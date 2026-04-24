La encantadora historia de la biblioteca medieval de Oxford

Hoy en día, solo unos pocos volúmenes en la biblioteca están encadenados, puramente con fines de exhibición. Y los libros restantes ahora se colocan de manera moderna con sus lomos hacia afuera. Pero por lo demás, la sala medieval sigue siendo una cápsula de tiempo notable de la historia de la biblioteca. Cerca de la entrada, los visitantes incluso pueden ver el cofre del siglo XIII, que Walworth cree que es el original. Durante el período académico, la histórica sala de la biblioteca todavía es utilizada por estudiantes. Y este uso continuo es un factor importante en los superlativos que a menudo se aplican a la edad de la biblioteca de Merton. “Es difícil pensar en una sala de biblioteca anterior que haya estado en uso continuo”, dice Webber.

La biblioteca es mitologizada

Las afirmaciones sobre la longevidad de Merton comenzaron a ganar fuerza en la era victoriana, a medida que se convirtió en un destino turístico. Los visitantes se maravillaban con sus ventanas de vidrio tintado, así como con libros raros como su edición del siglo XV de Los cuentos de Canterbury. “Es uno de los primeros libros impresos en Inglaterra”, explica Walworth. “Lo que es único sobre la copia de Merton son los bordes iluminados a mano.” Entre los que visitaron la biblioteca estaba el escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson, quien la mencionó en su ensayo de viaje de 1856, Rasgos ingleses. En 1884, la joven Beatrix Potter la visitó y describió el “hermoso techo de roble” de la biblioteca y el “antiguo olor a polvo” en su diario.

Para esta época, los libros y revistas describían cada vez más la biblioteca en términos de récords. Una guía de 1878 sobre Oxford llamaba a la biblioteca de Merton “la más antigua ahora en Inglaterra”. La edición de 1885 de la Enciclopedia Británica la describía como “la biblioteca existente más antigua de Inglaterra”. Gradualmente, estas afirmaciones se inflaron. Un artículo de 1928 en The Times relató un evento organizado por el Oxford Preservation Trust en el que se declaró “la biblioteca más antigua del mundo”.

La creciente percepción de la longevidad de Merton incluso fue mencionada en la novela clásica de F. Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. En el libro, el personaje principal, un multimillonario, llena su mansión con imitaciones de las habitaciones más prestigiosas de la historia. Por lo tanto, es natural que sus libros vivan en una recreación a la que se refiere como “la Biblioteca del Merton College”. Como dice Walworth, “La biblioteca de Merton se ha convertido en sinónimo de la ‘mejor’ biblioteca antigua” en ese momento. Incluso señala que el escenario ficticio de Fitzgerald tenía raíces en la realidad. “Los clubes de comidas en la Universidad de Princeton tienen salas de imitación histórica. Una de ellas está basada en la Biblioteca del Merton College”.