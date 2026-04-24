El reloj avanza en Spirit Airlines mientras los tenedores de bonos consideran el rescate de Trump. Esto es lo que podría suceder a continuación.

El futuro de Spirit Airlines está en juego en la próxima semana, ya que el presidente Donald Trump dijo que el gobierno podría rescatar a la aerolínea, mientras que los prestamistas en apuros evalúan una posible operación.

“Estamos pensando en hacerlo, ayudarlos, es decir, rescatarlos o comprarlos”, dijo Trump a los reporteros en la Oficina Oval el jueves.

“Me encantaría poder salvar esos empleos. Me encantaría poder salvar una aerolínea. Me gusta tener muchas aerolíneas, para que haya competencia”, dijo Trump.

La Casa Blanca y los principales tenedores de bonos no comentaron de inmediato o declinaron comentar sobre el asunto.

Trump dijo a los reporteros que “cuando el precio del petróleo baje”, el gobierno podría “vender [Spirit] con ganancias”.

Espíritu esperaba salir de la bancarrota a mediados de año, pero eso fue antes de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán que llevaron a un aumento en los costos del combustible para aviones. Spirit tuvo una pérdida operativa de casi $28.3 millones en febrero, según un documento judicial, que fue antes de que el aumento en el precio del combustible afectara a las aerolíneas y a las carteras de los viajeros.

Spirit, la emblemática aerolínea de bajo costo conocida por sus aviones amarillos brillantes y un servicio sencillo que se convirtió en tema de burla para los comediantes de la noche, ha tenido dificultades para sobrevivir. Los costos de la industria se dispararon después del COVID-19, ya que los gustos de los clientes cambiaron hacia ofertas más lujosas y destinos internacionales.

Espíritu ha recortado agresivamente sus costos, vendiendo aeronaves y reduciendo su red. En mayo pasado, Spirit operaba 19,575 vuelos, según la firma de datos de aviación Cirium. Este mayo, está operando 9,353.

(Nota de contexto: Términos de un posible acuerdo para rescatar a Spirit Airlines)