Historias de Hawái: El pasado militar de un padre compartido después de años de estar guardado

Historias de Hawái: El pasado militar de un padre compartido después de...

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Durante años, las medallas de combate del Cabo Charles Jitsuo Okimoto, fotos, documentos militares y una cinta de casete de audio pertenecían a su hijo Roy Okimoto.

“Yo sabía que tenía todas estas cosas, me dije a mí mismo, creo que sería una historia interesante, pero con el tiempo, perdí interés en sacarlo a la luz”, dijo su hijo Roy.

Pero un día, su hijo Roy decidió echar un vistazo al pasado del 100º Batallón de su padre “Go for Broke 442nd Regimiento de Combate”. Lo que descubrió fue un Corazón Púrpura con dos racimos de robles, la Medalla de la Estrella de Bronce y la Insignia de Infantería de Combate, por nombrar algunos de los efectos personales de su padre.

“Me llenó de un inmenso orgullo por mi padre. No tenía idea de que tenía todas estas condecoraciones”, dice.

Lo que encontró más intrigante, sin embargo, fue esta cinta de casete de audio. Mientras Roy escuchaba la grabación, era como tener un asiento de primera fila en una película de guerra. Recuerda una parte donde su padre comparte una batalla brutal llena de muerte pero también de supervivencia.

“Supongo que los alemanes les estaban disparando y estaban en el suelo y finalmente su sargento dijo, necesitamos salir de aquí y se levantó y tan pronto como se levantó, mi papá dijo, boom. Fue alcanzado por una bala, cayó, simplemente muerto”, explica Roy.

Mientras escuchaba la cinta, este es un fragmento de lo que dijo su papá.

“Puse la cabeza abajo, una de las balas golpeó la roca y el sonido fue aterrador, sonó ‘boom’ ping”.

“Entonces mi papá entró en pánico. Empezó a correr y se escondió detrás de una roca y las balas golpeaban la roca y finalmente logró salir de allí”, dice.

“Empezaron a dispararme, a mi espalda, por encima de la cabeza y hacia delante pero todo eran fallos” , explica Charles en otro fragmento de la cinta.

Sin embargo, durante su tiempo de combate, Charles resultó gravemente herido. Su nariz fue volada y eso requirió varias cirugías en el largo camino hacia la recuperación. Estas fotos muestran diferentes etapas de su recuperación con varios injertos de piel y otros procedimientos.

“En un momento, dijo que se miró en el espejo, le trajeron un espejo, y se miró la cara y les dijo, déjenme morir”, dice Roy.

Sin embargo, mientras se recuperaba, hubo algo que cambió su vida para mejor. Una hermosa joven enfermera japonesa americana llamada Lily Onodera fue asignada para cuidarlo.

“Ella estaba en Manzanar. Sí, y supongo que una forma de salir de allí era que estaba en la escuela de enfermería, y para salir de allí, tuvo que trabajar en uno de los hospitales de la VA que estaba en San Francisco”.

Finalmente se casaron, se mudaron a Oahu y criaron una familia juntos. Roy dice que está contento de haber indagado en el pasado de su padre y, hasta cierto punto, el de su madre, y agradece a su hijo por animarlo a dar vida a todo esto.

“También es parte de la historia de mi familia, así que creo que es muy importante, dado lo que mi abuelo vivió en la Segunda Guerra Mundial”, dice Nicholas Okimoto.

Charles y Lily ya han fallecido pero ahora, su pasado se comparte con orgullo con los demás.

Full Recording Escucha el relato completo de Charles sobre lo que le sucedió durante el combate.

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