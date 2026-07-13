El domingo, Yulia Svyrydenko renunció como primera ministra de Ucrania, lo que llevó a predicciones de que se convertiría en embajadora de Kyiv en los Estados Unidos. Volodymyr Zelenskyy, el presidente ucraniano, anunció que también habría cambios en los altos cargos de las agencias de aplicación de la ley.

Según Reuters, el informado diputado de la oposición Yaroslav Zhelezniak señaló que Svyrydenko sería designada como embajadora en los EE. UU.; mientras que el nuevo primer ministro probablemente sería Serhiy Koretskyi, director de la empresa estatal de energía Naftogaz. Legisladores mencionaron otros posibles sucesores, incluido el predecesor de Svyrydenko, Denys Shmyhal, actualmente ministro de Energía; o Mykhailo Fedorov, ministro de Defensa.

Zelenskyy afirmó que Ucrania estaba “cambiando su estrategia política” y ofreció a Svyrydenko la oportunidad de liderar “una nueva, importante área” en las relaciones de Ucrania con un importante socio internacional clave. Esto se produjo después de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se evidenció un deshielo en las relaciones con la administración de Donald Trump, quien prometió otorgar a Ucrania una licencia para construir misiles de defensa aérea Patriot.

Durante el último año, Ucrania ha sido sacudida por su mayor escándalo de corrupción, que llevó a la renuncia del influyente jefe de la administración presidencial. Además, Zelenskyy generó protestas en 2025 cuando intentó restarle independencia a los organismos anticorrupción. El presidente se vio obligado a retroceder.

Por otro lado, el gobernador informó que el lunes ataques con drones mataron a tres personas y dejaron cinco heridas en la región de Moscú, mientras que Ucrania continúa atacando instalaciones de petróleo y gas rusas y fábricas relacionadas con lo militar. En un incidente particular en la localidad de Pionersky en Istra, tres personas murieron y tres resultaron heridas como consecuencia de la caída de un dron, según Andrey Vorobyov. Más adelante, dos personas resultaron heridas en otra parte de la región, añadiendo que las defensas aéreas derribaron 81 drones en la región.