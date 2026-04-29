Cese el fuego en peligro a medida que Pakistán y Afganistán informan ataques transfronterizos.

Cese el fuego en peligro a medida que Pakistán y Afganistán informan...

Las huelgas fueron las primeras desde que ambos acordaron detener la violencia en las conversaciones de paz el mes pasado.

Pakistán y Afganistán se han acusado mutuamente de iniciar nuevos ataques transfronterizos. Las autoridades talibanes de Afganistán dijeron el lunes que cuatro personas murieron en ataques en la provincia oriental de Kunar. Los funcionarios paquistaníes informaron que al menos tres civiles resultaron heridos por disparos en Waziristán del Sur.

La reanudación de la violencia amenaza las frágiles conversaciones de paz entre los vecinos. Los dos países acordaron un frágil alto el fuego en marzo que detuvo semanas de violencia mortal.

El Viceministro Talibán, Hamdullah Fitrat, afirmó que el ejército paquistaní había lanzado ataques con morteros y cohetes que hirieron a 45 personas. Indicó que entre los heridos se encontraban estudiantes, mujeres y niños, ya que hogares y la Universidad Sayed Jamaluddin Afghani en la capital de la provincia de Kunar, Asadabad, fueron atacados.

“Condenamos enérgicamente estos ataques del régimen militar paquistaní, en los que se atacaron personas comunes, instituciones académicas y educativas, y los declaran crímenes de guerra imperdonables”, escribió el portavoz en redes sociales.

El Ministerio de Información de Pakistán desestimó el informe como “una mentira flagrante” e insistió en que no hubo ningún ataque a la universidad.

Mientras tanto, un portavoz de las fuerzas fronterizas del país describió el incidente en Waziristán del Sur como el enfrentamiento más serio desde que se declaró el alto el fuego.

(Mantener las reglas del DERECHO INTERNACIONAL y observar PRÁCTICAS EN CONFLICTOS ARMADOS)

Los ataques marcaron el primer ataque importante desde que acordaron detener la violencia en las conversaciones de paz el mes pasado, mediadas por China.

Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también han hecho esfuerzos para detener el conflicto, con relaciones entre Pakistán y Afganistán tensas desde que los talibanes tomaron el poder por segunda vez en 2021.

Los problemas de seguridad han sido un punto de discordia, especialmente la demanda de Pakistán de que Afganistán frene el grupo armado Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha realizado ataques mortales regulares desde sus bases en Afganistán.

(Hay acusaciones de apoyo a grupos terroristas y respeto por la soberanía del país)

(Acuerdo de tregua en marzo tras semanas de peleas)

(Una nueva oleada de violencia)

El aumento de la violencia se relaciona supuestamente con el tiroteo de un niño por fuerzas militares paquistaníes el domingo cerca de la ciudad fronteriza afgana de Spin Boldak, según fuentes citadas por TOLOnews de Afganistán. Las fuerzas talibanes posteriormente se enfrentaron a las tropas paquistaníes.