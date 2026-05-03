En medio de las investigaciones de crímenes de guerra, algunos veteranos están lidiando con la leyenda de Anzac.

A medida que amanece, las inquietantes notas del Último Post resuenan en la oscuridad del Australian War Memorial en Canberra. Un solitario corneta se ubica junto a la Piedra del Recuerdo, iluminado por una luz tenue y la inscripción: “Su nombre vivirá por siempre”. El Día de Anzac tiene un lugar casi sagrado en el psique australiano: un momento en que la nación se detiene para honrar a aquellos que sirvieron en la guerra y operaciones militares. En los últimos años, la conmemoración de Anzac ha planteado preguntas más difíciles sobre la responsabilidad, la cultura militar y qué exactamente se le pide a la nación que honre. En 2020, el emblemático Informe Brereton encontró pruebas creíbles de 39 asesinatos ilegales cometidos por fuerzas especiales australianas en Afganistán, sacudiendo al país y provocando un mayor ajuste de cuentas sobre la conducta de Australia en la guerra. Luego, a principios de este mes, se produjo el arresto del ex cabo Ben Roberts-Smith, el soldado vivo más condecorado de Australia, acusado de cinco cargos del crimen de guerra de asesinato. Roberts-Smith niega enérgicamente cualquier falta y se ha comprometido a luchar contra los cargos. Su caída pública de héroe de guerra celebrado a acusado de crimen de guerra golpea en el corazón de un país que durante mucho tiempo ha elevado a sus soldados como símbolos de virtud nacional. Al desarrollarse las conmemoraciones del Día de Anzac hoy, su arresto plantea una pregunta incómoda: ¿Puede Australia honrar el servicio militar mientras enfrenta supuestas infracciones cometidas en su nombre? [Contexto: Investigación del Informe Brereton y arresto de Ben Roberts-Smith] [Fuente: SBS News]