Brasil Argentina Copa Sudamericana Fútbol

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Reino deCamerún, República Unida deCabo Verde, República deIslas CaimánRepública CentroafricanaChad, República deChile, República deChina, República Popular deIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)Colombia, República deComoras, Unión de lasCongo, República Democrática delCongo, República Popular deIslas CookCosta Rica, República deCosta de Marfil, Costa de Marfil, República delChipre, República deRepública ChecaDinamarca, Reino deYibuti, República deDominica, Mancomunidad deEcuador, República deEgipto, República Árabe deEl Salvador, Republic ofGuinea Ecuatorial, República deEritreaEstoniaEtiopíaIslas FeroeIslas Malvinas (Malvinas)Fiji, República de las Islas FijiFinlandia, República deFrancia, República FrancesaGuayana FrancesaPolinesia FrancesaTerritorios Australes FrancesesGabón, República GabonesaGambia, República delGeorgiaAlemaniaGhana, República deGibraltarGrecia, República HelénicaTierra VerdeGranadaGuadalupeGuamGuatemala, República deGuinea, República Popular Revolucionaria deGuinea-Bissau, República deGuyana, República deIslas Heard y McDonaldSanta Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano)Honduras, República deHong Kong, Región Administrativa Especial de ChinaCroaciaHungría, República Popular HúngaraIslandia, República deIndia, República deIndonesia, República deIrán, República Islámica deIrak, República deIrlandaIsrael, Estado deItalia, República ItalianaJapónJordania, Reino Hachemita deKazajstán, República deKenia, República deKiribati, República deCorea, República Popular Democrática deCorea, República deKuwait, Estado deRepública KirguisaRepública Democrática Popular LaoLetoniaLíbano, República LibanesaLesoto, Reino deLiberia, República deJamahiriya Árabe LibiaLiechtenstein, Principado deLituaniaLuxemburgo, Gran Ducado deMacao, Región Administrativa Especial de ChinaMacedonia, ex República Yugoslava deMadagascar, República deMalawi, República deMalasiaMaldivas, República deMalí, República deMalta, República deIslas MarshallMartinicaMauritania, República Islámica deMauricioMayotteMicronesia, Estados Federados deMoldavia, República deMónaco, Principado deMongolia, República Popular de MongoliaMontserratMarruecos, Reino deMozambique, República Popular deBirmaniaNamibiaNauru, República deNepal, Reino deAntillas HolandesasPaíses Bajos, Reino de laNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaragua, República deNíger, República delNigeria, República Federal deNiue, República deIsla NorfolkIslas Marianas del NorteNoruega, Reino deOmán, Sultanato dePakistán, República Islámica dePalaosTerritorio Palestino OcupadoPanamá, República dePapúa Nueva GuineaParaguay, República dePerú, República deFilipinas, República delIsla PitcairnPolonia, República Popular PolacaPortugal, República PortuguesaPuerto RicoQatar, Estado deReuniónRumania, República Socialista deFederación RusaRuanda, República de RuandaSamoa, Estado Independiente deSan Marino, República deSanto Tomé y Príncipe, República Democrática delArabia Saudita, Reino deSenegal, República deSerbia y MontenegroSeychelles, República deSierra Leona, República deSingapur, República deEslovaquia (República Eslovaca)EsloveniaIslas SalomónSomalia, República de SomaliaSudáfrica, República deIslas Georgias del Sur y Sandwich del SurEspaña, Estado españolSri Lanka, República Socialista Democrática desanta elenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSudán, República Democrática delSurinam, República deIslas Svalbard y Jan MayenSuazilandia, Reino deSuecia, Reino deSuiza, Confederación SuizaRepública Árabe SiriaTaiwán, Provincia de ChinaTayikistánTanzania, República Unida deTailandia, Reino deTimor Oriental, República Democrática deTogo, República TogolesaNorte (Islas del Norte)Tonga, Reino deTrinidad y Tobago, República deTúnez, República deTurquía, República deTurkmenistánIslas Turcas y CaicosTuvaluUganda, República deUcraniaEmiratos Árabes UnidosReino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteUruguay, República Oriental deUzbekistánVanuatuVenezuela, 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