavía se sienten invisibles. Pero hay un monumento en Washington que está trabajando para cambiar eso para veteranas como Helene Brown de Waukesha.

Estrellas y Rayas

Lo que están diciendo:

A los 93 años, Brown tiene historias que contar de sus 17 años de servicio como enfermera del Ejército, que incluyeron un despliegue de combate en el extranjero durante la Operación Tormenta del Desierto.

“Conocí a mucha gente maravillosa, viajé a muchos lugares diferentes”, dijo.

En una mañana de sábado a finales de mayo, Brown continuó sus viajes con el Vuelo de Honor de Estrellas y Rayas, una organización nacional sin fines de lucro que lleva a veteranos a Washington para ver los monumentos que se hicieron para ellos.

Pregúntele a cualquiera que haya hecho este viaje, y le dirán que es increíblemente especial, pero este en particular, aún más.

“Hoy es algo realmente emocionante porque tenemos ocho veteranas”, dijo Karyn Roelke, vicepresidenta de relaciones públicas de Stars and Stripes Honor Flight. “Normalmente tenemos una o dos mujeres en un vuelo regularmente, pero rara vez más de cuatro, así que tener ocho juntas es maravilloso para nosotros.”

Todas sirvieron durante la era de Vietnam, incluida la Marina WAVE Barbara Brewer.

“Todos intentamos hacer lo que podíamos para ayudar a nuestro país porque amamos a nuestro país,” dijo Brewer.

Margaret Stainbrook fue especialista, E-4.

“Era una época diferente, especialmente para las mujeres, no había tantas en ese entonces”, dijo.

La Sargento de la Fuerza Aérea Jean Jahnke recuerda sentirse especialmente fuera de lugar.

“No sabían qué hacer conmigo porque estaba asignada a una unidad táctica y en ese momento a las mujeres no se les permitía ir a la guerra en una unidad táctica”, dijo.

Aunque mucho ha cambiado en cuanto a oportunidades para las mujeres en el ejército, algunas cosas han permanecido iguales.

“Lo que todas hemos encontrado es que la gente todavía nos considera invisibles”, dijo Jahnke.

“A veces simplemente te ignoran”, agregó la veterana de la Fuerza Aérea Joyce Hinojosa. “He ido al hospital de veteranos para vacunas contra la gripe, y me dicen que ponga el número de seguro social de mi esposo en los formularios.”

Monumento a las Mujeres Militares

Visión general:

El Vuelo de Honor de Estrellas y Rayas espera que el sentimiento olvidado termine con esta misión especial. La aventura de un día de ida y vuelta incluye toda la fanfarria y paradas habituales del Honor Flight. Pero este grupo también va a un lugar que ve un poco menos de tráfico, pero es igual de importante.

El Monumento a las Mujeres Militares es el único monumento en la nación que honra estrictamente a las mujeres que han servido. De los 3 millones de veteranas femeninas de nuestro país, solo 330,000 están registradas allí, lo que significa que faltan 2.7 millones de patriotas.

Una ceremonia especial organizada por el Honor Flight agregará ocho más, cada una presentada con un certificado especial.

“Me he emocionado mucho con esto”, dijo Jahnke. “No esperaba emocionarme tanto, es un sentido de aprecio.”

“Lo voy a poner en mi pared en cuanto llegue a casa”, agregó Stainbrook. “Significa mucho para mí”.

Pionera valiosa

Perspectiva local:

Dada su edad y su profundidad de servicio, Brown es una miembro valiosa de este grupo de pioneras. La última vez que estuvo aquí fue para la inauguración del memorial en 1997. Ella es una ferviente partidaria del esfuerzo del memorial por mantener vivas las historias de las veteranas.

“Cuando escuchas historias sobre veteranos, principalmente son sobre hombres, los hombres tomaron esta colina, los hombres salvaron este pueblo, pero olvidan que detrás de esos veteranos hombres, hay mujeres haciendo otros trabajos para que ellos puedan estar allí haciendo esos trabajos”, dijo Brown.

Ella es la prueba viviente de que solo porque puedas estar en minoría, no significa que no cuentes.

“Eres un individuo contribuyente a la sociedad, y se debería saber que lo eres”, dijo.

Cómo involucrarse

Lo que puedes hacer:

Si conoces a una veterana que te gustaría registrar en el Monumento a las Mujeres Militares, visita el sitio web del monumento para crear una cuenta y enviar información.

El Vuelo de Honor de Estrellas y Rayas está aceptando solicitudes de veteranos que sirvieron en junio de 1975 o antes. La información sobre cómo hacerlo se puede encontrar en el sitio web de la organización.