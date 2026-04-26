VDH: La izquierda llora crímenes de guerra pero ignora los crímenes de Irán

Este es un transcrito ligeramente editado de la edición de hoy de “Victor Davis Hanson: En sus propias palabras” del colaborador senior de Daily Signal, Victor Davis Hanson. Suscríbase al canal de YouTube de Victor Davis Hanson para ver episodios anteriores.

Sami Winc: Escuchas las noticias sobre el control militar de EE.UU. en el Golfo Pérsico. Por ejemplo, se detuvieron barcos y un carguero con misiles chinos, y luego escuchas a la Izquierda diciendo que están cometiendo crímenes de guerra al controlar este golfo.

Pero en el trasfondo de toda esa cobertura de noticias está lo que estaban haciendo los iraníes, algo aún peor durante años. No solo estaban deteniendo cosas para evitar armamentos militares. Estaban secuestrando y robando.

Victor Davis Hanson: Sí. Se llevaron prisioneros británicos, tomaron rehenes. Siempre que tenían un presidente demócrata, Obama o Biden, se sentían más audaces. Es realmente asqueroso escuchar a Ro Khanna, este congresista demócrata, diciendo que Obama fue un gran estadista, y no hicieron, bajo Obama, levantaron sanciones y ahí fue donde vinieron las primeras infusiones de efectivo.

Obtuvieron todo este dinero. Se avergonzaron tanto de lo que estaban haciendo que tuvieron que despachar $400 millones de dólares, de noche, en activos congelados. Descongelaron sus activos, luego el acuerdo nuclear con Irán no los detuvo de obtener una bomba. Solo retrasó la trayectoria.

Así que, Trump llegó en 2017 y lo detuvo. Bueno, ni siquiera intentaron hacer trampa porque pensaron que estaba loco. Después de que mató a Soleimani y Baghdadi y a ISIS, llegó Biden. Lo primero que hizo fue eliminar la designación terrorista de los hutíes. Nos separó de Israel. Hamas recibió ese mensaje. Hizo un acuerdo con gas natural en Líbano y empoderó a Hezbollah.

Y luego, con los iraníes, les rogó que regresaran al acuerdo. Cuando no lo hicieron, premió su negatividad levantando sanciones, y ahí es cuando ese período del 21 al 24 fue cuando subieron al 60% de enriquecimiento. Así que, tenemos a este congresista ahí que aparece en Maria Bartiromo y simplemente comienza a mentir. Y realmente ha sido uno de los portavoces más desafortunados porque, a diferencia de Chris Murphy o Tim Walz, que son tontos, él siempre comienza con este argumento moral.

Hay algo de lo que todos están hartos, dicen que esto es fascismo. Trump es un fascista. Esto es indebido, no es que el fascismo esté llegando, no definen sus términos. ¿Qué quieren decir con fascismo? ¿Canceló una elección? No. ¿Intentó manipular distritos electorales? Bueno, no tan bien como lo estaban haciendo los demócratas. ¿Usó el gobierno para ir contra su rival presidencial? Entonces, ¿va a tener a Kamala Harris o a Gavin Newsom en cinco juicios civiles o penales separados como Alvin Bragg, Letitia James, Fani Willis, Jack Smith? ¿Va a hacer eso? ¿Veinticinco estados rojos, están tratando de sacar del balota a un candidato que favorece a los demócratas? ¿Registró la casa de Kamala Harris? ¿Registró la casa de Joe Biden? No han hecho nada de eso. ¿Dijo el fiscal general, voy a meter en la cárcel a Steve Bannon, voy a meter en la cárcel a Peter Navarro por no cumplir con una citación del Congreso, pero yo soy Merrick Garland, no lo voy a cumplir? No han hecho nada de eso.

Así que, no definen sus términos porque si ves lo que hicieron durante los años de Trump y no he entrado en las dos destituciones, que ahora estamos aprendiendo que Michael Atkinson, el inspector general, él, mano a mano con Adam Schiff y Eric Ciaramella y Vindman permitieron que procediera esa primera destitución. Y recuerda, en la primera destitución, esto es muy importante, había 15 o 16 personas en el Consejo de Seguridad Nacional en esa sala, y escucharon esa llamada telefónica con Zelenskyy. No tuvieron ningún problema en absoluto. Algunos de ellos eran personas de Obama. Solo Vindman sí lo tuvo.

Y Vindman ni siquiera tuvo la valentía de ser un denunciante, así que llamó a su amigo Ciaramella. Y luego, basándose en rumores. Esto es lo que escuché. Y luego Ciaramella básicamente dijo, escuché lo que él escuchó. Y luego él disfrazó su nombre y jugó al ciervo herido, para que ni siquiera pudieras hablar de él. Y luego mintió, al igual que Vindman, cuando fueron con Adam Schiff y planearon todo el proceso. Y luego cada una de esas tres personas mintieron y dijeron que nunca habían colaborado. El inspector general sabía que sí lo hicieron, y no hizo nada y permitió que continuara. Y esa fue la segunda, eso fue la primera destitución, y esa siguió al día después de que colapsara la conspiración de Mueller. Tan pronto como eso colapsó, dijeron, respiren. Ahora vamos a la destitución. Y se comieron todo el mandato presidencial de Donald Trump en 2018 y 19.

Así que, esta idea de que Trump es un fascista y la guerra es fascista, está del lado de las personas que quieren ser libres. Pero, lo más importante, eso es un trasfondo. Lo principal es que estas personas nos han estado matando durante 47 años, volando embajadas, cuarteles, disparando a diplomáticos, intentando matar al presidente, intentando matar al secretario de estado. Son un régimen horrible. Han matado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Son horribles. Y se han apropiado de la ilustre tradición persa iraní. Son una aberración, y no tienen apoyo popular.

Todo el mundo los odia. El Golfo los odia. Israel los odia. Los árabes los odian. Los europeos son demasiado tímidos para expresar su odio, pero los temen y los odian. A los chinos ni siquiera les gustan. Los chinos son una de las mayores opresiones islámicas en el mundo. Tienen a un millón de musulmanes en campos, los Uigures. Los rusos no les gustan los musulmanes. Nivelaron Grozny en la tercera guerra chechena y mataron a 100,000 personas, musulmanes. Así que su alianza con Irán es que Irán es una herramienta útil. Un idiota útil. Dicen, esto es lo que queremos que hagas. Queremos que nos vendas petróleo sancionado, lo compraremos fuera de los libros. Tienes que darnos un descuento, y luego te daremos crédito por nuestras armas. Y luego, cuando tengamos esas armas, trata de destruir a Israel y a cualquier país pro-occidental. E intimida a los estados del Golfo. Esa era su estrategia.

Winc: Entonces, Victor, me preguntaba sobre esto. A medida que avanzamos, si pensamos en lo que necesita hacer Donald Trump, creo que advertir a los iraníes que van a atacar los puentes y las plantas de energía, etc., simplemente los incitará a, como dijiste, no les importa la gente. Así que, simplemente sacarán a sus mujeres y niños para proteger estas cosas. Mi pensamiento es…

Hanson: Lo harán, pero hay cientos de puentes en Irán.

Lo sé.

Entonces, simplemente dices, vamos a atacar un puente hoy, una planta de energía. No voy a decirte dónde están. Si comienzan a disparar a los petroleros o si envían misiles a los Estados del Golfo o Israel o a nuestros barcos, nuestros barcos de apoyo, lo más importante. Y la cuestión es que mientras todos dicen que la guerra va mal, estamos perdiendo, ellos se están quedando sin dinero. Y han perdido medio billón de dólares en una inversión de 50 años, esencialmente, en infraestructura y inversión militar, industrial y nuclear. Se ha ido. Tenían más de 12,000 objetivos. La fuerza aérea israelí-estadounidense. Así que se están quedando sin dinero, y la pregunta ahora es, ¿podrán retrasar, retrasar, retrasar antes de renunciar a su enriquecimiento y a cualquier reclamo de que intentarán detener el bloqueo, o la campaña de propaganda en Estados Unidos los emboldenerá y tendrá tanto éxito que puedan arrastrar esto por meses y luego conseguir que los demócratas elegidos corten los fondos?

No veo eso sucediendo, pero esa es su estrategia demente.

Winc: Sí, es una estrategia demente, y sí, si yo fuera Donald Trump, simplemente diría, incluso si te retrasas demasiado. Quita un puente, quita una planta de energía.

Hanson: Donald Trump no quiere…

No lo dejes retrasar.

Si eres Donald Trump y estás en la Oficina Oval, esto es lo que está pasando: alguien entra, dice, estoy en reelección. Y éramos un estado rojo más 10. Pero mis encuestas me muestran, igualados. Estaba cinco adelante antes de esta guerra. La propaganda demócrata nos está matando. Otra senadora entra: los precios de la gasolina en mi estado están muy altos. ¿Cuándo va a terminar esto? Y el punto es que está tratando de hacer algo para el próximo siglo.

Si puede destruir este régimen o destruir su capacidad para causar estragos, habrá un cambio de régimen. No ahora. Al igual que la caída del Muro de Berlín. Una vez que destruyes el edificio del comunismo, en ese caso, entonces la Unión Soviética cayó en dos años, y Europa del Este fue libre en seis meses. Eso pasará.

Así que, su opinión es que este es un momento existencial porque va a cambiar todo el Oriente Medio. Ya lo ha hecho. Los estados del Golfo ahora son socios de Israel. Y esto es muy interesante porque si ves al Partido Demócrata y a la derecha paleo y a Europa, son más anti-Israel que los estados del Golfo en este momento. No hay duda al respecto.

Y esto es irónico porque muchas de las personas que han estado martillando a Trump sobre la guerra en la Derecha, tienen lazos financieros con el Medio Oriente. Y les dicen, ¿qué estás haciendo tratando de poner fin a Trump? Está tratando de eliminar esta amenaza justo al otro lado del Golfo de nosotros, que durante 47 años ha amenazado con destruirnos. Y por primera vez hemos tenido un presidente estadounidense que podría neutralizarlos permanentemente. Así que cállate.

Todo el asunto está tan tergiversado. Y, sabes, había, creo que era una presentadora de MS, eso es lo que llaman a MSNBC ahora, creo que era una presentadora de noticias, y estaba escuchando a algunos invitados demócratas venir. Y finalmente dijo: así que estás diciendo, como dijo Jimmy Kimmel, que confías más en el gobierno iraní que en nosotros. Y quieres pensar, ¿en qué confías, que estaban diciendo la verdad sobre el enriquecimiento nuclear? Acaban de admitir que podrían hacer 11 bombas. ¿Estaban diciendo la verdad sobre el alcance de los misiles? Dijeron solo 1,800 millas. Iban a llegar a 2,500 millas todo el camino a Diego García, si no hubiera sido derribado.

Así que eso es lo que hacen, mintiendo. Pero este Partido Demócrata, no es el Partido Demócrata en absoluto. Es algo diferente. Es algo raro. Pensé que era solo un partido socialista, pero casi se está convirtiendo en un partido islamista, debido al intenso antisemitismo.