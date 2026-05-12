Los Gigantes vencieron a los Dodgers 9-3 cuando Devers y Adames provocaron una oleada en la séptima entrada.

LOS ÁNGELES (AP) — Rafael Devers conectó un jonrón temprano y recibió una base por bolas con las bases llenas que rompió un empate en la séptima entrada cuando los Gigantes de San Francisco vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 9-3 el lunes por la noche en el primer partido de una serie de cuatro juegos.

Willy Adames agregó un sencillo de dos carreras en la séptima contra un bullpen inestable de los Dodgers. Los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial han perdido ocho de 12, incluidas tres derrotas consecutivas, mientras su ofensiva continúa fallando. Han anotado tres carreras o menos en nueve de esos 12 juegos.

Shohei Ohtani se fue de 5-0 con dos ponches, lo que convirtió al cuatro veces Jugador Más Valioso en no hits en 19 de 37 juegos con una aparición en el plato. Mookie Betts se fue de 5-1 con un sencillo en su primer juego desde el 4 de abril luego de regresar de la lista de lesionados.

Los Ángeles (24-17) cayó del primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional, quedando medio juego detrás de San Diego.

Los Gigantes (17-24) ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 25 y 26 de abril contra Miami. También rompieron una racha de siete partidos fuera de casa, durante la cual sumaron nueve carreras, con su primera victoria fuera de casa desde el 18 de abril en Washington.

Devers conectó un jonrón en el segundo ante el abridor Roki Sasaki.

Con el marcador 3-3 en el séptimo, San Francisco llenó las bases contra Alex Vesia (1-1) con sencillos consecutivos con un out de Jung Hoo Lee, Luis Arraez y Casey Schmitt. Devers caminó con dos strikes para perseguir a Vesia. Un out después, Adames conectó sencillo con dos strikes contra Will Klein, ampliando la ventaja a 6-3. Adames terminó con tres carreras impulsadas.

El relevista de los Dodgers, Wyatt Mills, otorgó cuatro bases por bolas y golpeó a un bateador con un lanzamiento en la novena, cuando San Francisco bateó y anotó tres carreras.

Matt Gage (3-1) se llevó la victoria con 1 2/3 entradas de relevo sin anotaciones. El abridor de los Gigantes, Trevor McDonald, permitió tres carreras y nueve hits en cinco entradas y un tercio.

Max Muncy conectó un jonrón y un sencillo productor para Los Ángeles.

El doble de dos carreras de Heliot Ramos ante Sasaki en la sexta puso a los Gigantes adelante 3-2. Eso persiguió a Sasaki, quien permitió seis hits en más de cinco entradas y ponchó a cinco. El derecho realizó 56 de sus 91 lanzamientos después del tercero.

El jardinero de los Gigantes, Harrison Bader, se fue de 4-1 con un ponche luego de salir de la lista de lesionados.

El RHP de los Gigantes, Adrian Houser (0-4, 6.19 de efectividad) comienza el martes contra el RHP de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (3-2, 3.09).