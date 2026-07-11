Estados Unidos estaba demasiado seguro antes de la guerra. Irán puede estar demasiado seguro ahora.

Si puedes recordar los lejanos días de marzo de 2026, recordarás que la guerra entre Estados Unidos e Irán era, en un momento, principalmente un conflicto sobre el programa nuclear de Irán, aunque en ocasiones también se trataba del trato de Irán a los manifestantes, la amenaza a Israel, el programa de misiles y el apoyo a los aliados regionales.

El retorno esta semana a los enfrentamientos en el Medio Oriente dejó en claro que el conflicto entre Estados Unidos e Irán es ahora principalmente una lucha por la capacidad de Irán para controlar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo.

Los iraníes creen que el control del Estrecho es tanto un elemento disuasorio contra futuros ataques como una fuente potencial de ingresos. Pero hay señales de que podrían estar exagerando su posición.

En última instancia, mientras más caótica se mantenga la situación en el Estrecho, es más probable que los rivales de Irán pierdan la paciencia, buscando soluciones alternativas o volviendo a la guerra.

En este punto, sin embargo, ahora está claro que se trata de algo completamente diferente, y algo que ni siquiera era un problema hasta que este conflicto comenzó hace más de cuatro meses: la capacidad de Irán para controlar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

La capacidad de Irán para utilizar drones y misiles baratos para limitar el tráfico de barcos a través de la vía fluvial crucial, por la cual normalmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo y gas del mundo, se convirtió, durante la guerra, en su principal fuente de presión contra Estados Unidos. Los nuevos líderes de Irán ahora ven el control de facto del Estrecho como su principal disuasión contra futuros ataques de sus enemigos, así como una fuente potencial de ingresos a través de peajes y tarifas. Los funcionarios iraníes han descrito recientemente el Estrecho como un “arma dorada” y una “bendición divina”. El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lo ha llamado el “arma nuclear económica de Irán”.

Sin embargo, esta semana, a medida que la violencia aumentó nuevamente en la región, hubo indicaciones de que Irán podría estar sobreestimando el poder de esa arma y su capacidad para coaccionar y disuadir a sus enemigos.

Un retorno a la guerra en el Golfo

Esta semana, los líderes iraníes demostraron hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su “bendición divina”, atacando tres barcos que transitaban por el Estrecho con misiles. Los barcos viajaban por un corredor cerca de la costa de Omán, bajo recomendación de la Organización Marítima Internacional de la ONU, y no habían coordinado con las autoridades iraníes. Esto condujo al mayor intercambio de fuego entre los dos países desde un acuerdo de alto el fuego provisional en junio, con Estados Unidos bombardeando más de 80 objetivos en Irán y los iraníes lanzando misiles a objetivos de Estados Unidos en Kuwait y Baréin. Estados Unidos también volvió a imponer sanciones a las ventas de petróleo iraní, mientras que el presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego entre los dos países había terminado.

La disputa se centra en una cláusula vagamente redactada en el Memorándum de Entendimiento (MOU) entre los dos países el 17 de junio. El MOU compromete a Irán a tomar medidas para restablecer el transporte marítimo a través del Estrecho y trabajar con Omán, con el que comparte el Estrecho, para determinar los arreglos futuros para administrarlo. Los funcionarios estadounidenses interpretaron esto como restablecer la navegación libre a través del estrecho que existía antes de la guerra. Sin embargo, los iraníes lo interpretan como darles control sobre qué barcos pueden cruzar. Esta ambigüedad bastante amplia sobre el control de un cuerpo de agua muy estrecho facilitó que ambas partes firmaran el acuerdo, pero ahora ha llevado a una nueva fase del conflicto.

Después de completarse el acuerdo, los envíos de petróleo a través del Estrecho volvieron a alrededor de la mitad de sus niveles anteriores a la guerra, pero gran parte de ellos se realizaba en barcos que viajaban de noche con sus sistemas de identificación apagados, escoltados por la Armada de los EE. UU.

Esa era una situación inaceptable para Irán, cuyos líderes han señalado que creen haber creado un nuevo statu quo que les da voz en quién entra y sale del Estrecho. El creciente número de barcos transitando por la ruta de Omán bajo protección estadounidense era una amenaza para ese statu quo. Además, considerando que Teherán parece creer que Trump está renuente a regresar a una guerra a gran escala, calcularon que los ataques de esta semana valían la pena.

“Porque creen que EE. UU. está detenido en reanudar hostilidades a gran escala, existe margen para empujar los límites, para intentar suerte y ver cuánto pueden extraer en el Estrecho”, dijo Gregory Brew, un analista de Irán y energía en Eurasia Group.

Esto podría ser un cálculo erróneo.

Un arma, pero no una totalmente poderosa

La disuasión de Hormuz de Irán podría ser más efectiva contra un político más normal que Donald Trump. La guerra con Irán es profundamente impopular, y los republicanos de Trump apenas pueden permitirse altos precios de la gasolina antes de las elecciones de este año. Pero Trump, en general, parece valorar sus propios proyectos políticos idiosincráticos, incluido el conflicto con Irán, más que las perspectivas políticas de su partido.

Pero aparte de Trump, la capacidad de cerrar el Hormuz también puede simplemente no ser un arma tan poderosa de disrupción masiva como muchos pensaban que sería. Los precios del petróleo crudo llegaron a alcanzar los $126 por barril durante la guerra, pero generalmente se mantuvieron más cerca de los $100, muy por debajo de los $200 que muchos expertos predecían al comienzo de la guerra.

Esto se debe a varios factores, incluido que productores fuera del Medio Oriente, como EE. UU., aumentaron la producción y al hecho de que el mayor importador del mundo, China, demostró poder reducir drásticamente esas importaciones mucho más de lo que nadie se había dado cuenta que era posible, dejando más petróleo para todos los demás. Y gracias a la mayor adopción de vehículos eléctricos y fuentes de energía renovable, el petróleo simplemente ya no es tan central para la economía global como lo era antes.

Esto no quiere decir que la crisis no esté teniendo un impacto económico; está provocando una crisis alimentaria lenta en gran parte del mundo en desarrollo, pero no está creando filas de gasolina tipo 1970 o interrupciones en la cadena de suministro como las del COVID.

“El cierre del Estrecho de Ormuz siempre se entendió como este evento de cisne negro enormemente desestabilizador”, dijo Brew. “Y resulta que ha sido más manejable”.

Mientras los enfrentamientos continuados han provocado picos en los precios del petróleo a lo largo de la crisis, incluyendo esta semana, los mercados también han sido rápidos en estabilizarse en los períodos de calma que siguieron. Una semana después de la firma del MOU, los precios volvieron a los niveles previos a la guerra. Incluso durante los enfrentamientos de esta semana, el petróleo aumentó solo alrededor de $80 antes de retroceder a medida que los enfrentamientos disminuyeron. Los mercados energéticos parecen estar calculando con la expectativa de que cualquier retorno a la guerra no durará mucho.

Los líderes iraníes probablemente pueden estar seguros de que Trump no está inclinado a arriesgar grandes cantidades de bajas estadounidenses comprometiendo tropas terrestres, embarcándose en una costosa operación de cambio de régimen, o incluso regresando al nivel de ataques aéreos que vimos en la cúspide de la Operación Furia Épica. Pero, por otro lado, el costo para Estados Unidos de golpes periódicos de “cortar el césped” es relativamente bajo. Estados Unidos también ha estado atacando puentes iraníes por primera vez desde abril. Este ataque a la infraestructura civil en lugar de objetivos militares sugiere que la tolerancia de Trump ante la escalada puede ser mayor de lo que los iraníes anticipaban.

¿Ha adquirido Irán un activo en disminución?

El momento de máxima influencia de Irán puede ser ahora. Los productores de petróleo en la región están invirtiendo fuertemente en nuevos oleoductos y rutas alternativas para permitirles eventualmente evitar el Estrecho. Cuanto más ataque Irán a los barcos utilizados por sus vecinos del Golfo, más alentará esas inversiones. La crisis también está generando un aumento en la demanda de vehículos eléctricos en muchos países. Cuanto más peligroso se mantenga en el Estrecho, más incentivos tendrán los consumidores y productores para disminuir su dependencia de él.

En un reciente artículo para Foreign Affairs, el analista del Atlantic Council Nate Swanson argumentó que también puede haber una contradicción entre los objetivos gemelos de Irán con el Estrecho: crear un elemento disuasorio para futuros ataques mientras extrae el máximo valor económico de su control de la vía fluvial. Irán ya ha demostrado que puede cerrar el transporte marítimo a voluntad, así como atacar la infraestructura energética de sus vecinos. (Vale la pena recordar que cualquier nuevo oleoducto de paso construido por Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos seguiría dentro del alcance de los misiles y drones iraníes.)

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