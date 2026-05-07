Saqueo del Ejército Israelí: Sistémico e Impune

Beirut, Testimonios registrados por el Monitor de Derechos Humanos Euro-Med sobre las fuerzas israelíes saqueando propiedades civiles en el sur de Líbano son profundamente preocupantes e indican un patrón claro de robo durante las operaciones militares israelíes.

Estas violaciones no se limitan a matar civiles, destruir hogares y desplazar a los residentes por la fuerza. Después de establecer el control sobre las áreas residenciales, supuestamente se extienden a allanar casas, hurgar entre pertenencias y saquear el dinero y efectos personales de los residentes, en graves violaciones de la ley humanitaria internacional y posiblemente constituyendo crímenes de guerra bajo el derecho penal internacional.

Los testimonios documentados coinciden con informes mediáticos y relatos desde dentro del ejército israelí, indicando que miembros de las fuerzas israelíes regulares y de reserva han saqueado propiedades civiles a gran escala en hogares y tiendas del sur de Líbano.

Un grupo de soldados israelíes asaltó nuestra casa y nos mantuvieron en una habitación. Después de que se fueron, descubrí que faltaba un collar de oro, tres anillos y un brazalete. Se los llevaron.

La naturaleza repetida de estos incidentes, incluidos los casos supuestamente cometidos frente a comandantes de unidad o documentados y compartidos en redes sociales sin signos serios de disuasión o responsabilidad, sugiere que el saqueo no se trata como un delito punible dentro del ejército israelí. En cambio, parece haberse convertido en una práctica rutinaria, efectivamente tolerada y llevada a cabo bajo el amparo de las operaciones militares.

El saqueo cometido por el personal del ejército israelí, con el conocimiento y posible facilitación de altos funcionarios militares y líderes políticos, junto con su repetición en múltiples áreas y la naturaleza pública de algunos incidentes, significa que ya no se puede tratar como actos aislados o mala conducta a nivel de campo. Más bien, parece haberse convertido en una política efectiva del estado y del ejército. Esto se corrobora con incidentes documentados en múltiples regiones, incluyendo la Franja de Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano.

Los testimonios y datos recopilados por Euro-Med Monitor son consistentes con informes del periódico israelí Haaretz, que afirmó que las fuerzas israelíes en el sur de Líbano robaron una amplia gama de propiedades civiles, incluyendo motocicletas, electrodomésticos, muebles y objetos personales valiosos, y los transportaron abiertamente en vehículos militares.

La naturaleza pública de estos actos, los tipos de objetos saqueados y el uso de vehículos militares para transportarlos sugieren un entorno estructural de impunidad y tolerancia institucional al saqueo, lo que permite que estos crímenes se cometan repetidamente sin disuasión.

En su testimonio al equipo de Euro-Med Monitor, una mujer identificada con las iniciales R. M., 36, de Ain Qana en el Gobernación de Nabatieh del sur de Líbano, dijo: “Un grupo de soldados israelíes asaltó nuestra casa y nos mantuvieron en una habitación. Después de que se fueron, descubrí que faltaba un collar de oro, tres anillos y un brazalete. Se los llevaron”.

Otra mujer, Z. A., 39, de un pueblo del sur de Líbano, dijo que se vio obligada a abandonar su hogar debido a advertencias israelíes y bombardeos. Explicó que el día después del último alto al fuego, su esposo regresó con otros para revisar la casa y descubrió que faltaban un cuadro y un violín. Agregó: “Debido a que la situación es inestable, volvimos al desplazamiento, y todavía estamos desplazados hasta el día de hoy”.

En otro testimonio, M. K., 41, de un pueblo al que las fuerzas israelíes habían entrado y luego se retiraron, dijo: “Cuando regresamos a casa, la encontramos parcialmente destruida, pero la sorpresa fue cuando descubrí que todas mis joyas de oro habían desaparecido del armario. Los soldados también dejaron un desorden detrás de ellos”.

Estos incidentes en el sur de Líbano reflejan un patrón previamente documentado por Euro-Med Monitor en el territorio palestino ocupado, especialmente en la Franja de Gaza, desde octubre de 2023.

El saqueo de propiedades civiles por parte de las fuerzas israelíes no se ha limitado a casos aislados durante redadas en hogares, búsquedas o desplazamientos forzados. Videos publicados por los propios soldados israelíes los muestran robando y hurgando entre pertenencias dentro de hogares palestinos, junto con informes de robo de efectivo, oro y otros objetos de valor, que ascendieron a millones de dólares durante los primeros meses de la operación terrestre.

Mujeres en la Franja de Gaza informaron que fueron detenidas en los puestos de control militar israelíes durante el masivo desplazamiento forzado hacia el sur. Durante las búsquedas, dijeron que las obligaron a entregar sus joyas de oro, o se las quitaron por la fuerza, y luego las obligaron a irse sin ellas.

En la Cisjordania ocupada, Euro-Med Monitor ha documentado durante años un patrón similar de saqueo de propiedades palestinas en amplias áreas, incluidos pueblos y comunidades pastorales en el Valle del Jordán, Masafer Yatta y el sur de Hebrón, así como ciudades, campos de refugiados y pueblos en el norte y centro de la Cisjordania.

Estos actos supuestamente ocurren durante redadas en hogares, operaciones de búsqueda y en puestos de control militar, ya sea directamente por personal del ejército y la policía israelíes o a través de ataques de colonos realizados bajo la protección de las fuerzas israelíes, o en su presencia, sin intervención efectiva. Esto se da dentro de un contexto más amplio de violencia y amenazas destinadas a intimidar a los residentes y obligarlos a abandonar sus tierras.

El saqueo de propiedades privadas durante conflictos armados está prohibido por la ley humanitaria internacional y constituye un crimen de guerra bajo el derecho penal internacional. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe explícitamente el saqueo en el Artículo 33 y no lo permite por motivos de necesidad militar. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también clasifica el saqueo de cualquier ciudad o lugar, incluso cuando es tomado por asalto, como un crimen de guerra.

Es esencial una investigación internacional independiente y efectiva sobre el saqueo de propiedades civiles en el sur de Líbano, ya que tal conducta está prohibida por la ley humanitaria internacional y puede constituir un crimen de guerra. La investigación debe incluir la recopilación y preservación de pruebas y la identificación de la responsabilidad penal individual.

El gobierno libanés debe tomar medidas inmediatas para unirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o de lo contrario permitir que la Corte examine crímenes internacionales cometidos en su territorio. Esto ayudaría a garantizar que tales violaciones no queden fuera de un marco de rendición de cuentas internacional, ya sea a través de la responsabilidad penal individual para aquellos que cometieron, ordenaron, ayudaron o contribuyeron de otra manera al saqueo, o a través de la responsabilidad de mando para líderes militares y políticos que tenían autoridad efectiva sobre los perpetradores, sabían o debían saber de los actos, y no tomaron medidas necesarias y razonables para prevenirlos, detenerlos o castigar a los responsables.

Euro-Med Monitor subraya la necesidad de activar la jurisdicción de tribunales nacionales en países cuyas leyes lo permitan, ya sea a través de jurisdicción personal donde exista un vínculo basado en la nacionalidad de los perpetradores o víctimas, o a través de jurisdicción universal sobre crímenes internacionales graves, incluidos crímenes de guerra.

La comunidad internacional debe dejar de afirmar que no puede responsabilizar a Israel por sus crímenes. La tolerancia continua y la ausencia de medidas disuasorias han afianzado la impunidad, dejando las vidas, propiedades y derechos fundamentales de los civiles expuestos a violaciones sin rendición de cuentas.

Euro-Med Monitor solicita sanciones económicas, diplomáticas y militares efectivas contra Israel, una detención a la exportación e importación de armas, municiones y equipamiento militar y de seguridad, y la suspensión de toda cooperación militar e de inteligencia. También insta a poner fin al apoyo político y económico que contribuye o protege estos crímenes, un boicot a entidades, instituciones y compañías involucradas o beneficiadas de violaciones, y la persecución de los responsables ante tribunales nacionales e internacionales competentes.