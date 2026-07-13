Nuevos ataques de Irán en el Golfo a medida que se intensifican los ataques de Estados Unidos: lo que sabemos

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó instalaciones militares estadounidenses en Bahrein, afirmó que destruyó sistemas de radar en Omán y atacó Jordania y Kuwait en su última ronda de ataques nocturnos de represalia contra Estados Unidos.

Los ataques de Teherán el lunes fueron una respuesta a la escalada de ataques de Washington a medida que disminuyen las perspectivas de paz entre los dos países.

Aquí hay un resumen de los últimos ataques:

¿Dónde estuvieron los últimos ataques de Irán?

Omán:El IRGC dijo que atacó a Omán como parte de su última fase de represalias. Dijo que apuntó “al radar aéreo de largo alcance FPS y al radar de detección de embarcaciones en Omán”, y agregó que estos sistemas de radar fueron destruidos.

Bahréin:El IRGC también dijo que lanzó ataques con misiles y drones contra “instalaciones e infraestructura del agresivo ejército estadounidense” en Juffair, Bahrein.

El Ministerio del Interior de Bahréin dijo el lunes que se habían hecho sonar sirenas en el país para advertir a la gente que mantuviera la calma y se dirigiera al lugar seguro más cercano.

El IRGC dijo anteriormente que había atacado varias instalaciones en la base aérea Sheikh Isa en Bahréin.

Jordania:El ejército de Jordania dijo el lunes que interceptó y derribó “cuatro misiles que entraron en el espacio aéreo jordano” y procedían de territorio iraní.

Anteriormente, el IRGC dijo que había atacado la base aérea Príncipe Hassan de Jordania con misiles y drones y que había incendiado varios depósitos de combustible e instalaciones de almacenamiento de municiones.

Kuwait: El IRGC dijo el lunes que también apuntó a una base de misiles tierra-tierra estadounidense en Kuwait, “prendiendo fuego a dos lanzadores de misiles HIMARS y almacenes llenos de misiles, destruyéndolos por completo”.

HIMARS significa sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, que son lanzadores de cohetes móviles fabricados por Estados Unidos.

Anteriormente, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait dijo que los sistemas de defensa aérea estaban atacando “objetivos aéreos hostiles” dentro del espacio aéreo del país.

Dijo que cualquier explosión escuchada fue el resultado de sistemas de defensa aérea que interceptaron los ataques e instó al público a seguir las instrucciones de seguridad.

¿Dónde fue golpeado Irán?

El Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM) dijo anteriormente que había atacado “docenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión para degradar la capacidad de Irán de continuar atacando el transporte marítimo internacional que fluye a través del Estrecho de Ormuz”.

Estos objetivos incluían “sistemas militares de defensa aérea iraníes, sitios de radar costero, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas”, dijo.

CENTCOM dijo que desplegó “aviones de combate, buques de guerra, drones aéreos de ataque unidireccionales y drones marinos de ataque unidireccional por primera vez” de EE.UU.

Valiollah Hayati, vicegobernador de seguridad y aplicación de la ley en la provincia de Juzestán, en el oeste de Irán, dijo el lunes a la agencia de noticias semioficial ISNA que las fuerzas estadounidenses atacaron al menos ocho lugares en todo Juzestán durante la noche.

Hayati también dijo que una persona murió y cuatro resultaron heridas cuando un proyectil impactó en una estación de bombeo de agua agrícola en Mahshahr, según la agencia de noticias IRNA.

La agencia de noticias Tasnim de Irán informó el lunes que un dron suicida LUCAS (sistema de ataque de combate no tripulado de bajo costo) fabricado en Estados Unidos fue “alcanzado y derribado con precisión” en Bandar Abbas, una ciudad en el Estrecho de Ormuz.

¿Qué ha dicho cada lado?

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió un comunicado el lunes condenando los ataques estadounidenses contra objetivos en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el Estrecho de Ormuz estaba abierto durante una aparición en el programa Meet the Press de la cadena de televisión NBC el domingo.

â€”Son personas muy, muy malvadas y enfermas. Tuvimos reuniones con ellos. Ayer llegaron a un acuerdo, un trato perfecto para nosotros. Ni energía nuclear, ni esto, ni aquello, ni nada. Renunciaron a todo. Y luego de eso, abandonaron la habitación. Y luego, en una hora, lanzaron un dron contra un barco”, dijo Trump.

¿Cuándo se reavivó el conflicto?

El 6 de julio, el IRGC atacó tres buques comerciales, incluido un buque cisterna de gas natural licuado de Qatar, frente a Omán. Irán acusó a los barcos de intentar pasar por el Estrecho de Ormuz sin su permiso. La interpretación de Teherán de una cláusula clave del memorando de entendimiento (MoU) de junio con Estados Unidos le otorga autoridad para gestionar el tráfico a través de la vía fluvial.

Al día siguiente, Estados Unidos dijo que había llevado a cabo ataques contra objetivos militares iraníes. Teherán, a su vez, respondió con ataques con misiles y drones contra bases militares en todo el Golfo donde están desplegadas las fuerzas estadounidenses.

El miércoles, Trump dijo a los periodistas que el MoU había terminado, y el sábado, el IRGC dijo que el Estrecho de Ormuz estaba cerrado una vez más.

¿Cómo ha impactado esto al Estrecho de Ormuz y al transporte marítimo?

El número de buques que transitan por el Estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en cinco semanas, según datos del transporte marítimo.

Seis barcos cruzaron el estrecho el domingo, según datos de la firma de inteligencia comercial Kpler, entre ellos el Humanity y el Capetan Andreas, transportando 2 millones de barriles de petróleo iraní y 500.000 barriles de productos petrolíferos kuwaitíes, respectivamente.

Según los datos, tres camiones cisterna vacíos también entraron al Golfo para cargar petróleo.