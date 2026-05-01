Una patada horriblemente fallida de la NFL salvó la vida de un hombre de Kentucky, ahora invita al pateador al Derby

“No se ve eso todos los días”. Esa afirmación se aplica de muchas maneras diferentes a una historia que involucra a un pateador de la NFL, Wan’Dale Robinsony el derbi de Kentucky.

Por un breve momento en el tiempo, Younghoe Koo Fue el pateador más certero en la historia de la Liga Nacional de Fútbol. Desafortunadamente, el pateador de los New York Giants probablemente sea mejor recordado por su peor momento en un campo de la NFL.

En diciembre pasado, Koo fue llamado al campo para patear un gol de campo de 48 yardas en Monday Night Football. Mark Toothaker quedó atrapado en la acción para ver a Wan’Dale Robinson perseguir una temporada de 1,000 yardas para los Giants. Amigo de toda la vida de la familia Robinson, como toda la audiencia televisada a nivel nacional, no estaba preparado para lo que sucedió después.

Koo no sólo falló la patada. Su pie se hundió en el suelo a dos pies detrás del balón.

Es un error tan increíble que Toothaker tuvo que rebobinarlo y verlo nuevamente. Su risa histérica fue interrumpida.

Toothaker se rió tanto que sufrió un ataque.. “Nunca he sentido algo así en mi vida”, dijo Toothaker a Associated Press. “Sentí como si me hubieran electrocutado”.

Su esposa llamó a los paramédicos. Al llegar al hospital, una tomografía computarizada reveló un tumor del tamaño de una pelota de tenis en el lado izquierdo de su cerebro. Toothaker fue trasladado a la Universidad de Kentucky, donde los médicos extirparon la masa. Afortunadamente, fue benigno y pudo regresar a casa en una semana.

Toothaker es un miembro destacado de la comunidad de caballos de Kentucky como administrador de sementales en Spendthrift Farm, que tiene la operación de cría más grande del estado. Su trabajo lo lleva a todos los rincones del país. La semana anterior a la patada fallida de Koo, vio Further Ado en el Kentucky Jockey Club Stakes en Churchill Downs.

Este sábado, Toothaker regresará a Churchill Downs para ver Further Ado en el Derby de Kentucky. Le extendió una invitación al pateador de la NFL para que lo acompañe en las festividades. No es un insulto, aunque probablemente a Koo no le gustaría revivir uno de los peores momentos de su etapa en la NFL.

“(El) pateador me salvó la vida porque podría haber sucedido en cualquier otro momento”, dijo Toothaker. “Creo de todo corazón que estaba en el lugar correcto en el momento correcto y que él fue el detonante para que eso sucediera. Fue un milagro”.

Hay un ligero giro más en esta extraña historia. Hace un año por esta época, Toothaker se estaba preparando para otro Derby de Kentucky lleno de conexiones Spendthrift. Pasó unos 15 minutos en la radio hablando de caballos con Michael Bennett y conmigo. Qué época tan salvaje para estar vivo.