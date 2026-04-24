El aumento de costos impulsado por la guerra reduce los márgenes agrícolas de Argentina, pero aún se observa una cosecha récord que impulsa las entradas de dólares

El sector agrícola de Argentina entró en 2026 con una perspectiva favorable, pero el contexto global ha cambiado a medida que la guerra en Medio Oriente eleva los costos de fletes, combustibles y fertilizantes, amenazando con erosionar los márgenes de los productores incluso cuando los mayores precios de las materias primas apuntalan un flujo más fuerte de dólares de exportación al Banco Central.

Se espera que la campaña agrícola 2025/26 de Argentina genere más de 35.375 millones de dólares en entradas de divisas, según las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que apuntan a una cosecha récord de granos y precios internacionales relativamente firmes respaldados por el conflicto. La estimación está alrededor de $850 millones por encima de las previsiones anteriores, dijo el BCR.

Esa oferta de dólares impulsada por las exportaciones es una variable clave para las perspectivas macroeconómicas de Argentina. Las entradas ayudan a reforzar las reservas del Banco Central, financiar importaciones y respaldar la política cambiaria en un momento de fuerte demanda de divisas fuertes, según el informe. En el aspecto fiscal, el gobierno también se beneficia a través de mayores ingresos provenientes de impuestos a las exportaciones y otros gravámenes vinculados al comercio calculados sobre volúmenes y valores mayores.

Pero el mismo conflicto está elevando los costos en toda la cadena de suministro agrícola, reduciendo la rentabilidad y limitando la capacidad de los productores para reinvertir antes del próximo ciclo de siembra, advirtió el BCR.

Los costos de exportación han aumentado considerablemente, según el informe. Las tarifas de los fletes marítimos, que ya están aumentando en medio de una remodelación de las rutas globales, han aumentado hasta en un 50%. Los costos del combustible (críticos para la maquinaria agrícola y el transporte interno) también se han visto afectados por la volatilidad del mercado energético. Los fertilizantes, muchos de ellos importados, han aumentado a la par, lo que ha obligado a los agricultores a revisar sus decisiones de inversión y sus planes de gestión del suelo.

Para el trigo, el costo de siembra ha aumentado en 58 dólares por hectárea, un aumento de casi el 11% en comparación con los meses previos al conflicto con Irán, según el informe.

“La escalada de tensión militar en Medio Oriente ha dejado de ser un conflicto lejano y se ha convertido en un factor determinante de la economía rural argentina”, afirmó el BCR.

El resultado es un escenario mixto: Argentina se beneficia de precios globales más altos pero enfrenta una reducción de costos que reduce su ventaja frente a otros exportadores, dijo la bolsa, argumentando que la situación requerirá medidas de mitigación que van desde acuerdos de logística hasta una mayor eficiencia en el transporte interno.

En el área del Gran Rosario, el principal centro exportador de granos del país, la logística se ha convertido en un desafío adicional. El sistema Stop 5.0, que organiza las llegadas de camiones a los puertos, tiene como objetivo aliviar la congestión y reducir los tiempos de espera, pero no puede compensar el impacto de los mayores costos internacionales, según el informe. Los productores dicen que la tecnología ayuda, pero el problema central es la estructura global de precios y la incertidumbre generada por el conflicto.

El entorno internacional también está dando forma a las decisiones de inversión. Muchos productores que ven la campaña actual como una oportunidad para recuperarse después de años de sequía y tensión financiera están ahora reevaluando si ampliar la capacidad o invertir en nueva tecnología, ya que la volatilidad de los insumos y la incertidumbre de los costos desalientan los proyectos a largo plazo. La producción agrícola requiere grandes gastos iniciales en semillas, fertilizantes, productos químicos para cultivos y trabajo de campo, mientras que los ingresos sólo se obtienen después de la cosecha, señala el informe.

El siguiente gráfico muestra los principales productos de exportación marítima de Argentina en los dos primeros meses del año. Datos obtenidos y tratados por Datamar destaca el predominio de los productos agrícolas en el comercio de exportación del país.

Principales productos básicos exportados | Argentina | Enero-febrero de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

Las autoridades económicas están observando de cerca la tendencia. La entrada de divisas que se espera de la cosecha es fundamental para mantener la estabilidad del tipo de cambio y pagar las importaciones esenciales, según el informe. Pero si los márgenes de los productores se comprimen demasiado, la capacidad de reinversión podría verse afectada, lo que plantea dudas sobre cómo convertir una cosecha récord en una sostenibilidad económica duradera.

Fuente: Forbes Argentina

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