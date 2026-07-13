Josh Allen de los Bills es el mariscal de campo “más singularmente imparable”, dice el gerente general de la NFL en el nuevo ranking Top 10

Al entrar en la temporada 2026, la estrella de los Buffalo Bills, Josh Allen, ha asumido oficialmente el cargo de mejor mariscal de campo de la liga.

En una encuesta anual entre los 10 mejores realizadas por Jeremy Fowler de ESPN, los entrenadores y ejecutivos votaron a Allen como el mariscal de campo número uno de la NFL, por delante de la estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

“Es el jugador más singularmente imparable en la posición cuando obtienes su mejor juego”, dijo un gerente general de la NFL sobre Allen. “Y ha reducido las pérdidas de balón en las últimas dos temporadas”.

La lista completa de los 10 mejores mariscales de campo es la siguiente:

Fowler señaló que Allen en realidad recibió menos votos de primer lugar que Mahomes, con el 34,1 por ciento de sus resultados ubicándolo en el puesto número 1 en comparación con el 41,5 por ciento de su rival de toda la vida. Sin embargo, la clasificación promedio de Allen de 2,10 por voto le dio la ventaja en la encuesta de este año.

Allen siguió su temporada de Jugador Más Valioso de la NFL en 2024 con otra sólida campaña el año pasado, lanzando para 3,668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, además de agregar 579 yardas terrestres y 14 anotaciones más. Fowler destacó su reducida tasa de pérdida de balón, ya que ha promediado ocho intercepciones en los últimos dos años, muy por debajo de su promedio de 15,7 de 2021-23.

Desafortunadamente, la propensión de Allen a ceder el balón le costó el peor momento posible, ya que lanzó dos intercepciones y perdió dos balones sueltos en la derrota de Buffalo en la ronda divisional de los playoffs ante los Denver Broncos.

“Vives con él y mueres con él”, dijo un coordinador de la NFL. “No puedes enojarte con él porque te ganó muchos juegos con un estilo similar y fue muy bueno”.

El coordinador continuó señalando que los Bills tenían una grave falta de talento ofensivo en 2025, pero aún así Allen logró elevar a sus compañeros de equipo.