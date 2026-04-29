Grupos armados rivales se unen contra el estado maliense: ¿Qué sigue?

Una serie de ataques coordinados llevados a cabo por grupos armados en Mali ha expuesto vulnerabilidades de seguridad en el país gobernado por militares, según analistas.

Desde que obtuvo la independencia del dominio francés en 1960, la nación de África Occidental ha navegado por ciclos de inestabilidad política, interrumpidos por ataques persistentes de grupos armados, golpes militares y crisis financieras.

Mientras las operaciones de seguridad francesas e internacionales abandonan la región, la creciente influencia de grupos de mercenarios rusos en los últimos dos años ha señalado mayores riesgos de seguridad y una violencia en aumento.

El sábado, un grupo vinculado a al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), se atribuyó la responsabilidad de ataques a sitios militares en todo el país, incluida la capital, Bamako. JNIM dijo que había “capturado” la ciudad de Kidal en el norte en una operación coordinada con el Frente de Liberación de Azawad (FLA), un grupo rebelde dominado por tuaregs.

El domingo, una fuente militar dijo a Al Jazeera que el Ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, había muerto durante los ataques.

Hablando con Al Jazeera, Mathias Hounkpe, director del país de Mali de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, dijo: “Si pudieron cubrir casi todo el país en un día, significa que hay vulnerabilidades de seguridad en el sistema”.

“También lograron llegar a la ciudad de Kati, donde vive el presidente y otros ministros importantes. Ese es el centro de poder y el hecho de que hayan llegado a este punto a través de ataques significa que la capacidad del gobierno para asegurar el país es débil”, agregó.

[JNIM es uno de los grupos armados más activos en la región, según el monitor de conflictos Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).]

[El grupo se formó en 2017 como una coalición entre la rama sahariana de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) y grupos armados de Mali: Ansar Dine, Al-Murabitun y Katiba Macina.]

[Con su base en Mali, el grupo tiene alrededor de 10,000 combatientes y está liderado por Iyad Ag Ghali, quien fundó Ansar Dine en 2012.]

[JNIM atacó la base del ejército maliense en Kati en 2022, cerca de la capital, Bamako.]

[En septiembre de 2024, el grupo atacó el aeropuerto de la capital y una academia de entrenamiento de élite de la policía, matando a docenas de personas.]

[El año pasado, los combatientes de JNIM lanzaron ataques a tanques de combustible, paralizando Bamako en octubre.]

[Mientras tanto, en el norte, el Frente de Liberación de Azawad (FLA), un grupo rebelde dominado por tuaregs formado en 2024, ha estado luchando contra el gobierno militar de Mali y las fuerzas rusas en el norte, buscando su propia región independiente y autónoma de Azawad.]

[Estas dos principales alianzas también han tenido desacuerdos entre ellas a lo largo de los años.]

[Entre 2019 y 2020, en particular, se reportaron enfrentamientos entre los dos grupos por el control de las regiones del norte.]

[Estos dos grupos estarán ahora coordinando los últimos ataques en todo el país.]

[Los dos grupos armados coordinaron la última serie de ataques en todo el país el sábado.]