Guerra en Ucrania en vivo: Los enfrentamientos se intensifican alrededor de la ciudad ucraniana clave de Kostiantynivka

Guerra en Ucrania en vivo: Los enfrentamientos se intensifican alrededor de la...

Rusas capturan pueblo en la región de Sumy de Ucrania, según el ministerio de defensa

Tropas rusas tomaron control del pueblo de Myropillia en la región de Sumy de Ucrania, según informó el ministerio de defensa el sábado.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe del campo de batalla.

El ministerio también dijo que sus fuerzas de defensa aérea derribaron 505 drones durante la noche.

Arpan Rai3 de mayo de 2026 10:45

Un dron mata a dos en un ataque a un minibús en Kherson

Dos personas murieron después de que un dron ruso atacara un minibús en la ciudad del sur de Ucrania, Kherson, dijeron funcionarios locales el sábado, en la última ráfaga de áreas civiles, un sello distintivo de la invasión a gran escala de Moscú a su vecino.

Siete personas también resultaron heridas en el ataque, dijo el jefe regional, Oleksandr Prokudin. Horas después, Rusia atacó otro minibús en Kherson, hiriendo al conductor, añadió.

Arpan Rai3 de mayo de 2026 10:23