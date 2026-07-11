La administración de Trump para apoyar aranceles altos sobre el petróleo ruso en un esfuerzo por poner fin a la guerra en Ucrania, dicen las fuentes.

El gobierno de Trump apoyará un proyecto de ley que impondría fuertes sanciones financieras a los compradores de petróleo ruso, sumándose a la presión económica sobre Moscú, todo en un esfuerzo por poner fin a la guerra rusa de cuatro años en Ucrania, informaron fuentes a CBS News.

El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur y el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut informaron a CBS News que la Casa Blanca de Trump ha aprobado el último borrador de un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia.

Un funcionario ucraniano dijo a CBS News que el viernes, Graham informó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca.

Los portavoces de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ambos senadores enfatizaron que Ucrania está cambiando la marea en el campo de batalla, y que el presidente ruso Vladimir Putin necesita ser llevado a la mesa. Graham indicó a CBS News que los constantes ataques de Putin son un factor en el pensamiento del Sr. Trump, y que el presidente ha encontrado persuasivo el reciente éxito de Ucrania en el campo de batalla.

El proyecto de ley bipartidista tiene como objetivo aumentar la presión económica sobre Rusia. No está claro cuándo entrarían en vigor los aranceles después de que la legislación sea promulgada.

Permitiría imponer altos aranceles a los países que sigan comprando petróleo y gas natural rusos. India y China son los dos mayores compradores de petróleo ruso.

Blumenthal aún no tenía un recuento de votos, pero cree que habrá apoyo demócrata para el proyecto de ley. El senador de Connecticut también atribuyó el momento oportuno: las recientes caídas en el precio del petróleo desde el enfriamiento de la guerra con Irán están haciendo que esta sea una decisión más aceptable.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune de Dakota del Sur, previamente les había dicho a los senadores que movería el proyecto de ley cuando tuvieran los votos. El Senado regresa a Washington el lunes.

Blumenthal dijo que el avance en las sanciones no fue la única gran victoria para Ucrania. También mencionó que Zelenskyy manejó con habilidad sus reuniones con el Sr. Trump en la cumbre de la OTAN de esta semana, asegurando la deseada licencia para producir interceptores Patriot y persuadiendo a Trump para aprobar la compra de drones ucranianos para uso estadounidense. Zelenskyy había hecho una solicitud directa de las licencias al Sr. Trump durante una aparición en “Face the Nation con Margaret Brennan” en mayo.

Blumenthal, Graham, la senadora demócrata Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire y el senador republicano Roger Wicker de Misisipi celebraron el acuerdo y dijeron que esperan presentar la legislación “muy pronto”.

“Conforme Rusia intensifica su matanza de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que impongan un alto costo a quienes compran petróleo y gas natural rusos, alimentando la máquina de guerra de Putin”, dijeron los senadores.

Zelenskyy ha sido notificado de la aprobación del presidente al plan arancelario, según una de las fuentes. El presidente ucraniano se reunió con Graham en Kyiv el viernes y dijo en un mensaje en X que “Lindsey me informó sobre el trabajo en curso en el Congreso sobre el proyecto de ley relevante”.