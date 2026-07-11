Actualización del secuestro en Oyo: El ejército nigeriano narra cómo rescataron a las víctimas del secuestro en Oyo mientras el Presidente Tinubu revela que los terroristas de Ansaru están detrás del secuestro

El ejército nigeriano narra cómo rescataron a 40 alumnos y maestros secuestrados por terroristas en el Área del Gobierno Local de Oriire en el Estado de Oyo el 15 de mayo de 2026.

Dieron esta narración después de que videos y fotos de las víctimas del secuestro comenzaran a circular en las redes sociales tras la publicación del presidente nigeriano Bayo Onanuga para anunciar el regreso de las víctimas.

El ejército dice que las operaciones militares combinadas con muchas otras agencias de seguridad les ayudaron a llevar a cabo las operaciones.

Ya el presidente Bola Tinubu dijo que no pagaron ningún rescate y no hicieron ningún acuerdo con los secuestradores.

El 10 de julio de 2026, la noticia sobre la liberación de los niños y maestros secuestrados se difundió después de que el gobierno anunciara que habían recuperado su libertad, 56 días después de su secuestro en sus escuelas de la comunidad de Oriire en Ogbomoso, Estado de Oyo.

El gobierno dice que aseguraron la liberación de los niños y sus maestros sin causar ningún daño colateral.

El presidente también confirmó el arresto de ocho de los secuestradores y dijo que mataron a otros que participaron en la operación.

Sin embargo, a medida que el ejército proporcionaba detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación de rescate, el presidente Tinubu también nombró a aquellos que estaban detrás del secuestro.

Contexto: El ejército nigeriano logró rescatar a un grupo de alumnos y maestros secuestrados por terroristas en el Estado de Oyo, sin pagar rescate ni hacer acuerdos con los secuestradores.

Verificación de hechos: Es importante corroborar la información sobre los eventos descritos por las fuentes oficiales para garantizar la veracidad de los detalles proporcionados.