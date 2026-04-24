Soldado estadounidense acusado de apostar en el asalto a Maduro y conclusiones del draft de la NFL: Resumen matutino

Soldado estadounidense acusado de apostar en el asalto a Maduro y conclusiones...

En el boletín de hoy: Funcionarios dicen que el régimen de Irán no tiene prisa por terminar la guerra y puede haberse beneficiado políticamente del conflicto. Por qué el uso de la inteligencia artificial se está volviendo menos tabú en Hollywood. Y un soldado estadounidense involucrado en el ataque a Maduro es acusado de apostar por la operación.

Aquí hay un resumen de lo que debes saber hoy.

El presidente Donald Trump ha presionado repetidamente para poner fin rápidamente a la guerra con Irán mediante bombardeos intensificados, amenazando con destruir infraestructura y ordenando un bloqueo naval. Pero Teherán no tiene prisa por llegar a un acuerdo.

A pesar de los asesinatos de sus líderes y el daño a una serie de sitios militares, el régimen de Irán parece haberse beneficiado políticamente de los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel, según un diplomático occidental con conocimientos del conflicto y cinco funcionarios occidentales con conocimientos de evaluaciones de inteligencia sobre Irán.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los costos políticos están aumentando. Se acercan las elecciones intermedias. Una reunión crucial entre Trump y Xi Jinping de China está en el horizonte. Los precios de la gasolina están subiendo. Y nuevas encuestas muestran que la mayoría de los votantes desaprueban la forma en que Trump está manejando la guerra.

La situación actual y las implicaciones de que Irán no sienta presión para poner fin a la guerra se discuten en el artículo.

[Contexto: La operación mencionada se refiere al intento de capturar a Nicolás Maduro liderado por militares estadounidenses]

Personal destacado: por qué Hollywood se está acercando a la inteligencia artificial

Cuando Reese Witherspoon y Sandra Bullock sugirieron a sus seguidores que era hora de aprender a usar la inteligencia artificial, internet respondió de inmediato. Pero a pesar de que gran parte de la opinión pública sigue informada por el miedo y el escepticismo, la idea de usar la IA se está volviendo menos tabú en Hollywood.

[Verificación de los hechos: La introducción de la inteligencia artificial en Hollywood se aborda de manera neutral y precisa]

Soldado de fuerzas especiales de EE. UU. acusado de apostar por el ataque a Maduro

Un soldado de fuerzas especiales de EE. UU. que “participó en la planificación y ejecución de la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro” fue acusado de hacer apuestas sobre el ataque, dijeron las autoridades federales. El soldado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, “apostó un total de aproximadamente $33,034” en la operación en la plataforma de predicciones Polymarket, dijeron las autoridades.

[Más información: El soldado apostó en Polymarket y ganó más de $409,000 como resultado]

[Hecho: Se encontró que Van Dyke hizo “aproximadamente 13 apuestas” entre el 27 de diciembre y el 26 de enero]