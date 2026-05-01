Día del Anzac militarista de Australia realizado en medio de la erupción mundial de la guerra.

Este año, la celebración militarista del Día de Anzac coincidió con el estallido de una guerra imperialista en la que Australia, bajo el gobierno laborista, está participando de manera central.

El Día de Anzac conmemora el desastroso desembarco de las tropas australianas, neozelandesas y británicas en Gallipoli, Turquía, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de la glorificación del gobierno en torno al desembarco en Gallipoli, fue una catástrofe de principio a fin, resultado de decisiones imprudentes de los líderes militares británicos y australianos. Hasta 50,000 tropas aliadas y más de 85,000 soldados turcos perdieron la vida en una batalla que debía ser un ataque sorpresa pero se prolongó por más de ocho meses.

Ahora, 111 años después, Australia está participando en una nueva guerra criminal en la región, el asalto liderado por EE. UU. contra Irán, que amenaza con desencadenar una conflagración global.

Ampliamente repudiado en medio de la hostilidad masiva hacia la Guerra de Vietnam, el Día de Anzac ha sido promovido intensamente por los gobiernos desde los años 80 y 90, un período que coincide con las guerras lideradas por EE. UU. que ahora se están convirtiendo en un enfrentamiento directo del imperialismo estadounidense con estados armados con armas nucleares, como Rusia y China.

El primer ministro Anthony Albanese pronunció su discurso del Día de Anzac 2026 desde el Australian War Memorial en Canberra, en un tono más apagado que en años anteriores. Mientras elogió a las fuerzas militares por personificar lo mejor de nuestro carácter nacional, no mencionó el papel de las fuerzas armadas en los conflictos actuales.

La moderación en sus declaraciones se debe a un amplio sentimiento antiguerra. Una encuesta realizada el mes pasado encontró que el 72 por ciento de la población se oponía al ataque de EE. UU. a Irán. Durante más de dos años, ha habido protestas masivas contra el genocidio israelí en Gaza y el apoyo del gobierno laborista.

Incluso entre las multitudes reunidas, mucho más pequeñas que las de esas manifestaciones, se vislumbraba un sentimiento popular antiguerra. Roy Pearson, un veterano de 99 años de la Segunda Guerra Mundial, dijo al Sydney Morning Herald: “La guerra nunca resuelve nada. Necesitamos despertar.”

El ministro de Defensa de Labor, Richard Marles, poco dijo sobre los eventos actuales, pero declaró: “Aproximadamente 1,250 miembros de las Fuerzas de Defensa Australiana están desplegados en operaciones en Australia, la región del Indo-Pacífico y el mundo. Estos despliegues son un ejemplo del espíritu continuo de Anzac al servicio de los intereses nacionales de Australia.”

Estos despliegues señalan la integración de Australia en una máquina de guerra liderada por EE. UU. que amenaza al mundo entero.