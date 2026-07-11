Formación en línea gratuita de la ONU sobre niños y conflictos armados ahora abierta: Aplica antes del 13 de julio

Formación en línea gratuita de la ONU sobre niños y conflictos armados...

Si eres un apasionado/a de la protección infantil, la construcción de la paz, la acción humanitaria o el desarrollo internacional, una valiosa oportunidad de aprendizaje está aceptando solicitudes.

La tercera edición del Entrenamiento Avanzado sobre Niños y Conflictos Armados (CAAC) está abierto para inscripciones, ofreciendo a profesionales de todo el mundo la oportunidad de fortalecer sus habilidades a través de un programa en línea interactivo y gratuito.

Desarrollado a través de una asociación entre el Colegio del Sistema de Naciones Unidas para el Personal (UNSSC) y la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, el curso equipa a los participantes con conocimientos prácticos y herramientas para proteger mejor a los niños afectados por conflictos armados. Gracias al apoyo financiero del Gobierno de Malta y la República de Austria, la participación es completamente gratuita para los solicitantes seleccionados.

La fecha límite de inscripción es el 13 de julio, lo que convierte a esta en una excelente oportunidad para profesionales que deseen ampliar sus habilidades en una de las áreas más importantes de la paz y seguridad internacional.

Contexto: Oportunidad de aprendizaje en protección infantil en conflictos armados.

Verificación de datos: La fecha límite de inscripción es el 13 de julio.

Por qué este entrenamiento es importante

Los conflictos armados continúan afectando a millones de niños en todo el mundo. Más allá de los riesgos inmediatos de violencia, el conflicto interrumpe la educación, la atención médica, la vida familiar y el acceso a servicios esenciales. Los niños pueden enfrentarse al desplazamiento, al reclutamiento por grupos armados, a la explotación, al trauma psicológico y a otras graves violaciones de sus derechos.

Responder a estos desafíos requiere profesionales que comprendan no solo los principios humanitarios, sino también cómo la protección infantil se entrelaza con la construcción de la paz, el desarrollo, los derechos humanos y los esfuerzos de seguridad.

Este entrenamiento avanzado ayuda a los participantes a desarrollar los conocimientos necesarios para integrar la protección infantil en programas y políticas más amplios, al mismo tiempo que fortalece su capacidad para abogar por acciones significativas a nivel local, nacional, regional e internacional.

Qué aprenderán los participantes

El programa está diseñado para proporcionar aprendizaje práctico y orientado a políticas a través de ocho sesiones en vivo en línea dirigidas por expertos experimentados.

A lo largo del curso, los participantes aprenderán a:

Identificar oportunidades para integrar la agenda de Niños y Conflictos Armados (CAAC) en programas y políticas existentes.

Fortalecer los esfuerzos de abogacía para la protección de los niños que viven en áreas afectadas por conflictos.

Aplicar una “lente CAAC” al trabajar en paz y seguridad, respuesta humanitaria, desarrollo e iniciativas de derechos humanos.

Diseñar e implementar actividades que contribuyan a proteger a los niños durante y después de conflictos armados.

Reconocer buenas prácticas de diferentes países y regiones.

Construir alianzas más sólidas con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias de la ONU e instituciones regionales que trabajan en la protección de la infancia.

En lugar de centrarse únicamente en la teoría, la formación enfatiza la aplicación práctica, ayudando a los participantes a conectar marcos globales con desafíos del mundo real.

Nota de verificación de datos: La tercera edición del programa CAAC está abierta para inscripciones.

Experiencia de aprendizaje interactiva

A diferencia de los cursos en línea a su propio ritmo, este programa cuenta con sesiones virtuales en vivo, lo que permite a los participantes interactuar directamente con instructores y otros profesionales de todo el mundo.

El formato interactivo fomenta:

Discusiones grupales

Análisis de estudios de casos

Compartir conocimientos

Ejercicios prácticos

Crear redes con profesionales internacionales

Este entorno colaborativo permite a los participantes intercambiar experiencias de diferentes sectores y regiones, al tiempo que desarrollan soluciones a desafíos comunes.

Quién debería aplicar

La formación está destinada a profesionales que participan en áreas relacionadas con la paz, la seguridad, la acción humanitaria, el desarrollo o los derechos humanos.

Puede ser especialmente valiosa para:

Practicantes humanitarios

Especialistas en protección infantil

Funcionarios gubernamentales

Representantes de la sociedad civil

Personal de ONG

Profesionales de la construcción de la paz

Defensores de los derechos humanos

Practicantes del desarrollo

Investigadores y analistas de políticas

Personal de las Naciones Unidas

Personal de organizaciones regionales

Profesionales que trabajan regularmente con poblaciones vulnerables o comunidades afectadas por conflictos pueden beneficiarse especialmente al adquirir una comprensión más profunda de la protección infantil en emergencias complejas.

Contexto: Profesionales recomendados para aplicar a la formación sobre conflictos armados y protección infantil.

Habilidades que adquirirán

Al final del programa, los participantes habrán fortalecido su capacidad para:

Analizar los desafíos de protección infantil en entornos de conflicto.

Integrar enfoques centrados en el niño en programas más amplios.

Apoyar la abogacía basada en evidencia.

Colaborar con diversos actores.

Comprender marcos internacionales relacionados con los niños y los conflictos armados.

Desarrollar respuestas prácticas que promuevan los derechos de los niños durante crisis.

Estas competencias son cada vez más valiosas en organizaciones humanitarias, ONG internacionales, agencias gubernamentales, instituciones de investigación y organizaciones multilaterales.

Verificación de datos: Los participantes fortalecerán sus habilidades en protección infantil en conflictos armados al final del programa.

Por qué esta oportunidad se destaca

Uno de los aspectos más fuertes de este programa es que combina una instrucción de alta calidad con accesibilidad.

Los participantes reciben formación avanzada desarrollada por las principales instituciones de las Naciones Unidas sin pagar tasas de matrícula. El apoyo financiero de la Oficina del Viceprimer Ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Turismo de Malta, junto con el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria, hace que el programa esté disponible de forma gratuita.

Para profesionales que pueden no tener acceso a costosos programas de formación internacionales, esta iniciativa ofrece la oportunidad de aprender directamente de expertos mientras se conectan con una comunidad global comprometida con la protección de los niños.

Contexto: Destacado programa de formación en protección infantil y conflictos armados con alto nivel y accesibilidad.

Cómo preparar una solicitud sólida

Aunque el programa es gratuito, los solicitantes deben tomarse el tiempo para enviar una solicitud reflexiva.

Considere resaltar:

Su función profesional actual.

Experiencia trabajando en contextos humanitarios, de desarrollo, de construcción de paz o de derechos humanos.

Su motivación para unirse al programa.

Cómo la formación fortalecerá su capacidad para apoyar a los niños afectados por conflictos.

Su compromiso de aplicar los conocimientos dentro de su organización o comunidad.

Una explicación clara de cómo el curso se alinea con sus objetivos profesionales y responsabilidades actuales puede fortalecer su solicitud.

Contexto: Consejos para preparar una solicitud exitosa para el programa de formación en protección infantil en conflictos armados.

Fecha límite de solicitud

Las solicitudes se cierran el 13 de julio, por lo que los candidatos interesados deben preparar y enviar sus solicitudes lo antes posible.

Esta formación representa una oportunidad para adquirir conocimientos especializados, ampliar su red profesional y fortalecer su capacidad para proteger a los niños que viven en algunos de los entornos más desafiantes del mundo. Ya sea que trabaje en respuesta humanitaria, desarrollo, abogacía o política pública, las habilidades adquiridas a través de este programa pueden ayudarle a contribuir de manera más efectiva a salvaguardar los derechos de los niños durante conflictos.

Verificación de datos: La fecha límite de solicitud es el 13 de julio.

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