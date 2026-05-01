Premios ACM Agregan a Ella Langley, Zach Top, Red Clay Strays, Jordan Davis y Otros como Intérpretes para la Transmisión

La Academia de Música Country ha anunciado una lista de artistas que actuarán en los próximos premios ACM en Las Vegas, incluyendo a dos de los artistas más nominados, Ella Langley y Zach Top, junto con otros favoritos que van desde Jordan Davis hasta Red Clay Strays.

La lista completa de 11 artistas anunciados el viernes incluye a Thomas Rhett, Kane Brown, Carter Faith, Dan + Shay, Tucker Wetmore, Blake Shelton y Avery Anna, junto con Langley, Top, Davis y Strays.

Artistas previamente anunciados para el espectáculo del 17 de mayo son Kacey Musgraves, Lainey Wilson, Miranda Lambert, Cody Johnson, Little Big Town y Riley Green.

Wetmore y Anna se unen al elenco poco después de haber sido anunciados esta semana como los ganadores de los premios masculino y femenino de nuevos artistas del año, entre otros honores que la ACM tradicionalmente otorga antes de la transmisión.

Shania Twain fue anunciada anteriormente como presentadora de los Premios ACM 2026, que se llevarán a cabo el 17 de mayo en el MGM Grand Garden Arena. El espectáculo se transmitirá en vivo a nivel mundial exclusivamente en Prime Video y Amazon Music, comenzando a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

En las nominaciones reveladas a principios de abril, Megan Moroney lideró con nueve nominaciones, seguida de cerca por Lambert con ocho, y Langley y Wilson con siete cada una. Chris Stapleton obtuvo seis. Top tiene cinco nominaciones para los ACM de este año, y Green y Johnson están empatados con cuatro.

Wilson, actualmente la artista del año en los ACMs, defenderá su título contra una contendiente por primera vez en esa categoría, Moroney, junto con Stapleton, Johnson, Luke Combs, Jelly Roll y Morgan Wallen.

Aunque las nominaciones de Langley no incluyen una nominación a artista del año, llega al espectáculo con mucho impulso por las siete nominaciones a las que opta, gracias a su single “Choosin’ Texas”, que rompió récords en el Hot 100, y al actual álbum número 1 en la nación, “Dandelion”.

Las entradas para el espectáculo en vivo y varios eventos de ACM previos a la transmisión en Las Vegas se pueden adquirir a través de AXS, aquí.

El espectáculo en vivo se podrá ver en el canal de Amazon Music en Twitch, así como en la aplicación de Amazon Music y Prime Video.