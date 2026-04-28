Guerra de Irán: ¿Qué está pasando en el día 60 a medida que avanza la diplomacia?

El equipo de Trump revisa plan de paz de Irán para reabrir el Hormuz: la posible demora de las negociaciones nucleares a una etapa posterior.

El equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando una propuesta de paz iraní destinada a detener la guerra y reabrir el Estrecho de Hormuz. El plan viene mientras Washington evalúa sus próximos pasos, incluida la posibilidad de retrasar las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo, diciendo que Teherán está considerando una solicitud de Estados Unidos para reanudar las negociaciones. Los comentarios señalan un movimiento cauteloso en la diplomacia a pesar de las tensiones continuas.

Mientras tanto, decenas de países han pedido la “reapertura urgente e ininterrumpida” del Estrecho de Hormuz, una ruta marítima crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

En Irán:

-Exigen sobre el Hormuz: Un alto funcionario iraní dijo que las fuerzas armadas de su país serían las autoridades responsables del Estrecho de Hormuz según una ley nacional propuesta para gestionar la vía navegable. -Irán culpa a EE. UU. por la paralización de las conversaciones: El ministro de Relaciones Exteriores iraní culpó a Washington por el fracaso de las conversaciones después de llegar a Rusia como parte de una gira diplomática frenética, con negociaciones directas entre las partes beligerantes aparentemente en un punto muerto. -Irán acusa a Washington de ‘robo en alta mar’: Teherán condenó la captura de dos petroleros vinculados a Irán, el Majestic X y el Tifani, por parte de Washington, calificándolo como “la legalización absoluta de la piratería”. -El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, dijo que la acción equivalía a “robo armado en alta mar”.

Diplomacia de guerra:

-El FM de Irán se reúne con Putin: El presidente Vladimir Putin le dijo al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, que Rusia hará todo lo posible para detener la guerra, cuando se reunieron en San Petersburgo. -La falta de experiencia nuclear en los enviados es una ‘debilidad’: Críticos dicen que los negociadores de Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff y JD Vance, confían más en lealtad y acceso que en experiencia diplomática. El ex embajador de EE. UU. Gordon Gray dijo que su cercanía a Trump es una ventaja, pero advirtió que su falta de familiaridad con el expediente nuclear de Irán es una “debilidad crucial”.

En el Golfo:

-Los estados del Golfo se alinean con Irán sobre el Hormuz: Es probable que las naciones del Golfo reciban con agrado la propuesta de paz de Teherán para poner fin a la guerra sin negociar un nuevo acuerdo nuclear, según la analista Dania Thafer. “Tienen una diferente ordenación de prioridades y esto se alinea con la propuesta de Irán de abrir el Estrecho de Hormuz al frente de esta negociación”, dijo a Al Jazeera. – Docenas urgen la reapertura del Hormuz: En una declaración conjunta liderada por Bahrein, decenas de países renovaron su llamado a la “reapertura urgente e ininterrumpida” del Estrecho de Hormuz. El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el estancamiento representa el “peor trastorno en la cadena de suministro desde COVID-19 y la guerra en Ucrania”.

En EE. UU.:

-Reunión de seguridad de Trump: Según informes de medios de EE. UU., Trump sostendrá conversaciones sobre la guerra con Irán el lunes con sus principales asesores de seguridad, mientras las negociaciones con Teherán siguen estancadas. -Trump podría aceptar la propuesta de Irán para poner fin a la guerra: El presidente de EE. UU. probablemente respaldará el plan de Teherán para aliviar la creciente presión económica, según el ex funcionario de EE. UU. Henry S. Ensher. “El punto principal de la agenda debe ser la reapertura del Estrecho de Hormuz”, dijo a Al Jazeera, añadiendo que el problema nuclear será más difícil de resolver.

En Israel:

-Soldado israelí muerto: El ejército israelí dijo que uno de sus soldados murió “durante combates” en el sur del Líbano. Israel ha sido acusado de violar el alto el fuego que ha estado en vigor desde mediados de abril. -Netanyahu afirma que el arsenal de Hezbolá se ha agotado: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el grupo solo tiene alrededor del 10 por ciento de sus armas restantes, basándose en comparaciones con los arsenales “al comienzo de la guerra”, aunque no especificó cuál conflicto. A pesar de la afirmación, se cree que Hezbollah aún posee decenas de miles de cohetes, misiles y drones.

En Líbano:

-Israel ataca Líbano: El ejército israelí dijo que había comenzado a atacar posiciones de Hezbollah en la región de Bekaa en Líbano, a pesar de un alto el fuego que comenzó este mes. -Hezbollah rechaza las conversaciones: El líder de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó las conversaciones directas planeadas de Líbano con Israel, calificándolas de “pecado grave” que desestabilizará a Líbano.