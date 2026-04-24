Guerra de Irán: ¿Qué está pasando en el día 56 después de que Trump extendió el alto el fuego?

Guerra de Irán: ¿Qué está pasando en el día 56 después de...

El alto el fuego entre Israel y Líbano se extiende por tres semanas después de conversaciones en la Casa Blanca con enviados israelíes y libaneses.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una extensión de tres semanas al alto el fuego entre Israel y Líbano después de conversaciones en la Casa Blanca con enviados israelíes y libaneses.

Mientras las tensiones persisten en la región, él dijo que “podría hacer un trato ahora mismo” con Irán, pero está dispuesto a esperar un acuerdo “eterno”.

Un ataque israelí mató a tres personas en el sur del Líbano, y altos funcionarios en Teherán han culpado a Washington por las negociaciones estancadas, citando el bloqueo naval de EE.UU. a puertos iraníes.

Aquí está lo que sabemos:

En Irán

Orden de Hormuz de Trump: El presidente Trump prometió que Estados Unidos destruiría cualquier barco que coloque minas en el Estrecho de Hormuz, mientras aumenta la presión sobre Irán para reabrir el paso marítimo crucial que también ha sido bloqueado por los militares estadounidenses.

El presidente Trump prometió que Estados Unidos destruiría cualquier barco que coloque minas en el Estrecho de Hormuz, mientras aumenta la presión sobre Irán para reabrir el paso marítimo crucial que también ha sido bloqueado por los militares estadounidenses. Disputa sobre el bloqueo en Hormuz: El analista Hassan Ahmadian dijo que la presión de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz no es un “asedio económico”, sino una cobertura para reubicar fuerzas “para una posible nueva ronda de conflictos”.

El analista Hassan Ahmadian dijo que la presión de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz no es un “asedio económico”, sino una cobertura para reubicar fuerzas “para una posible nueva ronda de conflictos”. Los líderes de Irán rechazan las afirmaciones de división: El presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, han negado las afirmaciones de Trump sobre divisiones internas, con un mensaje coordinado subrayando la unidad dentro del liderazgo iraní.

El presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, han negado las afirmaciones de Trump sobre divisiones internas, con un mensaje coordinado subrayando la unidad dentro del liderazgo iraní. Irán puede resistir el bloqueo de EE.UU.: El ex embajador de EE.UU. en Bahréin, Adam Ereli, dijo que Teherán está preparado para las sanciones y puede almacenar o vender petróleo a través de medios alternativos, advirtiendo que la campaña de presión podría superar tanto la paciencia de Trump como el apoyo público estadounidense, ya que los objetivos de la política exterior chocan con las realidades políticas internas.

Diplomacia de guerra

Respuestas globales: El Papa Leo XIV ha condenado la muerte de manifestantes en Irán y ha pedido contención, mientras que Marco Rubio confirmó que EE.UU. no prohibirá al equipo nacional de fútbol de Irán en la Copa del Mundo, desestimando la especulación de que Washington buscaba bloquear su participación.

El Papa Leo XIV ha condenado la muerte de manifestantes en Irán y ha pedido contención, mientras que Marco Rubio confirmó que EE.UU. no prohibirá al equipo nacional de fútbol de Irán en la Copa del Mundo, desestimando la especulación de que Washington buscaba bloquear su participación. Portaaviones de EE.UU. llega a Oriente Medio: El portaaviones USS George H.W. Bush ha llegado a Oriente Medio, dijo el ejército de EE.UU., aumentando el número de los enormes buques de guerra estadounidenses operando en la región a tres.

En EE.UU.

Rueda de prensa de Trump: El presidente de EE.UU. afirmó el jueves que las fuerzas estadounidenses podrían neutralizar rápidamente cualquier capacidad militar iraní reconstruida, señalando que no hay urgencia para un acuerdo a largo plazo: “No me apresuren”.

El presidente de EE.UU. afirmó el jueves que las fuerzas estadounidenses podrían neutralizar rápidamente cualquier capacidad militar iraní reconstruida, señalando que no hay urgencia para un acuerdo a largo plazo: “No me apresuren”. Por primera vez, Trump dijo claramente que EE.UU. no usaría armas nucleares en Irán, días después de intensas especulaciones sobre lo que podría hacer, cuando amenazó con borrar la civilización iraní en una publicación en redes sociales que fue ampliamente condenada por su aparente intención genocida.

Políticos de EE.UU. buscan protección para iraníes: Más de una docena de demócratas están instando a la administración de Trump a detener la deportación de iraníes, advirtiendo que cerca de 12,000 estudiantes y otros podrían enfrentar persecución o conflictos si se ven obligados a regresar, y pidiendo protecciones inmediatas para aquellos que no pueden regresar de manera segura a casa.

En Israel

Israel espera “luz verde”: El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que Israel estaba “preparado para reanudar la guerra” y esperaba una luz verde de Washington para devolver a Irán a “la Edad de Piedra”.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que Israel estaba “preparado para reanudar la guerra” y esperaba una luz verde de Washington para devolver a Irán a “la Edad de Piedra”. Israel niega ataque a Irán: Una fuente de seguridad israelí dijo a AFP el jueves que no se estaban llevando a cabo ataques a Irán, luego de informes de los medios estatales iraníes de que los sistemas de defensa aérea se habían activado sobre la capital Teherán.

Una fuente de seguridad israelí dijo a AFP el jueves que no se estaban llevando a cabo ataques a Irán, luego de informes de los medios estatales iraníes de que los sistemas de defensa aérea se habían activado sobre la capital Teherán. Hezbollah dispara en el norte de Israel: Hezbollah dijo el jueves que disparó cohetes en el norte de Israel, acusando al país de violar el alto el fuego. “En defensa del Líbano y su gente, y en respuesta a la violación del enemigo israelí del alto el fuego y su objetivo de la ciudad de Yater en el sur de Líbano”, Hezbollah “atacó el asentamiento de Shtula con una salva de cohetes”, dijo el grupo.

En Líbano

Ataque israelí mata a tres personas: El Ministerio de Salud libanés dijo que un ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres personas, a pesar de un alto el fuego de 10 días que ahora se ha extendido por tres semanas.

El Ministerio de Salud libanés dijo que un ataque israelí en el sur de Líbano mató a tres personas, a pesar de un alto el fuego de 10 días que ahora se ha extendido por tres semanas. Dueño de tienda en Beirut refleja divisiones: Un propietario de una tienda en Beirut se rió de las preguntas sobre las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington, diciendo a Al Jazeera que temía represalias por hablar, subrayando las profundas divisiones en Líbano donde algunos ven las negociaciones como necesarias mientras otros respaldan la resistencia armada de Hezbollah como el único camino a seguir.

Petróleo y mercados globales