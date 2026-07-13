Cerrado Gold informa sólidos resultados de producción en el segundo trimestre de 2026 en su mina Minera Don Nicolás en Argentina

Se espera que el programa de exploración en curso combinado con la adquisición de Falcon respalde el crecimiento de los recursos, lo que conducirá a una mayor vida útil de la mina y aumentos estructurales en los niveles de producción.

TORONTO, 13 de julio de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Cerrado Gold Inc. [TSX.V: CERT] [OTCQX: CRDOF] (“Cerrado” o la “Compañía”) informa los resultados de producción para el segundo trimestre finalizado en junio de 2026 (“T2 2026”) de la Mina Minera Don Nicolás en la Provincia de Santa Cruz, Argentina (“MDN”). Se espera que los resultados financieros trimestrales completos se publiquen antes del 30 de agosto de 2026.

Aspectos destacados operativos del segundo trimestre

La planta CIL continúa procesando una mezcla de material de acopio con una mezcla cada vez mayor de mineral de operaciones subterráneas, lo que resultó en una producción total de 5.434 GEO en el segundo trimestre.

Las operaciones para el segundo trimestre de 2026 mostraron sólidos resultados de producción en comparación con el trimestre anterior y años anteriores. Las tasas de producción aumentaron en la lixiviación en pilas en comparación con el trimestre anterior a medida que se abordaron los problemas de riego debido a la escasez de agua y los beneficios de las mejoras al circuito de trituración continuaron respaldando una mejor recuperación y producción. Las tasas de recuperación de plata mostraron una marcada mejora en las operaciones de lixiviación en pilas debido a ajustes en el circuito, lo que mejoró la producción general de GEO.

El enfoque en el desarrollo subterráneo continuó durante el trimestre, con mayores cantidades de mineral fresco disponibles hacia el final del trimestre. Se espera que se entregue mineral adicional en el tercer y cuarto trimestre, lo que respalda un aumento esperado en los niveles generales de producción en la segunda mitad del año en comparación con la primera mitad de 2026. Durante 2026, las operaciones de mineral subterráneas continuarán alternando entre actividades de desarrollo y extracción de mineral, a medida que los trabajos subterráneos siguen la zona de mineral a mayor profundidad debajo del tajo Paloma.

Tabla 1. Información operativa clave

Mark Brennan, director ejecutivo y presidente, comentó: “Estamos muy contentos de seguir viendo un sólido desempeño operativo en MDN, con operaciones tanto subterráneas como de lixiviación en pilas funcionando excepcionalmente bien. Seguimos generando fuertes flujos de efectivo, que respaldan nuestras iniciativas clave de crecimiento para extender la vida útil de la mina y aumentar los niveles de producción. Actualmente estamos posicionando a la compañía para combinar los resultados de nuestro programa de exploración en curso y el crecimiento esperado de recursos de nuestras recientes adquisiciones regionales para completar una nueva evaluación económica preliminar para el primer trimestre del 27. El objetivo principal será entregar un nuevo plan de mina consolidado con una vida útil extendida y un mayor perfil de producción”.

Nueva evaluación económica preliminar prevista

A medida que la Compañía continúa avanzando en su programa de exploración y consolidando los resultados con recursos potenciales de las propiedades Falcon y Calandrias II recientemente adquiridas, la Compañía planea completar una nueva Evaluación Económica Preliminar independiente de terceros para el primer trimestre de 2027. Se espera que la Evaluación Económica Preliminar incorpore los recursos que se prevé se detallarán tanto para la producción de lixiviación en pilas como para la producción a través de la planta CIL. El objetivo de la nueva PEA es demostrar el crecimiento previsto en la base de recursos minerales de MDN, la correspondiente extensión de la vida útil de la mina y el potencial para aumentar las tasas de producción. Durante los últimos dos años, el MDN ha invertido mucho en la creación de flujos de producción gemelos a través de las rutas de producción CIL y de lixiviación en pilas. Esta infraestructura combinada ya está implementada y ha posicionado a MDN para ofrecer un sólido desempeño operativo independientemente del tipo de mineral que se recupere.

El trabajo de exploración continuó durante todo el trimestre en la propiedad existente y en el área Falcon recientemente adquirida. En ambas propiedades recientemente adquiridas, se iniciaron muestreos y mapeos en el sitio, y se diseñó un programa de perforación que debería comenzar en el tercer trimestre de 2026. Dada la magnitud de las perforaciones existentes y el nivel de trabajo completado en Falcon hasta la fecha, se espera que el programa de perforación planificado agregue recursos minerales para respaldar la expansión de las operaciones de lixiviación en pilas. Se espera que el programa de perforación y las pruebas asociadas finalicen antes de fin de año, lo que respalda la finalización de la PEA en el primer trimestre de 2027. Una mayor consolidación regional sigue siendo una estrategia corporativa clave.

Revisión de Información Técnica

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Andrew Croal, P.Eng., director técnico de Cerrado Gold, quien es una persona calificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101.

Sobre Cerrado

Cerrado Gold es una empresa de exploración, desarrollo y producción de oro con sede en Toronto. La Compañía es propietaria del 100% de las minas productoras Minera Don Nicolás y Las Calandrias en la provincia de Santa Cruz, Argentina. En Portugal, la Compañía posee una participación del 80% en el proyecto altamente prospectivo Lagoa Salgada VMS a través de su posición en Redcorp – Empreendimentos Mineiros, Lda. En Canadá, Cerrado Gold está desarrollando su proyecto Mont Sorcier Iron, de propiedad absoluta, ubicado en las afueras de Chibougamau, Quebec.

En Argentina, Cerrado está maximizando el valor de los activos en su operación Minera Don Nicolás (“MDN”) a través de una optimización operativa continua y está aumentando la producción a través de sus operaciones en el proyecto de lixiviación en pilas Las Calandrias. Se está llevando a cabo una extensa campaña de exploración para desbloquear aún más recursos potenciales en nuestro paquete de tierras altamente prospectivo en el corazón del Masiff Deseado.

En Portugal, Cerrado se centra en el desarrollo y exploración del proyecto altamente prospectivo Lagoa Salgada VMS ubicado en el prolífico Cinturón Pirítico Ibérico en Portugal. El proyecto Lagoa Salgada es un proyecto polimetálico de alta ley, que demuestra una dotación de mineralización típica de zinc, cobre, plomo, estaño, plata y oro. Existe un amplio potencial de exploración al alza tanto cerca del depósito como en posibles objetivos de avance en toda la gran concesión de propiedad de 7.209 hectáreas. Ubicada a solo 80 km de Lisboa y rodeada de infraestructura existente, Lagoa Salgada ofrece una entrada de bajo costo a una importante oportunidad de desarrollo y exploración, que ya muestra su escala explotable y su potencial de generación de flujo de efectivo.

En Canadá, Cerrado está desarrollando su proyecto Mont Sorcier de hierro de reducción directa de alta pureza y alta ley, de propiedad absoluta, ubicado en el territorio tradicional Cree de Eeyou Istchee James Bay en el municipio de Chibougamau. El proyecto Mont Sorcier tiene el potencial de producir un concentrado de hierro de primera calidad durante una larga vida útil de la mina con bajos costos operativos y baja intensidad de capital. Además, su producto de alta calidad y pureza facilita la migración de los productores de acero de los altos hornos a los hornos de arco eléctrico, contribuyendo a la descarbonización de la industria y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Para obtener más información sobre Cerrado, visite nuestro sitio web en: www.cerradogold.com.

Mark Brennan

CEO y Presidente

Mike Mc Allister

Vicepresidente de Relaciones con Inversores

Teléfono: +1-647-805-5662

mmcallister@cerradogold.com

Descargo de responsabilidad

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN SE DEFINE ESE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTA COMUNICACIÓN.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “información prospectiva” (colectivamente, “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que analice predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos o desempeño futuros (a menudo, pero no siempre, use frases como “espera”, o “no espera”, “se espera”, “anticipa” o “no anticipa”, “planea”, “presupuesta”, “programa”, “pronostica”, “estima”, “cree” o “tiene la intención” o variaciones de tales palabras y frases o que indique que ciertas acciones, eventos o los resultados “pueden” o “podrían”, “podrían”, “podrían” o “podrían” ocurrir o lograrse) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre el negocio y las operaciones de Cerrado, pronósticos de producción para 2026, incluida la expectativa de mayores niveles de producción en la segunda mitad de 2026, el tiempo requerido para completar una evaluación económica preliminar en MDN y los resultados anticipados de dicha evaluación, incluida la capacidad de la Compañía para entregar un nuevo plan minero consolidado con una vida útil extendida y un mayor perfil de producción para el cual no se proporciona ninguna garantía, el progreso y el potencial del desarrollo subterráneo en MDN, el potencial de exploración en MDN. y la capacidad de los objetivos potenciales y las propiedades recientemente adquiridas, como las propiedades Falcon y Calandrias II, para aumentar sustancialmente la vida útil y los niveles de producción de la mina y el descubrimiento de mineral capaz de alimentar las operaciones de lixiviación en pilas y CIL, y los riesgos e incertidumbres descritos bajo el título “Riesgos e incertidumbres” en la Discusión y Análisis de la Gerencia de la Compañía y otras presentaciones realizadas ante las comisiones de valores en Canadá. Al realizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, Cerrado ha hecho ciertas suposiciones. Aunque Cerrado cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones a futuro son razonables, no puede garantizar que las expectativas de las declaraciones a futuro resulten ser correctas. Riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Excepto que lo exija la ley, Cerrado renuncia a cualquier intención y no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar resultados reales, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en suposiciones, cambios en factores que afectan dichas declaraciones prospectivas o de otro modo.

Minera Don Nicolas Mine



Molino en MDN



Molino en MDN

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