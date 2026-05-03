Alemania dice que la retirada de las tropas estadounidenses está “anticipada”, pero España e Italia podrían ser los siguientes

alternar título Markus Schreiber/AP

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, trató de proyectar calma el sábado después de que el Pentágono anunciara que retiraría aproximadamente 5.000 soldados de su país, calificando la decisión de “anticipada” e insistiendo en que su país está listo para asumir una mayor carga de su defensa.

“La presencia de tropas estadounidenses en Europa, y particularmente en Alemania, responde a nuestros intereses y a los de Estados Unidos”, dijo el ministro de Defensa a la agencia de noticias alemana dpa. Pistorius añadió que si Alemania quiere seguir siendo un socio transatlántico, debe trabajar para fortalecer el pilar europeo dentro de la OTAN. El anuncio del gobierno de Trump el viernes de que retiraría las tropas de Alemania generó preocupaciones entre los aliados europeos, planteando nuevas preguntas sobre la durabilidad de la alianza de la OTAN y el compromiso a largo plazo de Estados Unidos con el continente.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en una declaración a NPR el sábado que la orden provino del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y que reflejaba “una revisión exhaustiva de la postura de las fuerzas del Departamento en Europa” y las condiciones sobre el terreno.

“Esperamos que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses”, dijo Parnell.

La retirada dejaría a más de 30.000 soldados estadounidenses en Alemania, revirtiendo una acumulación que comenzó durante el gobierno del presidente Biden tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. El anuncio se produce días después de que el canciller Friedrich Merz dijera públicamente que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo iraní y criticara la estrategia estadounidense en la guerra, según Associated Press.

El presidente había intentado una reducción similar durante su primer mandato, cuando intentó retirar unos 9.500 soldados de Alemania en 2020, citando un gasto de defensa alemán inadecuado. Ese esfuerzo no despegó y fue revocado formalmente por el presidente Biden poco después de asumir el cargo en 2021.

Allison Hart, portavoz de la OTAN, publicó el sábado X que la alianza estaba trabajando con Estados Unidos para comprender los detalles de la retirada y que el anuncio subrayaba la necesidad de que los miembros europeos inviertan más en su propia defensa.

Alemania ya está experimentando una expansión histórica de sus propias fuerzas de defensa en respuesta a esa invasión. Bajo Merz, el país está en camino de gastar el equivalente a más del tres por ciento del PIB en defensa para el próximo año, muy por encima del objetivo del dos por ciento de la OTAN, según los planes esbozados el año pasado.

Trump también indicó esta semana que también estaba sopesando la reducción de tropas en Italia y España.

“Sí, probablemente lo haré… mire, ¿por qué no debería hacerlo?”, dijo Trump a los periodistas el jueves, destacando a ambos países por lo que describió como respuestas inútiles al conflicto con Irán. Tanto la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, como el Primer Ministro español, Pedro Sánchez, han criticado abiertamente la acción militar estadounidense en Irán.