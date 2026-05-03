SNL: Mira a Olivia Rodrigo interpretar Drop Dead, Begged

Ambos son del próximo tercer álbum de estudio de la cantautora, Pareces bastante triste para una chica tan enamorada.

Olivia Rodrigo realizó su tercera aparición musical en Saturday Night Live, interpretando dos canciones de su próximo álbum, Pareces bastante triste para una chica tan enamorada.

Rodrigo, quien previamente se presentó en el programa nocturno en 2023 y en 2021, abrió con “Drop Dead”, que escribió con Amy Allen y el colaborador de mucho tiempo Dan Nigro.

La cantautora de 23 años, quien también debutó como presentadora de SNL el sábado, ha dicho que Pareces bastante triste para una chica tan enamorada incluirá principalmente “canciones de amor tristes”.

“Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un toque de miedo o anhelo en ellas”, dijo a British Vogue el mes pasado.

“Fue un desafío creativo escribir desde un lugar alegre”, explicó. “Cuando estás experimentando que estás conectado con alguien, o sintiéndote muy bien, ¡no estás en tu cabeza pensando en poemas agridulces!”

El álbum, el tercero de Rodrigo después de Visceras en 2023 y Agrio en 2021, se lanzará el 12 de junio. Al igual que sus predecesores, Nigro está produciendo.

Para su segunda canción de la noche, Rodrigo estrenó “Rogado”. En los coros la acompañó Weyes Blood, la cantautora con sede en Los Ángeles que está terminando un nuevo álbum.

La “Gira Desgarrada” de 65 fechas de Rodrigo en apoyo a su próximo álbum comienza en septiembre en Hartford, Connecticut. La etapa norteamericana termina en febrero en Brooklyn, luego se dirigirá a Europa, concluyendo en Barcelona a principios de mayo.