COMENTARIO: ¿Por qué Trump no nos dice cuánto costó la guerra de Irán?

El gobierno de Trump está pidiendo al Congreso que pague las consecuencias de una guerra con Irán que el Congreso nunca autorizó. Antes de que los legisladores emitan ese cheque, deberían exigir un serio desglose de lo que la guerra ha costado hasta ahora y de lo que la administración les está pidiendo que paguen.

Además de la trágica pérdida de 13 vidas de miembros del servicio estadounidense, bases y equipos estadounidenses han sido severamente dañados o destruidos en todo el golfo. Algunos de esos daños son visibles en imágenes satelitales e informes públicos, aunque la mayoría aún no ha sido explicada por los funcionarios que ahora están pidiendo más dinero al Congreso.

Estados Unidos debería reemplazar armas, reparar bases dañadas, proteger a sus miembros del servicio y mantener al ejército mejor equipado y mejor entrenado del mundo. Pero la administración le debe al público un serio desglose de lo que se ha perdido, lo que costará reparar o reemplazar y para qué se supone que se destinarán los futuros gastos.

El pueblo estadounidense ha aprendido más sobre las consecuencias de la guerra con Irán de periodistas que de los funcionarios que piden al Congreso financiar las consecuencias. Según un análisis del Wall Street Journal de imágenes satelitales, videos en redes sociales e entrevistas, misiles y drones iraníes dañaron partes significativas de la Base de Apoyo Naval en Bahrain, incluyendo la sede de la 5ta Flota de los EE. UU., terminales de comunicaciones satelitales, almacenes, una barraca, una cocina y la infraestructura de agua.

El Journal estimó los costos de construcción solo en la base en unos $400 millones, una cifra que no incluye la remoción de escombros, el equipo o equipos dentro de esos edificios dañados, algún equipo de reemplazo u otros costos que harán la factura final mucho más alta.

Los daños en Bahrain no fueron un caso aislado. Los informes han mostrado o sugerido daños en instalaciones estadounidenses en todo el golfo, incluidos sitios en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Imágenes disponibles públicamente parecen mostrar que un E-3 Sentry de la Fuerza Aérea fue destruido por ataques iraníes en la Base Aérea del Príncipe Sultán en Arabia Saudita, una escasa aeronave de control y comando en un flota en disminución. Otros informes e imágenes han indicado daños en aeronaves, radares y equipos de defensa aérea, incluidos los radares AN/TPY-2 utilizados con sistemas de defensa de misiles THAAD.

El Pentágono y el Mando Central han reconocido los ataques, las bajas y los daños en términos generales. Pero el reconocimiento general no reemplaza un desglose serio de lo que ha sido dañado o destruido. El público aún no conoce la magnitud de los daños, la escala de las pérdidas no reveladas o la factura de reparación y reemplazo que se está pidiendo al Congreso financiar.

Ninguna persona seria está pidiendo al Pentágono que publique coordenadas de objetivos o brechas defensivas. Algunos detalles deben permanecer clasificados. Los miembros del servicio estadounidenses aún operan en la región, y los adversarios estudian lo que divulgamos. Pero cuando el Congreso pregunta cuánto daño causó la guerra, la respuesta no debería ser un encogimiento de hombros, un eslogan o una promesa de averiguarlo más tarde.

En una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado en mayo, la senadora del estado de Washington Patty Murray preguntó al Secretario de Defensa Pete Hegseth cuánto habían costado los daños a las instalaciones de los EE.UU. Hegseth no proporcionó un número. Respondió preguntando cuánto costaría si Irán obtuviera un arma nuclear.

El Congreso estaba preguntando por el costo de las consecuencias de la guerra. El secretario de Defensa dio una justificación para la guerra en sí misma.

Cuando Murray presionó para conocer el costo del daño “hasta la fecha”, Jay Hurst, el contralor interino del Pentágono, dijo que no tenía una estimación de costos de construcción militar que proporcionar. Esa respuesta es asombrosa. El departamento estaba preparado para defender la guerra, justificar el gasto y pedir más dinero al Congreso. Pero cuando se le preguntó cuáles eran los daños a las instalaciones estadounidenses y cuánto costaría repararlos, no pudo, o no quiso, proporcionar un número. Ese no es un fundamento serio para otra apropiación.

No hay un buen precedente para este tipo de opacidad. Las solicitudes de financiamiento de guerra del Pentágono no siempre han sido modelos de transparencia. Pero durante las guerras en Iraq y Afganistán, a lo largo de administraciones republicanas y demócratas, el Congreso todavía recibía categorías identificables de costos de guerra, incluida la reparación y reemplazo de equipos desgastados o dañados por la guerra. Aquí, se le está pidiendo al Congreso que financie las consecuencias mientras la administración se niega a darles un desglose claro de lo que costó el daño de la guerra.

El Congreso no puede ejercer supervisión o el poder del bolsillo mientras acepte un espacio en blanco donde debería estar la factura de daños. Las preguntas que el departamento no ha respondido son básicas: ¿Qué necesita ser reemplazado? ¿Qué capacidades se perdieron? ¿Qué necesita ser endurecido, dispersado, movido o abandonado? ¿Qué suposiciones fallaron? La respuesta no puede ser simplemente “dennos más dinero”.

Los estadounidenses entienden que la guerra tiene costos. Saben que los misiles dañan bases, las aeronaves pueden ser destruidas, las reparaciones llevan tiempo y la factura puede ser enorme. Lo que hace tan corrosiva la postura de la administración es la pretensión de que los estadounidenses no pueden ver lo que es claramente visible, que preguntar al respecto de alguna manera es algo irrazonable y que el Congreso debería seguir financiando las consecuencias sin un desglose claro de lo sucedido.

Esta también es una cuestión estratégica. Si el gasto futuro simplemente reconstruye la misma arquitectura expuesta, los contribuyentes están pagando para restaurar la vulnerabilidad. La pregunta va más allá de los daños causados por Irán. Se trata de si Estados Unidos aprendió algo de lo que Irán logró destruir.

Durante años, los líderes estadounidenses han sabido que las grandes bases fijas en el golfo eran vulnerables a misiles y drones. Si esta guerra expuso esas vulnerabilidades a gran escala, el país merece algo más que una vaga tranquilidad y facturas parciales. Merece saber si el Pentágono tiene la intención de reconstruir la misma postura, endurecerla, dispersarla, mover funciones críticas o repensar cómo debería lucir la presencia estadounidense en la región.

El Congreso debería exigir una evaluación completa de daños clasificada y un resumen público serio no clasificado. Los estadounidenses no necesitan cada detalle operativo. Necesitan las principales categorías de pérdida, costo estimado de reparación y reemplazo y una explicación de cómo el gasto futuro mitigará las vulnerabilidades que esta guerra expuso.

El presidente llevó al país a la guerra sin el Congreso. Antes de que el Congreso pague por los daños, la administración debe decir a los estadounidenses qué se rompió, qué se perdió y cómo evitará reconstruir el mismo fracaso.

Jon Duffy es un oficial naval retirado. Escribe sobre liderazgo y democracia.