Grupo Iraní presenta pruebas de crímenes de guerra de EE. UU. e Israel a la Corte Penal Internacional

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Jake Johnson para Common Dreams

El jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní declaró el sábado que su organización ha presentado evidencias de crímenes de guerra de EE. UU. e Israel ante la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales, buscando responsabilidad por los masivos ataques a la infraestructura civil y otras violaciones.

“El fiscal de la CPI anunció que los documentos proporcionados por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní son aceptados como pruebas oficiales”, dijo Pir-Hossein Koulivand, el jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní. “Todos los casos de ataques a civiles están siendo perseguidos legalmente en base a las Convenciones de Ginebra.”

La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní estima que los ataques aéreos de EE. UU. e Israel han destruido más de 132,000 estructuras civiles en todo Irán, incluidos hospitales, edificios de apartamentos, universidades, instalaciones de investigación y puentes. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha amenazado repetidamente con destruir todos los puentes y plantas de energía de Irán si el liderazgo del país no se somete a las demandas de su administración en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI, dijo a principios de este mes que Trump podría ser acusado si cumple sus amenazas.

“Mi sugerencia: lea la acusación de los rusos, cambie el nombre y es muy similar”, dijo Ocampo, refiriéndose a las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra altos funcionarios rusos en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En una serie de publicaciones en redes sociales el sábado, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní proporcionó imágenes de video y evidencias fotográficas de lo que el grupo describió como crímenes de guerra cometidos por los militares de EE. UU. e Israel.

“Uno de los crímenes de guerra más amargos de Estados Unidos e Israel en Irán es el ataque a la casa de la niña Helma de 19 meses en Tabriz, en el que murieron cuatro miembros de su familia”, escribió la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní el sábado. “La única superviviente de esta familia es Helma.”

La CPI tiene la tarea de investigar y enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional. Irán actualmente no es parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI, por lo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio iraní.

Organizaciones de derechos humanos y defensores han implorado a Irán que otorgue jurisdicción a la CPI para buscar justicia por crímenes de guerra cometidos durante el asalto ilegal de EE. UU. e Israel que comenzó el 28 de febrero. En el primer día de la guerra, EE. UU. bombardeó una escuela primaria en el sur de Irán.

“Desde el asesinato de más de 150 estudiantes y maestros hasta los ataques a hospitales llenos de recién nacidos, cada día emerge más y más evidencia que apunta a la comisión de graves crímenes de guerra en Irán desde el inicio de la guerra”, dijo Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN. “Las víctimas merecen justicia. Los mecanismos existen y EE. UU. no tiene veto sobre ellos.”

Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch, escribió a principios de este mes que “el gobierno iraní podría unirse al tribunal ahora y otorgarle jurisdicción retroactiva, similar a lo que Ucrania hizo para permitir el enjuiciamiento de crímenes de guerra rusos.”

El mes pasado, la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní solicitó formalmente que la CPI inicie “una investigación sobre crímenes de guerra derivados de los ataques de los Estados Unidos de América y el régimen israelí contra objetivos civiles.”

“Según informes de campo de trabajadores de alivio, documentación operativa y datos registrados por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, una amplia gama de áreas residenciales, instalaciones médicas, escuelas, instalaciones humanitarias, infraestructuras urbanas vitales y lugares públicos fueron directa o indiscriminadamente atacados durante los recientes ataques militares”, escribió el grupo en una carta al fiscal principal de la CPI.

Jake Johnson es editor senior y redactor de Common Dreams.

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