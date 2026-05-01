El guardia de la NBA Terry Rozier puede ser acusado de nuevos cargos por presunto plan de juego

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Los fiscales federales dijeron el lunes que estaban dispuestos a buscar cargos adicionales contra el jugador de la NBA Terry Rozier en el escándalo de apuestas que sacudió a la liga durante la temporada 2025-26.

Los fiscales dijeron que intentaron presentar cargos sustitutivos de soborno en deportes y fraude electrónico en servicios honestos durante una audiencia. Los fiscales dijeron que tenían pruebas de que el ex guardia del Miami Heat solicitó y recibió un soborno en medio del presunto plan de juego.

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Rozier presentó una moción para desestimar los cargos en su contra porque sus abogados argumentaron que el cargo de fraude electrónico se basa en una teoría que la Corte Suprema rechazó hace dos años y que el gobierno no pudo probar las acusaciones de conspiración de lavado de dinero.

Los fiscales argumentaron que los acusados ​​mintieron y hicieron trampa para robar dinero y que se trataba de un caso clásico de fraude electrónico.

“Nuestra moción para desestimar se basa en la idea de que eligieron una teoría legal inválida para procesar a Terry Rozier”, dijo el abogado de Rozier, Jim Trusty, a ESPN. “Veremos qué hacen para tratar de arreglar eso en la acusación sustitutiva, pero espero que tengamos problemas con eso”.

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Rozier fue arrestado por su presunta participación en un partido de 2023 en el que jugó menos de 10 minutos, alegando una lesión en el pie. Varias personas hicieron apuestas de alto riesgo a que Rozier tuviera un mal desempeño antes del juego, y todas ganaron.

Las autoridades alegaron que Rozier le dijo a un amigo de la infancia que se retiraría de un partido de marzo de 2023 entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. El amigo supuestamente compartió la información con los apostadores con fines de lucro, quienes luego hicieron apuestas sobre ciertas estadísticas de Rozier, según una acusación.

Según el Departamento de Justicia, ni los funcionarios de los Hornets ni las compañías de apuestas fueron informados del plan de Rozier. Posteriormente, los Hornets cambiaron a Rozier al Heat.

Miami renunció a Rozier a principios de este mes.

Rozier fue una de las más de 30 personas, junto con figuras de la NBA Chauncey Billups y Damon Jones, que formaron parte de las investigaciones del FBI sobre presuntos juegos de azar ilegales con vínculos con familias del crimen organizado. Billups y Jones supuestamente participaron en juegos de póquer amañados, mientras que Jones también supuestamente filtró información no pública sobre juegos de la NBA, para que sus allegados pudieran realizar apuestas con una ventaja competitiva.

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Se espera que Damon Jones se declare culpable de los cargos el martes.

Maria Paronich y Ryan Morik de Fox News contribuyeron a este informe.