Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para nuevas conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para nuevas conversaciones con...

ISLAMABAD

– El presidente Donald Trump está enviando a sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo la Casa Blanca el viernes, mientras los funcionarios en la nación del sur de Asia presionaban para reavivar las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones planeadas para el sábado llegan en un momento en que gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha entorpecido las exportaciones de energía crucial a través del Estrecho de Hormuz, ha nublado el panorama económico mundial y ha dejado miles de muertos en el Medio Oriente.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad tarde el viernes. Anteriormente en redes sociales, escribió que viajaba a Pakistán en un viaje centrado en “asuntos bilaterales y desarrollos regionales”. No especificó con quién se reuniría.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista en Fox News Channel que Witkoff y Kushner se reunirían con Araghchi.

“Estamos esperanzados de que sea una conversación productiva y esperamos que haga avanzar un acuerdo”, dijo Leavitt.

Dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría pero que sigue “profundamente involucrado” y estaría dispuesto a ir a Pakistán “si sentimos que es necesario usar su tiempo”.

Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional del presidente están “en espera” para volar a Pakistán si es necesario, dijo Leavitt.

Araghchi y los dos enviados de Trump mantuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra el 27 de febrero sobre el programa nuclear de Teherán, pero se retiraron sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán.

Leavitt dijo que el presidente decidió enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán “para escuchar a los iraníes”.

“Ciertamente hemos visto algún progreso por parte de los iraníes en los últimos días”, dijo Leavitt. No ofreció detalles sobre lo que estaban escuchando los funcionarios estadounidenses.

Islamabad ha tratado de inyectar impulso a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que no se reanudaron esta semana como se esperaba.

Trump extiende la exención de la Ley Jones por 90 días

Separadamente el viernes, la Casa Blanca dijo que Trump emitió una extensión de 90 días a la exención de la Ley Jones, facilitando el transporte de petróleo y gas natural en embarcaciones no estadounidenses.

Anunció por primera vez una exención de 60 días en marzo en un movimiento destinado a estabilizar los precios de la energía y facilitar los envíos de petróleo y gas a Estados Unidos tras el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz.

“Los nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que significativamente más suministros pudieron llegar a los puertos de EE.UU. más rápido”, dijo la publicación de la Casa Blanca en redes sociales.

El precio del petróleo Brent, el estándar internacional, retrocedió con la noticia, oscilando entre $103 por barril y más de $107, aún un 50% más alto que el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra.

La tensión en los envíos a través del estrecho se ha extendido a los flujos comerciales marítimos globales, incluido a través del Canal de Panamá casi a mitad de camino alrededor del mundo.

Pakistán avanza con esfuerzos diplomáticos

Pakistán ha estado tratando de que funcionarios de EE.UU. e Irán regresen a la mesa de negociaciones después de que Trump esta semana anunciara una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, honrando la solicitud de Islamabad de más tiempo para el acercamiento diplomático.

Eso no ha disminuido las tensiones en el estrecho, una vía estratégica por la que se envía una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo durante tiempos de paz.

Irán ha mantenido su control sobre el tráfico a través del estrecho, atacando tres barcos a principios de esta semana, mientras que EE.UU. mantiene un bloqueo en los puertos iraníes y Trump ha ordenado al ejército “disparar y matar” a las pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

“Irán tiene una opción importante, la oportunidad de llegar a un acuerdo, un buen acuerdo, un sabio acuerdo”, dijo el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, a los periodistas el viernes. Dijo que un segundo portaaviones de EE.UU. se unirá al bloqueo en unos días.

Washington ya tiene tres portaaviones en la región; el USS George H.W. Bush en el Océano Índico; el USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo; y el USS Gerald R. Ford en el Mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses están operando en la región simultáneamente. La fuerza incluye 200 aviones y 15,000 marineros y marines, según el Comando Central de EE.UU.

Un alto creciente incluso cuando se mantienen los altos el fuego

Desde que comenzó la guerra, al menos 3,375 personas han muerto en Irán, y más de 2,490 personas en Líbano, donde estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo militante respaldado por Irán, Hezbollah, dos días después de que comenzara la guerra, según las autoridades.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del servicio de EE.UU. en la región han sido asesinados.

La fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano también ha sufrido bajas. UNIFIL dijo el viernes que un casco azul indonesio murió de heridas sufridas en un ataque a su base el 29 de marzo, elevando a seis -cuatro indonesios y dos franceses- el número de miembros de la fuerza asesinados desde que estalló la guerra.

Las tensiones persisten en Líbano a pesar de la tregua extendida

La situación en Líbano siguió tensa un día después de que Trump anunciara que Israel y Líbano habían acordado extender un alto el fuego entre Israel y Hezbollah por tres semanas. Hezbollah no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de video emitido por su oficina el viernes, elogió “un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano”.

Anteriormente, el ejército israelí pidió a los residentes de la aldea libanesa del sur de Deir Aames que evacuaran, diciendo que Hezbollah estaba usando la aldea para lanzar ataques contra Israel.

El ejército de Israel dijo que derribó un dron sobre Líbano tras el lanzamiento de un pequeño misil tierra-aire por parte de Hezbollah. Mientras tanto, el grupo militant dijo que derribó un dron israelí con un misil tierra-aire en las afueras de la ciudad portuaria sureña de Tiro.

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Gambrell informó desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y Keaten desde Ginebra. Los escritores de Associated Press David Rising en Bangkok; Koral Saeed en Abu Snan, Israel; Bassem Mroue en Beirut; y Aamer Madhani y Josh Boak en Washington contribuyeron.

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