Funcionarios sirios anuncian el arresto de Amjad al

El Ministerio del Interior de Siria anunció el viernes la detención de un hombre llamado Amjad Youssef, quien presuntamente estuvo involucrado en graves violaciones que documentó en videos durante los años de la guerra en Siria, incluidos incidentes relacionados con asesinatos masivos en un suburbio de la capital siria, Damasco, en 2013.

Según un comunicado oficial emitido por el ministerio, Youssef fue detenido durante una operación de seguridad realizada en el área de la Llanura de al-Ghab en la provincia rural de Hama, después de varios días de seguimiento de inteligencia. Las autoridades indicaron que la operación forma parte de los esfuerzos en curso para perseguir a personas buscadas en relación con casos relacionados con el conflicto armado que ha estado ocurriendo en el país desde 2011.

Las autoridades aún no han revelado detalles legales precisos sobre los cargos contra el detenido más allá de lo que se conoce como la “Masacre de Tadamon”, llamada así por el barrio de Damasco donde ocurrió. Tampoco se aclaró si ya fue remitido formalmente a la judicatura, pero se confirmó que está bajo investigación en relación con incidentes que ocurrieron durante la guerra.

El nombre de Youssef ha aparecido en informes de medios y derechos humanos en los últimos años, ya que ha sido vinculado en algunos de esos informes a eventos que tuvieron lugar en el distrito de Tadamon en el sur de Damasco en 2013. El caso ganó amplia atención internacional después de que se publicaran imágenes de video en 2022 documentando la ejecución de civiles en el campo.

Según informes periodísticos de investigación y derechos humanos, Youssef supuestamente formaba parte de un grupo armado que participó en la detención de civiles durante operaciones de seguridad en la zona antes de trasladar a algunos de ellos a lugares aislados dentro de Tadamon, donde se llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales y las víctimas fueron enterradas posteriormente en fosas comunes en la zona circundante.

Estos informes describen los eventos como vinculados a operaciones militares durante la guerra. El gobierno de Assad en ese momento no emitió confirmación judicial independiente respecto a los detalles de los incidentes o las identidades de los involucrados.

Las imágenes, que se difundieron ampliamente después de su publicación, provocaron una amplia condena de organizaciones de derechos humanos, que describieron las acciones como potencialmente constitutivas de crímenes de guerra y pidieron investigaciones independientes y responsabilidad para los responsables.

El régimen de Assad no reconoció oficialmente los detalles de las grabaciones o su exactitud.

El Enviado Especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, dio la bienvenida al anuncio de la detención de Youssef, conocido como el “Carnicero de Tadamon” por las atrocidades cometidas contra civiles sirios. Describió la movida como un “nuevo modelo de justicia” en la Siria post-Assad, basado en el estado de derecho y la reconciliación nacional.

Barrack escribió en una publicación que la detención representa “un fuerte paso hacia la rendición de cuentas, lejos de la impunidad,” enfatizando que Estados Unidos está junto al pueblo sirio en su búsqueda de justicia. Añadió que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respalda estos esfuerzos destinados a reforzar el estado de derecho y ayudar al país a recuperarse.

Se cree que Youssef fue un exfuncionario de los servicios de seguridad sirios durante el gobierno de Bashar Assad, y su nombre ha sido vinculado a graves violaciones en el área de Tadamon, incluidos actos de tortura, asesinatos y detenciones arbitrarias. El apodo “Carnicero de Tadamon” se deriva de testimonios de sobrevivientes que documentan estos abusos.

El anuncio de la detención de Youssef se produce en un momento en que la cuestión de la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante el conflicto en Siria sigue siendo uno de los temas más complejos, en medio de divisiones políticas en curso y la dificultad de establecer mecanismos efectivos de justicia internacional dentro del país. La movida es descrita por las nuevas autoridades sirias como esfuerzos para implementar “justicia transicional” y hacer responsables a los antiguos funcionarios del régimen.

Las organizaciones de derechos humanos han recibido la detención en principio de manera positiva, considerándola un paso potencial para abordar las violaciones del pasado, aunque enfatizan que la importancia principal radica en garantizar juicios transparentes y justos de acuerdo con los estándares internacionales, alejados de consideraciones políticas o selectivas.

Cabe señalar que la guerra en Siria, que comenzó en 2011, ha resultado en cientos de miles de muertes y el desplazamiento de millones, además de una extensa documentación de graves violaciones cometidas por diversas partes del conflicto, especialmente el régimen de Assad y el grupo Estado Islámico.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado una fecha para la comparecencia del detenido ante el tribunal, ni han emitido más detalles sobre los procedimientos legales esperados en su contra. Los observadores están a la espera de nuevos desarrollos en el caso y si esto conducirá a un enjuiciamiento judicial público. Se informa que millones de sirios recibieron con agrado la detención, con manifestaciones que tuvieron lugar en algunos vecindarios de Damasco, particularmente en Tadamon, donde presuntamente ocurrió la masacre.

The Media Line reportedly possesses video footage and confessions from Youssef in which he admits to killing civilians, but it has refrained from publishing them due to their extreme graphic nature. Other footage is said to show Youssef leading civilians to execution and burning without trial.