Benavidez detiene a Ramírez, se convierte en campeón de tres divisiones…

David Benavidez derrotó a Gilberto “Zurdo” Ramírez por KO en el sexto asalto para ganar los títulos de peso crucero de la WBA y la WBO el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Benavidez (32-0, 26 KOs) se convirtió en campeón de tres divisiones y el primer boxeador en ganar títulos mundiales en peso supermediano, semipesado y crucero. Esta fue la primera pelea de Benavidez en la división de 200 libras. Entró en la pelea después de una dominante victoria por TKO en el séptimo asalto sobre Anthony Yarde en noviembre.

Ramírez (48-2, 30 KOs) estaba haciendo la primera defensa de su campeonato unificado. Después de haber tenido un récord de 5-1 en peso semipesado, con cinco victorias por detención, Ramírez había llegado a la distancia completa en cada una de sus cuatro peleas de peso crucero antes de perder ante Benavidez.

En el evento coestelar, Jaime Munguía (46-2, 35 KOs) dominó a José Armando Reséndiz (16-3, 11 KOs) para ganar el título de peso supermediano de la WBA por decisión unánime con tarjetas de puntuación de 117-111, 119-109 y 120-108.

Andreas Hale estuvo en Las Vegas con cobertura completa, incluyendo resultados de la cartelera y análisis asalto por asalto.