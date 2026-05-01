McDavid: Oilers eliminados un equipo promedio

El centro estrella de los Edmonton Oilers, Connor McDavid, admitió que el roster de esta temporada fue simplemente “un equipo promedio” después de ser eliminado en la primera ronda por los Anaheim Ducks, a pesar de haber llegado a dos finales consecutivas de la Copa Stanley.

“Fue difícil. Fuimos un equipo promedio todo el año. Un equipo promedio con altas expectativas. Vas a sentirte decepcionado,” dijo después de la derrota 5-2 de los Oilers en el Juego 6.

Edmonton jugó por la Copa Stanley en 2024 y 2025, perdiendo ambas veces contra los Florida Panthers, los campeones actuales. Sin embargo, esta versión de los Oilers, construida por el gerente general Stan Bowman, no logró avanzar más allá de la primera ronda por primera vez desde 2021. También tuvieron su peor porcentaje de puntos en temporada regular (.567) desde la temporada 2018-19.

Hubo especulación de lesiones alrededor de McDavid durante toda la serie, ya que no estuvo a su nivel habitual contra los Ducks. Consiguió seis puntos en seis juegos, pero solo anotó un gol. Solo dos de sus puntos fueron anotados en fuerza parejas. En la derrota del Juego 6, McDavid no anotó puntos y quedó con un menos 3, con dos pérdidas de puck y perdiendo seis de ocho enfrentamientos.

McDavid admitió que los Oilers estaban luchando con lesiones, mientras que Leon Draisaitl señaló que los tres centros principales del equipo estaban jugando lesionados. La rápida salida de los playoffs inmediatamente generó especulaciones sobre el futuro de McDavid en Edmonton.

McDavid, de 29 años, firmó una extensión de contrato por dos años ($12.5 millones AAV) en octubre pasado, dando a Edmonton al menos tres temporadas para construir un equipo ganador de la Copa Stanley a su alrededor.

Después de eliminar a los ofensivamente desafiantes Los Angeles Kings en la primera ronda durante cuatro temporadas seguidas, los Oilers se enfrentaron a los Ducks, quienes lograron un 3-1 en la serie antes de cerrar a Edmonton 4-2. Los Ducks construyeron una ventaja de 2-0 el jueves por la noche en el Juego 6 con goles de Ryan Poehling y Chris Kreider.

“Jugaron muy rápido, y nosotros no lo hicimos. Tuvieron un buen inicio. Nosotros no. Estuvimos persiguiendo el juego,” dijo McDavid. “Eso ha sido todo el año. Hemos estado buscando consistencia todo el año. Obviamente, no la encontramos en los playoffs.”

Troy Terry anotó su tercer gol de la serie para darle a los Ducks una ventaja de 4-1, mientras que Vasily Podkolzin anotó para darle vida a los Oilers, pero los Ducks cerraron con un gol en la red vacía.

Edmonton’s Ryan Nugent-Hopkins dijo: “Ese es un equipo de hockey real.”