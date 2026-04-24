Campeonato Mundial de Snooker 2026: Shaun Murphy vence a Xiao Guodong con una sesión de sobra

Shaun Murphy protagonizó una actuación soberbia al aplastar a Xiao Guodong de China por 13-3 y convertirse en el primer jugador en llegar a los cuartos de final del Campeonato Mundial de 2026.

Murphy, campeón en el Crucible en 2005 y subcampeón en 2009, 2015 y 2021, lideró 6-2 en la noche contra el número nueve del mundo, Xiao Guodong, de China, antes de ganar siete de los ocho marcos en la primera sesión del viernes.

Esto significó que el sembrado octavo de 43 años ganó su partido con una sesión de ventaja.

Murphy realizó rupturas de 93, 66, 103, 69, 115 y 103 en la sesión del viernes para preparar un enfrentamiento en cuartos de final contra el ganador del partido chino entre el campeón mundial reinante Zhao Xintong y Ding Junhui, con el cuarto de final comenzando el martes y terminando el miércoles.

“Estoy realmente contento con cómo jugué. Estoy encantado”, dijo Murphy. “No sucede a menudo que ganes con una sesión de ventaja, porque todos son tan buenos.

“No diría que estoy desesperado por ganar otro Campeonato Mundial, pero está cerca.

“Han pasado 21 años desde que aquel inexperto de 22 años llegó aquí y le quitó el trofeo a todos. Desde entonces he estado haciendo todo lo posible para volver a levantar el trofeo. No ha sido por falta de intentarlo.”

Murphy llegó por última vez a la etapa de cuartos de final en 2021, cuando llegó a la final y perdió contra Mark Selby, y dijo que aún siente que puede mejorar.

“Amo el juego, amo practicar y aún creo que puedo mejorar”, dijo Murphy. “Los mejores días aún están por llegar para mí.”