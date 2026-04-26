Operaciones vs. NPA intensificado

CEBU, Filipinas – Las operaciones militares contra el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) se han intensificado tras presuntas matanzas de civiles y incidentes de “etiquetado de espías”, con las fuerzas armadas declarando que cooperarán plenamente y presentarán pruebas en las investigaciones en curso, incluido el caso de la líder estudiantil Alyssa Alano.

El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), el General Romeo Brawner Jr., dijo que las tropas gubernamentales continuarán con las operaciones intensificadas contra el NEP mientras abordan las preocupaciones planteadas por sectores de derechos humanos e investigaciones locales.

Brawner dijo que las operaciones se han intensificado bajo la dirección del Comando de Visayas y unidades militares conjuntas, incluidas divisiones de infantería y batallones, en respuesta a las matanzas informadas atribuidas al NEP.

“Dado que no se puede permitir lo que están haciendo de solo matar a civiles inocentes aquí, solo porque los sospechan de ayudar a las fuerzas del gobierno, el gobierno”, dijo Brawner.

Agregó que lo que el ejército describe como “etiquetado de espías” ha llevado a que los civiles sean blanco en comunidades rurales.

“Lo llamamos etiquetado de espías. Creen que estos civiles inocentes son espías del gobierno y los matan, aunque eso no puede ser, esas son violaciones de los derechos humanos”, añadió.

Dijo que hay incidentes registrados en todo el país, con alrededor de 50 ejecuciones atribuidas al NEP, y unas 38 de estas reportadas en la Isla Negros.

Brawner afirmó que las tropas gubernamentales operan dentro de los límites legales y enfatizó que los enfrentamientos armados involucran a personas que supuestamente son combatientes.

“Nuestros soldados no son violadores de los derechos humanos. De hecho, respetamos los derechos humanos de las personas. Pero una vez que comienzas a luchar, a disparar contra las fuerzas del gobierno, entonces eres un combatiente y, por supuesto, puedes resultar herido”, dijo.

También dijo que el ejército está abierto a investigaciones y está dispuesto a presentar pruebas, incluidos videos y registros operativos.

Brawner también abordó casos informados que involucran a presuntos combatientes estudiantiles, incluida Alano, que fue previamente descrita en informes como una estudiante inocente.

“Si es inocente, no tiene intención de unirse al grupo armado. Pero ¿por qué la vieron con un uniforme de combate? Donde estaban los cargadores. Estaba armada. Estaba luchando”, expresó.

Contrastó esto con otro caso en Mindoro que involucra a una sospechosa, indicando que fue detenida después de supuestamente no participar en combates y luego recibió atención médica y fue devuelta a su familia.

La Comisión de Derechos Humanos (CHR) en la Región de la Isla Negros confirmó que está llevando a cabo una investigación independiente sobre los incidentes informados que involucran matanzas civiles atribuidas a operaciones relacionadas con el NEP.

Los funcionarios militares dijeron que la CHR debería investigar todos los lados involucrados, incluido el grupo armado.

El NEP es el ala armada del Partido Comunista de Filipinas y ha estado involucrado en una insurgencia de décadas contra el gobierno.

El grupo ha sido acusado por las fuerzas estatales de llevar a cabo ataques, ejecuciones de presuntos informantes y actividades de extorsión en áreas rurales. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos han planteado repetidamente preocupaciones sobre la protección civil en las zonas de conflicto y los presuntos abusos de ambos lados.

La Isla Negros, Mindoro y partes de Mindanao han sido identificadas históricamente como áreas de encuentros frecuentes entre las tropas gubernamentales y las fuerzas insurgentes.

Las unidades de gobierno local en áreas afectadas han expresado su preocupación por la violencia continua, especialmente en comunidades rurales donde los civiles a menudo quedan atrapados entre las operaciones militares y la actividad insurgente.

El ejército dijo que sigue comprometido con continuar con las operaciones mientras aborda las acusaciones y garantiza la rendición de cuentas a través de procesos legales e investigativos.

Brawner reiteró que mientras las operaciones militares continuarán, la AFP sigue abierta a escrutinio e investigación.

“No toleraremos eso, no puede ser así. Incluso el gobierno local ya ha sido molestado por esto”, dijo. – (FREEMAN)