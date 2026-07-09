Expertos de la ONU instan a Guatemala a intensificar la búsqueda de personas desaparecidas

Importantes expertos de las Naciones Unidas han instado a Guatemala a abrir instalaciones militares y archivos oficiales para ayudar a localizar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno del país, diciendo que la nación ha llegado a una etapa crucial en sus esfuerzos por brindar verdad y justicia a las familias afectadas. El llamado se produjo al final de una visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que reconoció las iniciativas gubernamentales recientes mientras advertía que aún falta mucho por hacer.

Los expertos dieron la bienvenida a la creación del primer Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas de Guatemala y al establecimiento de un equipo de búsqueda dedicado, describiéndolos como pasos importantes hacia la resolución de décadas de desapariciones no resueltas. Señalaron que las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil han llevado gran parte de la responsabilidad de los esfuerzos de búsqueda en las últimas cuatro décadas y dijeron que el éxito del nuevo mecanismo dependerá de la cooperación abierta de las instituciones estatales.

Los esfuerzos de búsqueda necesitan una coordinación más fuerte y un apoyo institucional

Los expertos dijeron que Guatemala todavía carece de un registro nacional completo y consolidado de personas desaparecidas, a pesar de que han pasado alrededor de 40 años desde el final del conflicto armado interno. Expresaron su preocupación de que los esfuerzos de búsqueda siguen fragmentados en diferentes instituciones y enfatizaron que los casos de desapariciones ocurridas después del conflicto también deben documentarse adecuadamente.

El acceso a los archivos militares, policiales e de inteligencia se identificó como un requisito clave para localizar a las personas desaparecidas y combatir la impunidad. Los expertos señalaron el trabajo en curso para restaurar, organizar, clasificar y digitalizar los archivos mantenidos por la Policía Nacional Civil y el Registro Nacional de Reparaciones, diciendo que toda la documentación relevante debe ser preservada y ponerse a disposición para apoyar las investigaciones.

El Grupo de Trabajo reconoció los avances en la investigación de varios casos de derechos humanos de alto perfil relacionados con abusos pasados. Al mismo tiempo, expresó preocupación por los reveses experimentados durante los últimos ocho años, incluida la debilitación de la capacidad de investigación en la Fiscalía General y informes de procesos penales contra funcionarios involucrados en trabajos de justicia transicional.

Los expertos instaron al nuevo Fiscal General de Guatemala a hacer de las investigaciones sobre desapariciones forzadas una prioridad y a fortalecer el marco institucional necesario para combatir efectivamente la impunidad.

Las víctimas colocadas en el centro de futuras reformas

El Grupo de Trabajo subrayó que las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a investigaciones prontas, independientes e imparciales que puedan identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas. También resaltó la importancia de continuar las búsquedas de personas desaparecidas y llevar a cabo exhumaciones para ayudar a las familias a obtener respuestas esperadas desde hace mucho tiempo.

Los expertos elogiaron a los sobrevivientes, familiares de las víctimas, Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil por preservar la memoria histórica y contribuir a los esfuerzos destinados a descubrir la verdad. Describieron a estos grupos como centrales para la búsqueda de justicia y reconciliación de Guatemala.

El Grupo de Trabajo también dio la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno para preparar el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026–2036, mientras señalaba que su éxito dependerá de la financiación adecuada, la implementación efectiva y la participación significativa de las víctimas en todo el proceso.

Según los expertos, los efectos de las desapariciones forzadas continúan afectando a las familias a lo largo de las generaciones, con las mujeres, las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables a menudo soportando la mayor carga. Advertieron que el descuido institucional ha contribuido a la continua desigualdad, exclusión y sufrimiento.

El Grupo de Trabajo instó a todos los poderes del gobierno y a los líderes políticos a trabajar juntos para colocar a las víctimas en el centro de la política nacional. Dijeron que la verdad, la justicia, las reparaciones y la preservación de la memoria histórica no son solo obligaciones legales internacionales, sino también bases esenciales para fortalecer la democracia, promover la cohesión social y apoyar el desarrollo a largo plazo de Guatemala.