Fuentes palestinas confirman a i24news la continua recuperación militar, autoritaria y financiera de Hamas

El ataque llevado a cabo por las FDI el domingo por la tarde contra un taller, parte del cual está ubicado bajo tierra en el área industrial al sur de la ciudad de Gaza, no fue un incidente al azar. Fue parte de los intentos de atacar la infraestructura que Hamas está tratando de restaurar en la Franja.

El ejército israelí dijo en un comunicado que destruyó una instalación para la producción de armas en el sitio, lo que resultó en la muerte de algunos de sus trabajadores que eran operativos de Hamas. Drones bombardearon el lugar con dos misiles, matando a cuatro palestinos, antes de que aviones de guerra destruyeran el sitio con cuatro grandes misiles, causando explosiones.

Fuentes palestinas confirman a i24news que Hamas todavía mantiene el control sobre las áreas bajo su gobierno en la Franja de Gaza, y que continúa recuperándose militar, administrativa y financieramente.

Las fuentes señalan que la fabricación de equipamiento de combate ha vuelto a comenzar, pero se considera relativamente limitada según la disponibilidad de materiales necesarios. Explicaron que hay un equipo de ingeniería de Hamas que extrae cohetes israelíes sin explotar y los recicla, al igual que con el hierro y los suministros necesarios para fabricar tales medios, incluidos cohetes, morteros, artefactos explosivos y proyectiles antitanque.

Se informa que Hamas emitió una directiva destacando la importancia de restaurar algunas de sus capacidades para ser utilizadas en caso de que Israel decida reanudar su guerra, estrictamente dentro de un contexto defensivo solamente, sin llevar a cabo ataques sorpresa contra objetivos israelíes en el área de la línea amarilla.

Se confirmó que algunos opositores de Hamas han sido sometidos a tortura en los últimos meses por la Agencia de Seguridad Interna y el aparato de inteligencia de las Brigadas Al-Qassam.

También se confirmó que Hamas se está recuperando financieramente y paga regularmente los salarios de activistas en sus aparatos políticos, militares, de defensa y sociales, entre otros. Mientras tanto, lucha por pagar a sus empleados gubernamentales. Hamas continúa recibiendo apoyo del extranjero, y también se basa en varios medios, incluidas actividades comerciales e industriales, para servir a sus operaciones y proporcionarle dinero.

En días recientes, el activista Hamza Al-Masri reveló una importante operación de corrupción dentro de las Brigadas Al-Qassam y disputas entre líderes que estaban recibiendo dinero de Zaid Madi, uno de los empresarios conocidos en Gaza. Esto fue confirmado por fuentes de i24NEWS.

Las fuentes confirman que se llevaron a cabo investigaciones sobre la participación de esos líderes, algunos de los cuales se descubrió que estaban recibiendo dinero de Madhi bajo instrucciones oficiales del comandante de la Brigada de Gaza, Mohannad Rajab. Se indica que operaciones similares tuvieron lugar en otras áreas con iniciadores de diversas partes.